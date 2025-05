Pignon : on a enfilé les vêtements de la marque qui rend le vélo stylé au quotidien

Venant de Loire-Atlantique, la nouvelle marque Pignon développe une collection déjà bien garnie de vêtements vélo techniques pour femmes et homme, fabriqués en Europe.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Rouler à vélo électrique ne signifie pas ressembler à un cycliste sportif, ni souffrir ou abîmer ses vêtements de ville. Marier les deux avec le style, c’est l’objectif de la nouvelle marque française Pignon, que nous avons découverte en deux temps, au CyclingWorld à Düsseldorf (Allemagne) puis il y a quelques jours à Vélo in Paris.

Les fondateurs Zoé et Laurent Lemaitre. // Source : Pignon Clothing

Originaire de Vertou (Loire-Atlantique), la jeune styliste Zoé Lemaitre a souhaité réhabiliter un ancien établissement local avec son père, amateur de cyclisme, dès 2023. Tout de suite, l’idée de lancer une gamme de vêtements vélo a émergé, avec une fabrication européenne.

Déjà nombre de vêtements vélo Pignon

En développement pendant 18 mois et opérationnelle ce début 2025, la marque Pignon naît avec déjà une première collection. On y trouve une blouse, un blazer, une chemise, un pantalon vélo, une jupe, une robe, et même une combinaison de pluie quasi intégrale.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Hommes et femmes y trouvent leur compte, avec des coloris noir, bleu, beige, vert ou rose selon les pièces, disponibles en plusieurs tailles. Les vêtements sont ainsi techniques, à savoir respirants, résistant à l’abrasion de la selle (pour les jupes ou pantalons), avec un logo réfléchissant.

Pignon tire le nom de l’histoire du cyclisme, avec Giro, Échappée, Tourmalet, Stelvio, Galibier, en espérant que la marque… des cols ! À ceci s’ajoutent des vêtements plus classiques comme des T-shirts, casquettes et chaussettes.

Du Made in Europe qui se monnaie

Nous le disions, la marque nantaise s’engage à une fabrication européenne (Roumanie pour la plupart, Portugal pour le T-shirt, France pour les chaussettes). Elle indique en toute transparence la provenance et la fabrication des éléments pour chaque produit.

Des détails réfléchissants. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pignon ajoute que la majorité des matières est certifiée Standard 100 Oeko-Tex, tandis que 20 % des produits sont fabriqués à partir de matières recyclées.

A vélo, pas question de tomber la chemise ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Vu les efforts de la société naissante, le prix est assez élevé, exemple 149 euros pour la chemise vélo ou 229 euros pour le pantalon femme. Les vêtements vélo techniques Pignon sont disponibles sur le site officiel, en livraison dans toute la France.