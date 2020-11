Introduction

Pour fêter les 35 ans de Mario, Nintendo a ressorti une édition limitée et inédite de sa Game & Watch, la console portable qui fit fureur dans les années 1980. Tour d’horizon de ce nouveau voyage vidéoludique dans le temps à l’heure des consoles next-gen.

Les plus vieux joueurs vont être ravis du retour de la célèbre gamme d’appareils Game & Watch. Lancés par Nintendo dans les années 1980, ils ont permis à des millions de joueurs de découvrir le jeu en mobilité avec ces toutes premières consoles portables, souvent mono-jeu, et des héros devenus incontournables (Donkey Kong, Mario, Link) ou des titres qui ont marqué les plus anciens (Snoopy, Lifeboat, Pinball, Octopus, Merry Cook…).

Le jeu Parachute sur Game and Watch // Source : Pica-Pic.com Le jeu Octopus sur Game and Watch // Source : Pica-Pic.com Le jeu Donkey Kong Jr. sur Game and Watch // Source : Pica-Pic.com

Nintendo joue la fibre nostalgique avec cette réédition collector pour fêter les 35 ans de Mario qui ne fut pourtant pas le tout premier héros de la Game and Watch.

Un design (presque) identique

Si on ne savait pas qu’il s’agissait d’un modèle de Game & Watch 2020, à première vue, on pourrait s’y tromper. Tous les codes de l’appareil de jeu portable d’antan sont bien là : le design rectangulaire en métal doré (première génération des Game & Watch) avec le contour coloré et les boutons avec leur revêtement caoutchouc. Plutôt rare à l’époque, une croix multidirectionnelle est présente pour aider les joueurs.

Le bouton de mise en route se trouve sur la tranche droite, juste au-dessus du, ô sacrilège, port USB-C de chargement ! C’est là la concession qui fait comprendre que ce n’est pas un vieux modèle, mais une Game & Watch 2020. Les vieilles piles boutons sont remplacées par une batterie interne et un câble de chargement USB-A/USB-C. Ce sera bien plus pratique que de courir dans les magasins en quête de pile lorsque la console s’éteint, la modernité a ça de bon.

À gauche, on trouve un mini haut-parleur. Le son n’est pas le point fort de l’appareil et on aura tendance à aller dans les réglages via le bouton Pause/set pour le diminuer. Et pour aider, on a aussi tendance à positionner involontairement son doigt dessus en tenant la console.

L’autre nouveauté de taille, c’est l’arrivée d’un écran LCD (non tactile) à la place de celui à cristaux liquides avec ses images souvent préimprimées qui donnaient le cadre du jeu. Cette fois-ci, celui s’éteint totalement

Si, comme moi, vous avez accumulé les heures de jeu sur les Game & Watch enfant, vous allez retrouver instinctivement la prise en main et le plaisir de la lancer. Il est tout de même surprenant à quel point son gabarit ne répond plus aux normes actuelles. La Game & Watch est toute petite en main, la croix fait riquiqui sous le pouce. Et pourtant, la console affiche les mêmes mensurations que jadis. Autre temps, autres mœurs, autre morphologie des joueurs !

L’horloge est toujours là

Comme les Game & Watch d’antan (le Watch était pour l’heure/la montre), l’appareil dispose d’une fonction horloge numérique. Mais celle-ci ne s’affiche pas dans un coin de l’écran, mais en plein milieu avec 35 animations qui alternent. L’horloge ne reste cependant pas allumée en permanence.

En appuyant sur le petit bouton « Time », vous activez l’écran. Il restera allumé environ trois minutes avant de s’éteindre pour ne pas non plus user inutilement la batterie. Il ne reprend pas la fonction réveil comme certains Game & Watch pouvaient le faire.

Trois Mario pour le prix d’un

On trouve trois modes de jeu sur l’appareil. Super Mario Bros et Super Mario Bros 2 : The Lost Levels sont jouables tels que la console NES les avait popularisés, avec les mêmes niveaux. Vous pouvez choisir de jouer seul ou à deux, mais pas en même temps évidemment. À cela s’ajoute le jeu Ball en version spéciale Mario avec deux options pour ce jeu de jonglage assez old school, déclinaison du tout premier jeu Game & Watch.

Mais la petite nouveauté vient de l’ajout d’un mode Mario Infini pour les deux jeux Super Mario Bros. Il s’agit là d’une fonction pour profiter des niveaux les plus difficiles sans limites de temps, sans risquer le « Game over » au bout du décompte imparti.

Pour cela, gardez votre doigt appuyé sur le bouton A en lançant le jeu. Pour quitter le mode, appuyez sur le bouton « Pause/Set » des réglages et choisissez « Reset game ».

Du jeu à l’ancienne

Pour ceux qui ont déjà répondu aux sirènes des Xbox Series X et PS5, choc des cultures en vue ! Ici, il faut retrouver ses vieux automatismes des jeux Mario Bros, ce scrolling en 2D latéral avec impossibilité de repartir en arrière, les sauts qui finissent en glissade, car l’assistance de jeu n’existait pas, le Game over définitif sans sauvegarde. Et il fallait avoir les bons réflexes au bon moment. Bref, ça va criser face à ces Mario à l’ancienne.

Alors que les premières Game & Watch se contentaient de bips pour l’animation sonore — il faudra attendre les modèles de 1983 pour avoir une véritable bande sonore. Ici, vous avez le droit à l’habituelle et entêtante musique des jeux Super Mario. Petite mélodie qui accompagne les déambulations du héros, musique plus sombre dans les châteaux ou les souterrains, son de désolation quand vous perdez, tout y est.

Prix et disponibilité de la Game & Watch Super Mario Bros

La Game & Watch Super Mario Bros est en vente au prix de 45 euros chez les principales enseignes. Mais il s’agit là d’une édition limitée. Une fois les stocks épuisés, Nintendo n’a pas prévu d’en ajouter.