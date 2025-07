« Ca m’empêche de dormir la nuit » : le patron de Ford tire la sonnette d’alarme après avoir démonté une BYD électrique

Le patron de Ford exprime son inquiétude face à la montée en puissance des constructeurs chinois. Cela après avoir démonté une voiture électrique conçue le géant BYD, qui l’a bluffé sur un point en particulier.

Ford Puma Gen-E // Source : Ford

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez à quel point les constructeurs chinois envahissent le marché. On compte actuellement pas moins de 150 marques différentes, un chiffre qui ne cesse d’évoluer au gré de la création de nouvelles. Et ce même si seulement deux sont rentables pour le moment. Mais une chose est sûre, l’Empire du Milieu est bien décidé à se faire une place de choix dans le monde.

Une réelle menace

Pour cela, il possède une stratégie bien huilée, en misant notamment sur une forte réactivité, bien plus élevée que pour les constructeurs européens. Et cela se voit, comme le confirme le patron de Ford, Jim Farley. Relayé par le site Hibridos y Electricos, ce dernier s’est exprimé sur la concurrence des marques chinoises.

Il explique que si « tout le monde parle de leur qualité ou de leur prix abordable, mais ce qui frappe vraiment, c’est leur rapidité ». Il est vrai que ces dernières s’illustrent par cet aspect, envié par beaucoup.

L’homme d’affaires américain explique que « ce qui me tient vraiment éveillé, c’est la vitesse à laquelle les Chinois innovent ». Ce qui confirme les propos de notre précédent article sur le sujet, alors qu’un expert avait comparé le temps nécessaire au développement une voiture en Chine et en Europe. Il faut en effet compter respectivement 1,6 an en moyenne là-bas, contre 5,4 ans chez nous. Mais on se dit que cela se fait forcément au détriment de la qualité.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Et bien ce n’est pas toujours le cas, comme l’explique Jim Farley. Ce dernier a demandé aux ingénieurs de Ford de démonter une voiture électrique de BYD, dont le modèle n’a pas été précisé. Le but ? Voir un peu ce qui se cache sous la carrosserie, et comprendre les secrets de la rapidité du numéro 1 mondial de la voiture électrique. Ce qui nous rappelle l’initiative prise par des ingénieurs japonais en 2024, qui avaient été bluffés par un Atto 3 après l’avoir démonté également.

L’un de secrets de la firme de Shenzhen pour afficher des prix très bas réside dans l’utilisation de batteries LFP (lithium – fer – phosphate). Une technologie moins onéreuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Mais ce n’est pas tout, car BYD développe et produit lui-même ses batteries, ce qui permet encore de réduire les coûts. Et cela sans sacrifier la qualité. Un point important, qui permet de tordre le cou à une idée reçue encore forte sur les voitures électriques chinoises.

Ford veut changer de stratégie

Cela permet aussi au constructeur chinois d’avoir la main sur toute la chaîne de production, et de ne pas dépendre de fournisseurs externes. Ce qui lui assure une meilleure réactivité et une plus grande marge de manœuvre en cas d’augmentation de la demande. Ce qui inspire inévitablement le patron de Ford. Ce dernier affirme que les systèmes de propulsion de BYD ne sont pas forcément les plus performants. Mais il admet que la stratégie industrielle de la marque est « suffisamment solide pour compenser ce désavantage ».

Et cela semble désormais lui donner des idées. Ainsi, il annonce que « nous avons besoin d’usines plus petites, de moins de main-d’œuvre et d’une complexité réduite ». Cela pourrait alors se traduire par une diminution des effectifs au cours des prochaines années.

De quoi également permettre d’abaisser les coûts de production, et de proposer des voitures électriques plus abordables. Mais ce n’est pas tout, car Ford veut aussi miser sur des modèles plus compacts et moins chers. Un nouveau serait justement en préparation pour les années à venir.

On ne sait pas encore grand-chose à son sujet, mais il est possible qu’il s’agisse par exemple d’une nouvelle Fiesta électrique. Le constructeur américain avait en effet pour projet de faire renaître sa citadine sous une nouvelle forme. Désormais, le défi de Ford sera de déployer de nouvelles technologies de manière efficace, comme les Chinois . Jim Farley indique que « la question n’est pas tant de savoir si notre technologie sera compétitive, mais plutôt si nous serons capables de produire à grande échelle avec ces nouveaux fournisseurs ».