Le Samsung Galaxy A56 est déjà à prix cassé pour les soldes, d’autant plus qu’un bracelet connecté est offert pour une durée (très) limitée

C’est chez RED by SFR que vous retrouvez cette promo où le Samsung Galaxy A56 5G, sans forfait, passe à 379 euros (339 euros avec) avec un bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3 offert via ODR.

Le Samsung Galaxy A56 est le fer de lance de la dernière série A de la marque coréenne. Un smartphone qui ne se veut pas forcément innovant mais qui s’améliore sur tous les aspects. À l’heure où le Samsung Galaxy S25 Ultra fait rêver tout le monde, mais s’affiche à un prix qui peut être considéré comme très élevé, ce modèle s’avère beaucoup plus abordable. Avec son prix de lancement à 499 euros, il était intéressant, soldé à 379 euros sur RED by SFR, il devient franchement tentant. D’autant qu’il est possible de récupérer un bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3 gratuitement pendant la durée des soldes.

Les points forts du Samsung Galaxy A56

Une bonne intégration de One UI 7 et 6 ans de MAJ

Un processeur solide avec un NPU puissant

Une autonomie qui dépasse la journée sans chargeur

Le Samsung Galaxy A56 a été lancé en mars 2025 pour 499 euros. En ce moment, RED by SFR le propose à 379 euros sans forfait, 339 euros avec le forfait 5G 200 Go à 7,99 euros/mois. Dans les deux cas, après l’achat, vous pouvez remplir ce formulaire pour recevoir gratuitement un bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A56. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Samsung Galaxy A56 ne change pas sa recette

Avec le Samsung Galaxy A56, vous avez entre les mains un bon smartphone qui ne bouscule pas les codes et ne cherche pas à le faire. Il s’affine, s’allège, avec un écran un peu plus grand, 6,7 pouces, pour du Super AMOLED à 120 Hz. La marque coréenne a décidé de se séparer du port microSD, ce qui est dommage. PEn revanche vous profitez d’une excellente luminosité pour compte tenu du prix.

Pour les photos, il est dans la moyenne, sans faire de miracles et pêche même un peu sur l’ultra grand-angle et la basse-lumière. Le processeur est un Exynos 1580 avec des performances fluides au quotidien et quelques limitations en jeu. On sent que l’IA se prépare à faire doucement son arrivée sur ce modèle, mais au moins, il ne chauffe pas. Côté autonomie, vous pouvez compter sur lui pendant une journée et demi avec une charge rapide 45 W. Par contre, on regrette que la veille soit si énergivore.

Un bracelet connecté abordable, fin et léger

Quant au Samsung Galaxy Fit 3, il s’agit d’un bracelet connecté plus qu’une montre. Il est fait pour tracker vos activités sportives avec six sports qu’il détecte automatiquement et plus de 100 pris en charge. Pendant vos entraînements, il mesure les pas, les calories brûlées et la distance parcourue. Vous recevez vos notifications de messages, d’appels et d’applis sur le bracelet et devez sortir le smartphone pour y répondre.

Il est doté d’un bel écran AMOLED de 1,6 pouce avec un capteur de lumière ambiant. Son corps en aluminium ne fait que 18,5 g, il est étanche 5 ATM et certifié IP68. Il est équipé d’un capteur optique de fréquence cardiaque, d’un capteur SpO2, d’un accéléromètre, un gyroscope et un baromètre. L’autonomie maximale est de 13 jours en usage léger, 4 à 9 jours en intensif. Comptez environ 2 h pour le charger entièrement.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Samsung Galaxy A56, vous pouvez retrouver son test complet sur Frandroid.

Le guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment est aussi là pour vous présenter des alternatives à des prix différents ainsi que les critères à prendre en compte pour bien choisir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.