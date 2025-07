Ce puissant laptop avec écran OLED à 120 Hz et i7 de 13e gen est soldé à -30 % sur Amazon

Les soldes sont la meilleure occasion pour renouveler son matériel informatique avec de belles promos à la clé. Par exemple, ce HP Pavilion Plus 14-ew0000sf avec i7 de 13e gen et écran OLED coûte 30 % de moins.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. La preuve en est avec ce HP Pavilion Plus 14-ew0000sf, qui affiche une belle qualité d’image sans oublier d’offrir de bonnes performances avec son processeur Intel de 13e génération. Il propose un rapport qualité prix attractif pendant les soldes, surtout maintenant qu’il coûte 330 euros de moins.

Que propose le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf ?

Un châssis fin et léger

Un écran OLED de 14 pouces 2,8K à 120 Hz

Une configuration solide avec un i7 de 13e gen

De base à 1 099 euros, puis réduit à 899 euros, le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf est en ce moment remisé à 769 euros sur le site d’Amazon.

Une machine pratique à transporter, avec un bel affichage

HP propose de jolies finitions sur son Pavillon Plus. On trouve un châssis en métal très léger, avec un poids de 1,38 kilo et une épaisseur maximale de 17 mm qui en font un PC facile à transporter pour cette diagonale de 14 pouces. Il va donc plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs.

Son atout principal ? Son écran OLED de 14 pouces, avec une définition 2,8K de 2 800 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et un retour lumineux parfait. C’est l’assurance d’une excellente qualité d’affichage que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries. Et grâce à son taux de rafraîchissement à 120 Hz, la navigation est fluide.

À l’aise sur la plupart des tâches

Sous le capot, on trouve une puce intel Core i7-1355U épaulée par 16 Go de RAM en DDR4. Une configuration solide, qui permet d’effectuer sans trop de difficultés les tâches que vous pourrez lui confier : que ce soit pour une utilisation bureautique, de la retouche photo ou vidéo, ou encore du multitâche.

On apprécie également le SSD de 512 Go pour profiter d’un stockage confortable, mais surtout pour obtenir des temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine sous Windows 11. Et on retrouve une connectique assez complète avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack.

Enfin, le Pavilion Plus 14 est équipé d’une batterie de 68 W pour tenir environ 8 à 10 heures d’utilisation selon les journées avant de tomber en rade. De plus, avec le chargeur 65W fourni, il est possible d’atteindre environ 50 % de batterie en 45 minutes.

Si votre budget est plus restreint, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

