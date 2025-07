Ce laptop HP doté d’un i5 13e gen et 1 To SSD à moins de 550 € est le bon deal pour la rentrée

Un Core i5 de dernière gĂ©nĂ©ration, 16 Go de RAM, 1 To de SSD et un châssis sobre prĂŞt pour les longues journĂ©es. En ce moment, ce HP 15″ est en promo. Habituellement au prix de 679 euros, aujourd’hui, il est Ă 549 euros sur Amazon.

Un PC portable taillĂ© pour bosser, Ă©tudier, ou streamer tranquille, c’est ce que le HP 15-fd0003sf souhaite ĂŞtre. Il n’a ni RGB ni carte graphique dĂ©diĂ©e, mais il coche les cases essentielles entre performances, fluiditĂ©, stockage massif, et confort au quotidien. C’est le genre de machine qui s’oublie sur le bureau… jusqu’à ce qu’on en ait vraiment besoin. Et sa jolie ristourne de 130 euros sur Amazon fait de lui le compagnon parfait pour la rentrĂ©e.

Les points forts de ce HP 15-fd0003sf

Un CPU Intel Core i5 1334U avec 16 Go de RAM

1 To de SSD pour tout stocker sans concession

Clavier rétroéclairé, écran Full HD antireflet et châssis léger

Au lieu de 679 euros, le HP 15-fd0003sf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 549 euros sur Amazon.

Un combo solide sous le capot

Ce HP embarque un processeur Intel Core i5-1334U avec 10 cœurs hybrides (2 performances + 8 efficients) et une fréquence pouvant grimper à 4,6 GHz. Pour un usage quotidien, bureautique, navigation web, mails, visioconférence, voire un peu de création sur des logiciels comme Canva ou Adobe Express, il répond sans lag. La partie graphique est assurée par un chipset Intel Iris Xe intégré, suffisant pour gérer un double écran, ou du petit montage léger.

Avec 16 Go de RAM en DDR4, le multitâche est un vrai point fort. Pas besoin de fermer 12 onglets pour lancer une appli. C’est fluide, stable, et surtout, bien plus pérenne qu’un laptop à 8 Go qu’on regrette après six mois. Côté stockage, le SSD de 1 To est rapide et généreux, parfait pour tout garder localement sans dépendre du cloud.

En plus, l’appareil tourne sous Windows 11 Home, ce qui garantit une interface moderne, une bonne compatibilité avec les applis récentes, et une intégration native avec les outils Microsoft, notamment pour les étudiants ou les pros.

Confort d’usage au quotidien

Ce PC portable de 15,6 pouces propose un écran Full HD avec revêtement antireflet, parfait pour travailler en journée sans s’abîmer les yeux à cause des reflets. Ce n’est pas une dalle OLED ni IPS haut de gamme, mais elle fait largement le travail pour un usage courant. L’ensemble est contenu dans un châssis argenté sobre, bien fini, et qui ne prend pas trop de place dans un sac.

Avec seulement 1,59 kg sur la balance, il reste portable sans devenir un poids mort. Idéal pour les déplacements, les sessions de cours ou les réunions en télétravail, il se glissera dans un sac à dos sans compromis. Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique est un vrai plus pour écrire de nuit ou bosser avec efficacité.

Niveau connectique, HP a fait le minimum syndical, mais bien placé : Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI, trois ports USB, et une prise jack. Pas de lecteur de carte SD ni port Thunderbolt, mais rien de bloquant pour un usage standard. Côté autonomie, comptez environ 7h à 8h en usage mixte, ce qui reste correct pour cette gamme.

Afin de comparer le HP 15-fd0003sf avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.