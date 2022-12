Le rétrogaming est un pan de l’univers des jeux vidéo qui passionne beaucoup de joueurs. Nostalgie ou redécouverte de grands classiques, on a tous une bonne raison de se faire plaisir ou d’offrir un voyage dans le temps…

Le rétrogaming est un mouvement du jeu vidéo qui dure depuis maintenant deux décennies. Le terme désigne les jeux vidéo parus durant les quatre à cinq premières générations de consoles de jeux, donc depuis le début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990. Cependant, chacun aura sa définition du rétrogaming. Pour certains, le curseur sera placé jusqu’à la cinquième génération de consoles qui introduit la 3D (Nintendo 64, PS1, Saturn), sorties autour de 1995. Pour d’autres, la 3D est encore trop moderne pour être rétro.

Les constructeurs ont donc compris qu’ils avaient tout à gagner à surfer sur la vague du rétrogaming plutôt qu’à laisser les joueurs s’amuser de leur côté sur émulateur. Nintendo, PlayStation et Sega ont ainsi ressorti des versions « mini » de leurs anciennes consoles phares, y intégrant directement les jeux les plus connus. Vous pourrez y retrouver les titres emblématiques des consoles 8 et 16 bits. Et si vous vous intéressez aussi aux consoles de jeu actuelles, jetez un œil à notre guide des consoles de dernière génération.

Pour profiter d’une belle madeleine de Proust et retrouver le plaisir de jouer aux jeux de votre enfance, ou pour partager cela avec votre propre progéniture, vous êtes au bon endroit…

Les consoles rétro physiques

Il existe deux possibilités : acheter une des consoles rééditées à la sauce moderne, en version mini, ou bien acheter la console originale, d’occasion. Sachez que les versions mini peuvent cependant également être difficiles, voire impossibles, à trouver en neuf. Globalement, comptez au moins 150 euros pour une rétro-mini d’occasion achetée en ligne.

Dans tous les cas, vous pouvez vous rendre dans des boutiques physiques d’occasion (type Easycash, Cashexpress…), mais aussi consulter les petites annonces en ligne (Le Bon Coin), et bien sûr, acheter d’occasion en ligne sur des sites e-commerces tels que la Fnac, Amazon ou encore Rakuten. Vous trouverez alors pêle-mêle des NES et Super NES, des Mega Drive, des Game Boy, des Nintendo 64, des PS1… dans des états plus ou moins bons. Soyez attentifs lors de l’achat.

Si vous craquez pour une console originale, n’oubliez pas que ces vieilles machines se branchaient au téléviseur avec une prise RCA. Or ces ports ne sont plus forcément présents sur nos TV récentes. Pensez donc à acheter un adaptateur RCA vers HDMI.

Pour les consoles rétro-mini qui suivent, le câble HDMI est la norme et il est systématiquement fourni dans la boite.

Nintendo Classic Mini : la console rétro 8 bits

La Nintendo Classic Mini est la toute première version de console vintage rééditée en petit format. Elle a été commercialisée à partir de 2017, et, comme presque toutes consoles mini qui vont suivre, elle n’est plus vendue en neuf dans les circuits habituels, mais uniquement en occasion.

La NES Classic Mini reproduit fidèlement son illustre ancêtre (la NES, donc) sortie en 1987 en France, et intègre 30 jeux. Point de cartouche ici, les jeux sont directement installés. Vous retrouverez ainsi vos titres 8 bits préférés : Super Mario Bros 1, 2 et 3, Dr. Mario, Kirby’s Adventure, Castlevania, Metroid, Mega Man 2, Kid Icarus, The Legend of Zelda…

Notez que la console est livrée avec une seule manette (au câble toujours trop court…).

Super Nintendo Classic Mini : la console rétrogaming star

En 2017, Nintendo a produit une version revisitée de la Super NES, la Super Nintendo Classic Mini. Elle porte bien son nom puisque cette dernière tient dans la paume de la main. Elle intègre 21 jeux, dont les plus grands classiques : Super Mario World, Secret of Mana, Starfox, Donkey Kong Country, Zelda : A link to the Past…

Il vous sera difficile de trouver la SNES Classic Mini neuve, car elle n’est plus produite. Vous pourrez par contre vous tourner vers l’occasion. Vous tomberez par exemple sur de nombreuses offres d’occasion sur Rakuten, autour des 150 euros — même si elle était commercialisée, à la base, à 79 euros. Pensez aussi à consulter les sites d’annonces entre particuliers.

Nintendo Game & Watch : la petite console portable

Les Game & Watch sont des petites consoles portables sorties au cours des années 80 et contenant un seul et unique jeu. Nintendo a réédité deux versions de ces consoles : une dédiée aux jeux Mario et une à Zelda. La version Mario, que nous avions pu tester à sa sortie en 2020, inclut Super Mario Bros., Super Mario Bros : The Lost Levels et Ball en version Mario.

La version Zelda propose elle aussi trois titres, à savoir The Legend of Zelda, The Legend of Zelda II et The Adventure of Link, Link’s Awakening. Dans ces nouvelles versions, l’écran est cette fois en couleur…



PlayStation Classic : la console rétrogaming de Sony

La PlayStation Classic, est une version miniature de la PlayStation, première du nom. Cette dernière, la toute première console de Sony, a été commercialisée en 1995 en France. La version Mini, quant à elle, est proposée par Sony à partir de 2018, la firme suivant ainsi les traces de son meilleur ennemi Nintendo. Elle intègre 20 jeux, dont Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, GTA, Resident Evil, Rayman, Tekken 3…

Sega Mega Drive Mini : basculez chez Sega

Sega a aussi succombé à la mode des rétro-mini. La Mega Drive originelle (« Genesis » en Amérique du Nord) est sortie en 1990 dans nos contrées. Elle a longtemps tenté de doubler la SNES sur le marché du 16 bits… sans succès.

