Avec près de 500 € de remise, ce laptop Lenovo avec écran 2,5K 90 Hz + i5 13e gen va en séduire plus d’un

Parmi les ordinateurs Yoga de Lenovo, le modèle Pro 7 14IRH8 est idéal pour optimiser votre productivité, grâce à son format compact et son efficacité avec son processeur Intel de 13e génération. Bonne nouvelle, il s’affiche au prix de 829 euros contre 1 299 euros habituellement.

Pour renouveler son PC portable, il vaut mieux miser sur une machine bien équipée, comme ce Lenovo Yoga Pro 7 14IRH8. Un laptop au design soigné qui a du répondant, puisqu’il intègre un processeur Intel très efficace et propose une navigation fluide avec son bel écran à 90 Hz. Aujourd’hui, il est possible de faire de belles économies grâce à cette offre qui lui fait perdre 470 euros de son prix.

Les forces du Lenovo Yoga Pro 7 14IRH8

Sa dalle IPS 2,5K de 14 pouces à 90 Hz

De bonnes performances grâce à sa puce i5 13e génération

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Le Lenovo Yoga Pro 7 14IRH8 est vendu au départ à 1 299,99 euros, mais en ce moment, le laptop s’affiche en promotion à 829,99 euros sur Amazon.

Un laptop efficace qui n’oublie pas d’être endurant

Le Lenovo Yoga Pro 7 14IRH8 est particulièrement équilibré et efficace pour supporter les tâches du quotidien, même les plus poussées, ou bien faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans broncher. Pour cela, il s’équipe d’un processeur i5 de 13e génération (13500H) cadencé à 2,8 GHz (Turbo Boost à 4,7 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. S’ajoute à cela un SSD de 512 Go, qui propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Au niveau de l’autonomie, elle est assurée par une batterie de 71 Wh. D’après le constructeur, l’ultrabook tiendrait jusqu’à 13 heures en usage classique. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et fort heureusement ce laptop est compatible avec la charge rapide. Toujours d’après la marque, avec seulement 15 minutes de charge, le Yoga Pro 7 récupère 3 heures d’autonomie.

Un modèle compact, qui assure une bonne fluidité

Avec ses 14 pouces, il est le parfait compagnon pour vous accompagner où que vous alliez, et ce, sans vous encombrer avec seulement 1,5 kg sur la balance. Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité supérieure. Niveau connectique, il accueil un port HDMI, un port USB-A 3.2 gen 1, un port USB-C 4.0 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et une prise mini-jack 3,5mm.

Pensé pour un usage quotidien, ce PC portable est idéal pour consulter différents contenus multimédias. Pour cela, il embarque un écran de 14 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 560 x 1 600 pixels. Résultat, on a de belles images et une bonne luminosité. Les bordures autour de l’écran sont affinées pour offrir une bonne immersion. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Si votre budget est plus restreint, il existe de bonnes références plus abordables.

