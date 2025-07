Sony vient d’annoncer une mise à jour attendue depuis très longtemps pour tous les possesseurs de PS5 ou simplement de manette DualSense.

Source : Frandroid / Arnaud GELINEAU

Jusqu’à maintenant, il était nécessaire d’appairer la manette avec chaque appareil (PS5, PC, smartphone ou tablette) dès que vous vouliez la connecter.

Cette nouvelle mise à jour va grandement simplifier l’utilisation de la manette avec plusieurs appareils, à l’instar de ce que proposent les casques et écouteurs Bluetooth depuis bien des années.

La manette DualSense pourra se connecter à plusieurs appareils

Dans cette mise à jour système, proposée tout d’abord en version bêta, les utilisateurs pourront appairer leur manette DualSense avec pas moins de quatre appareils simultanément.

Il sera ainsi possible de passer de votre PS5 à votre PC sur Steam ou à votre tablette sans avoir à passer par l’étape d’appairage à chaque fois.

C’est très certainement la fonctionnalité qu’on attendait le plus concernant la manette DualSense, qui fonctionne nativement sur beaucoup de supports.

Comment ça fonctionne ?

Les utilisateurs pourront effectuer l’appairage initial de leurs différents appareils via une nouvelle combinaison de touches sur leur manette DualSense.

Ainsi, il sera possible d’assigner chaque appareil à une des 4 touches d’action de la manette. Par exemple, il suffira d’appuyer pendant 5 secondes sur le bouton PS ainsi que le bouton triangle pour assigner le triangle à votre PS5, le rond à votre PC ou encore la croix à votre iPhone.

Pour passer d’un appareil à l’autre, l’utilisateur devra appuyer sur cette même configuration de touche pendant 3 secondes. La connexion sera confirmée par un signal lumineux précis sur la manette.

Numéro de slot Bouton utilisé Indication lumineuse Slot 1 Bouton PS et bouton triangle Un clignotement Slot 2 Bouton PS et bouton cercle Deux clignotements Slot 3 Bouton PS et bouton croix Trois clignotements Slot 4 Bouton PS et carré Quatre clignotements

Pour rappel, la manette DualSense peut se connecter à bien d’autres appareils et systèmes que la PS5, tant qu’il dispose du Bluetooth. Voici les systèmes qui peuvent accueillir la connexion à la manette :

Windows 10 (64 bits) et ultérieurs

macOS Big Sur 11.3 et ultérieurs

iOS 14.5 et ultérieurs

iPadOS 14.5 et ultérieurs

tvOS 14.5 et ultérieurs

Android™ 12 et ultérieurs

Disponible dans les prochains mois

La fonctionnalité n’est pour le moment disponible qu’en version bêta pour une sélection d’utilisateurs dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, Allemagne et France.

Si vous voulez en faire partie, il est possible de s’inscrire via le site de PlayStation. La mise à jour sera déployée plus globalement dans les prochains mois suite à cette phase de test.