La Mega Drive Mini intègre pas moins de 60 jeux, dont Ecco the Dolphin, Sonic, Virtual Fighter 2, Thunder Force IV… Comme la SNES Mini, elle est livrée avec deux manettes. Elle est malheureusement victime de son succès et se vend très cher sur le marché de l’occasion.

Après la première version sortie en 2019, Sega revient avec la Mega Drive Mini 2, parue en 2022.

Neo-Geo Mini : le frisson de l’arcade



La Neo-Geo était une console de salon adaptée des machines d’arcade, très populaires au Japon. Sortie en 1991, elle proposait majoritairement des jeux de combat et n’était pas donnée.

SNK, fabricant historique de la Neo-Geo, a sorti une étonnante version de cette console, reproduisant une bonne d’arcade en version mini et mignonne. Vous aurez donc un beau petit écran de 3,5 pouces, un joystick et des boutons. Il est en outre possible d’acheter des manettes à brancher sur un des ports USB-C. Notez que l’un d’entre eux devra être réservé à l’alimentation de la console. Un port mini-HDMI et une prise casque sont aussi intégrés.

Bonne surprise, il s’agit d’une des rares rééditions de consoles vintage que vous pourrez trouver en version neuve, à moins de 100 euros.

Game Boy : la console rétrogaming de poche

Si les consoles portables rétro vous intéressent, vous pouvez tout à fait opter pour une Game Boy d’origine (oui, on sait, on est censés dire un Game Boy…). La Game Boy, tout le monde la connait, et elle reste encore aujourd’hui une des consoles les plus vendues au monde, avec près de 120 millions d’unités.

Certaines versions sont très rares, notamment les éditions spéciales créées en partenariat avec des marques. Si vous trouvez un modèle spécifique, vous pourrez faire le bonheur d’un geek de la première heure.

Les Game Boy basiques se vendent au minimum 70 euros d’occasion, en ligne comme en boutique. Pour trouver des Game Boy, Game Boy Pocket et Game Boy Color, jetez donc un œil chez BackMarket.

Et Atari ?

Enfin, les fans de l’Atari 2600 pourront se tourner vers la toute récente Atari Flashback 8 Gold, Edition 50e anniversaire, et profiter des 130 jeux inclus.

Les autres supports : Raspberry Pi, abonnements sur console…

L’abonnement Online sur Nintendo Switch : un vaste catalogue de jeux rétros Nintendo et Sega

Si vous possédez une Nintendo Switch ou une Switch Lite, il existe alors un moyen très simple de jouer aux jeux iconiques de la firme de Kyoto.

Via l’abonnement Nintendo Switch Online, vous avez accès à une sélection de jeux de NES, Super NES, Nintendo 64 et Mega Drive. Notez que les jeux de 64 et de Mega Drive sont accessibles uniquement via l’abonnement contenant le « Pack additionnel ». Ce dernier est proposé à 39,99 euros annuels au lieu des 19,99 euros par an de l’abonnement classique.

Avec le Nintendo Switch Online, vous avez accès à une centaine de jeux, rien que sur NES et Super NES, notamment :

Dr. Mario

Kid Icarus

Mario Bros.

Metroid

Les trois Super Mario Bros.

The Legend of Zelda

Donkey Kong Country

Earthbound

F-ZERO

Kirby Super Star

Pilotwings

Star Fox

Super Mario World

Super Metroid

The Legend of Zelda : A Link to the Past… et bien d’autres.



Vous hésitez sur le modèle de Switch à choisir ? On vous aide à vous décider ici.

L’émulation et le Raspberry Pi

Bien sûr, vous pouvez aussi installer des émulateurs sur votre ordinateur ou votre smartphone, tels que Snes9x, ePSXe, Project64, RetroArch… Il est parfaitement légal d’utiliser la grande majorité des émulateurs. En revanche, flasher une ROM d’un jeu, même si vous en possédez la version physique, est illégal.

Vous possédez un Raspberry Pi ou souhaitez en acheter un ? Ce micro ordinateur est capable de faire tourner sans souci tous les jeux rétro.

Produit par la fondation du même nom, ce micro ordinateur fonctionne avec une puce ARM et se présente sous la forme d’une petite carte mère. L’utilisateur doit ensuite installer une carte micro SD, pour stocker le système d’exploitation, ajouter un boitier le plus souvent, ainsi qu’une alimentation.

Malheureusement, les Raspberry Pi ont subi de plein fouet la crise du Covid et la pénurie de semi-conducteurs. Par conséquent, il est très difficile d’en trouver un à son prix normal (entre 15 et 40 euros, selon les modèles). Néanmoins, la fondation a annoncé que des stocks seraient de retour en 2023. Si vous tenez à vous procurer par exemple le modèle Raspberry Pi 4 ou le Raspberry Pi Zero, nous vous conseillons alors de patienter. En attendant, vous pouvez vous tourner vers l’occasion.

