On a vu l’antivol vélo qui pue le cadavre, et on a compris pourquoi il est aussi dissuasif pour les voleurs

Complètement inédit dans le domaine, l’antivol vélo CactUs libère un gaz nauséabond, avec une odeur de putréfaction. Nous avons rencontré la créatrice française, qui nous explique en quoi l’effet est si repoussant.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il y a un mois, nous vous parlions d’une idée très originale pour sécuriser son vélo (électrique). L’antivol vélo CactUs, qui propose une alternative aux concurrents classiques, avec une méthode pour le moins inédite : libérer un gaz incommodant en cas de tentative de découpage. Pour mieux comprendre ce nouveau produit, nous avons rencontré la créatrice Aïko Leroux au salon Vélo in Paris 2025.

Un antivol vélo qui joue davantage sur le cerveau que l’odorat

Cette jeune chimiste nous a expliqué le fonctionnement de l’antivol CactUs, ou plutôt la nature du gaz qui se renferme dans l’antivol. Ce gaz « putrescine » n’est pas seulement un nuage d’odeur de cadavre éphémère, où le voleur peut revenir 1 heure après afin de terminer la découpe de l’antivol.

« Contrairement à ce que l’on peut penser au premier abord, l’antivol vient jouer sur le cerveau reptilien, associant cette odeur à celle de sa propre odeur corporelle », déclare Aïko Leroux.

Source : Cactuslock

« Lors des premiers tests, j’ai réalisé que même mes vêtements, imprégnées de mon odeur conservaient cette mauvaise odeur par association », ajoute la fondatrice. « Car même après avoir les avoir enfermés pendant plusieurs jours dans une boîte sur mon balcon, la rouvrir venait tout ranimer. Et une autre personne ne le sentira pas du tout, c’est une réaction purement primitive de notre cerveau ! ».

Et de poursuivre : « Ma solution reposait sur le fait changer d’odeur via différents savons ou lessives pour les vêtements avant de tester le gaz », précise-t-elle, « puis d’enfermer les vêtements utilisés lors des tests et enfin de revenir à mon odeur d’origine« . Tout un protocole que ne risque pas de s’appliquer un voleur.

Un gaz tenace, mais non dangereux

« Les molécules se positionnent sur les capillaires : poils, les cils, sourcils, cheveux, etc.« , nous confie Aïko Leroux. « Il est donc impossible de s’en débarrasser tout de suite !« . L’odeur peut ainsi subsister « 2 à 3 jours« , mais le gaz n’a rien de dangereux compte tenu de sa très faible concentration. L’effet est seulement dissuasif puisque extrêmement repoussant, « voire nauséeux« .

Voilà le crédo de cet antivol CactUS : rendre la vie dure aux voleurs. Évidemment, il n’était pas question de sentir même un échantillon sur le salon, vu les conséquences que cela génère, comme expliqué plus tôt. Prévu pour tenir plusieurs années sans perte d’efficacité, le gaz peut être remplacé par CactUs ensuite, afin de garantir un fonctionnement à long terme.

En plus du gaz repoussant, l’antivol est très résistant face aux meuleuses. //Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sachez aussi que le CactUs Lock est un antivol vélo plutôt résistant comparé aux rivaux Abus, Kryptonite ou Auvray. Présent à Vélo in Paris via prototype et dont la première présérie de 100 exemplaires a été écoulée, le CactUs Lock sera livré prochainement avec une certification (FUB, SRA, etc) au prix de 179,99 euros.