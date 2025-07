L’angoisse du patron de Ford face à BYD, la batterie semi-solide de la nouvelle MG4 et beaucoup d’électricité à prix négatif – Récap’ Survoltés

Pas de pause estivale dans l’actualité de la mobilité électrique. Cette semaine, on a appris que le patron de Ford s’inquiétait face à la rapidité de BYD, que la MG4 électrique bénéficiera d’une étonnante batterie semi-solide et que la France avait battu un record d’électricité à prix négatif. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.

MG4 (2025) // Source : MG Motor

« Ça m’empêche de dormir la nuit » : le patron de Ford tire la sonnette d’alarme après avoir démonté une BYD électrique

Jim Farley, le patron de Ford, a exprimé son inquiétude face à la montée en puissance des constructeurs chinois. Cela après avoir démonté une voiture électrique conçue le géant BYD, qui l’a bluffé sur un point en particulier : la rapidité de leur développement.

La nouvelle MG4 sera la première voiture électrique abordable dotée d’une batterie semi-solide

MG prépare une nouvelle version de sa MG4. Surprise : elle bénéficiera d’une batterie semi-solide, une innovation encore très rare alliant sécurité, meilleure tenue thermique et potentiel de production industrielle. Reste qu’elle devrait rester en Chine, du moins dans un premier temps.

La France bat son record d’électricité à prix négatif : pourquoi vous ne pouvez pas en profiter

L’augmentation des énergies renouvelables dans le mix électrique a un impact sur le marché de l’électricité : le passage plus fréquent du prix de l’électricité en territoire négatif. En France, on a déjà enregistré plus de 368 heures de prix négatifs en mi-juillet — du jamais vu. Reste que les tarifs d’électricité français ne permettent pas (pour le moment) d’en profiter.