On a vu les vestes réfléchissantes GoFluo, ou comment être stylé et visible à vélo (électrique)

Basée à Anvers, en Belgique, la marque GoFluo est disponible dans 15 pays du monde et auprès de 300 revendeurs. Son crédo ? Des vêtements vélo réfléchissants pour améliorer sa visibilité et donc sa sécurité, tout en conservant un style vestimentaire tendance et joli. Frandroid a rencontré la marque aux Prodays 2025.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Si Frandroid est aujourd’hui un spécialiste des vélos électriques urbains, il n’en oublie pas pourtant le reste de l’écosystème cycle aussi composé d’une kyrielle de marques spécialisées dans les accessoires ou le textile. Ces dernières années, plusieurs entreprises ont émergé pour tenter d’apporter une alternative aux gilets jaunes que beaucoup de cyclistes considèrent comme ringards ou de mauvais goût.

Du beau et du pratique

Pourtant, être vu à vélo est un enjeu majeur de sécurité. Et être vu tout en ayant du style est probablement la réponse la plus adéquate aux fameux gilets jaunes. C’est exactement sur ce créneau que GoFluo s’est positionnée, à l’image aussi de Le Temps des Grenouilles ou encore Vasimimile.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Présente aux Prodays 2025, organisés à Paris du 6 au 8 juillet, la marque GoFluo y présentait toute sa gamme d’accessoires. Basé à Anvers, en Belgique, GoFluo est en fait déjà bien implanté partout dans le monde depuis 6 ans, dans 15 pays plus précisément et auprès de 300 revendeurs.

Un projet né il y a 6 ans déjà

« La marque a été créée par Julie Vets, styliste dans la mode enfantine. Elle a lancé une première collection pour enfant en parallèle de son job », rembobine pour Frandroid Aurélie Dehennin, export manager de GoFluo depuis 5 ans. « Ses premiers modèles ont rencontré un gros succès à la sortie des écoles, un site internet a donc été créé en parallèle ».

Et de poursuivre : « On est consciente que la sécurité est importante, mais le gilet jaune classique ne correspond pas selonnous à un style de vie. Avec GoFluo, on veut créer un effet boule de neige de ‘happy vibes’ ».

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Aujourd’hui, toute la collection est produite en Asie. L’ensemble des pièces est certifié avec les normes européennes, avec parfois un certificat de jour comme de nuit pour certains modèles. GoFluo s’est longtemps battu face aux normes de l’Europe, qui, au départ, exigeaient la seule et unique couleur qu’est le jeune fluo.

« Les valeurs fluorescentes peuvent avoir des intensités de couleur. Ça répond aux mêmes fonctions que le jaune fluo. Et après 18 mois, on a eu les certificats », se rappelle Aurélie Dehennin.

Une orientation urbaine et outdoor

Si GoFluo a débuté avec des vestes réfléchissantes pour enfant, elle compte aujourd’hui une ribambelle d’articles au sein de son offre : gilet pour chien, sacoche, casque en collaboration avec Lazer, vestes pour courir, chaussettes, chouchou, gants. Tous bénéficient d’éléments réfléchissants dans un seul et unique but commun : améliorer votre visibilité auprès des autres usagers, de jour comme de nuit selon les articles.

Les prix varient forcément, de 50 euros pour l’entrée de gamme à 150 euros pour des vestes plus techniques. Il suffit de jeter un œil à leur site internet pour se faire une belle idée des articles GoFluo, qui ont le mérite de nous en mettre plein la vue.