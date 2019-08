Pour beaucoup, la partie photo est très importante lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau téléphone. Samsung Galaxy S ou Note, Huawei P ou Mate, Google Pixel… il existe une large palette de smartphones compétents dotés d’un très bon appareil photo à envisager pour l’achat. Voici notre sélection des meilleurs photophones du marché en 2019.

C’est bien souvent mathématique : plus votre téléphone coûte cher et plus ses performances en matière de photographie sont bonnes. Si vous n’êtes pas limité par un budget, vous pouvez donc directement aller voir du côté des flagships.

Huawei P30 Pro : le meilleur en photo

Le Huawei P30 Pro est la version ultime du nouveau flagship. Avec son module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour évaluer la profondeur et la distance, le nouveau fleuron du constructeur chinois arrive à parfaire la solution déjà très bonne de son prédécesseur. Quel que soit le contexte (jour/nuit/intérieur/extérieur), les clichés sont toujours jolis avec de belles couleurs vives. Il propose en outre un mode ultra grand-angle très efficace, un zoom x10 impressionnant et le meilleur mode Portrait du moment.

Concernant son capteur frontal de 32 mégapixels, le résultat est convaincant avec un niveau de détails très appréciable pour une caméra à selfies.

Smartphone premium oblige, il a évidemment d’autres atouts sous sa coque, notamment son écran AMOLED de 6,47 pouces, ses performances élevées avec la puce Kirin 980 et son autonomie hors du commun avec sa batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide, sans fil et sans fil inversée).

Pourquoi s’orienter vers le Huawei P30 Pro ?

Des capacités photo simplement bluffantes (zoom x10, photos de nuit, etc.)

Ses performances élevées grâce au Kirin 980

Son autonomie clairement au-dessus du lot

Samsung Galaxy Note 10 Plus : le plus stylé

Il est temps pour le Galaxy Note 10 Plus de supplanter les Galaxy S10 et S10 Plus. Le nouveau flagships de Samsung va encore plus loin que la série S. S’il hérite du polyvalent agencement triple capteurs, il gagne en plus un quatrième capteur « Time of Flight » (ou ToF). Il va améliorer le mode portrait et permet des facéties comme la modélisation 3D d’objets et de visage (même si celle-ci est un peu bancale pour le moment). La présence du stylet S-Pen Bluetooth permet de également le déclenchement à distance de l’appareil. Il permettra également de dessiner sur vos photo pour amuser la galerie.

On retrouve ensuite les triplés 12 mégapixels à f/1,5 ou 2,4 (principal) + 12 mp (zoom 2x) + 16 mp ultra grand-angle. S’ils sont techniquement identiques, Samsung a revu son traitement logiciel pour proposer un rendu plus naturel, notamment sur le capteur grand-angle. Bref, les S10 mettaient le barre très haut, le Note 10 Plus monte d’un cran. C’est donc indéniablement le meilleur photophone de Samsung. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé.

Outre la partie photo, le Galaxy Note 10 Plus propose ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. On rappelle que le terminal propose un excellent écran AMOLED de 6,8 pouces affichant du 3040 x 1440. Même si l’écran est borderless, il s’agit évidemment d’un grand smartphone, mais la surface de jeu pour le stylet n’en est que plus amusante. L’objet est par ailleurs de toute beauté, les équipes design de Samsung ont encore fait des merveilles. Ses performances sont enfin supérieures à celles du vaisseau amiral de Huawei. Au final, c’est sans doute un choix plus équilibré que le P30 Pro. Certes un peu moins bon en photo, mais meilleurs sur d’autres points. Tout dépend de vos priorités.

Pourquoi choisir le Galaxy Note 10 Plus ?

Son module photo complet et de très bonne qualité

Son magnifique écran Super AMOLED

Un design irréprochable

Bien évidemment, les Galaxy S10 restent une option tout à fait légitime, surtout si vous avez un budget plus serré et que vous n’avez guère d’utilité pour le stylet.

Google Pixel 3 : l’IA au service de la photo

Parmi tous ses bons points récoltés, c’est la photographie qui mérite le plus d’être mise en avant. Google s’est contenté d’un capteur unique de 12 mégapixels (f/1,8) sur son Pixel 3 à l’arrière, avec stabilisation optique et autofocus Dual Pixel. Pas de besoin de multiplier les capteurs quand on a une l’intelligence artificielle parfaitement au point.

Google a mis tout son savoir-faire en œuvre sur la partie photo. Le monocapteur est constamment épaulé par une assistance informatisée. Les clichés sont détaillés et bien contrastés, même en basse luminosité. Mention spéciale au mode portrait également très réussi. Toutes les explications sur le fonctionnement du monocapteur se trouvent dans notre test.

Le double module avant est composé d’un capteur de 8 mégapixels couplé à un champ de vision normal (f/1,8 et 75°) et d’un second de 8 mégapixels avec un objectif grand-angle (f/2,2 et champ de vision à 97°) pour faire des selfie avec vos amis. Avec son écran de 5,5 pouces (sans encoche) et un design charmant, le Pixel 3 dégage une réelle sympathie dans un marché où les appareils sont toujours plus grands et parfois des copies conformes.

Pourquoi choisir le Google Pixel 3 ?

La photo, pardi !

Android dans son plus pur appareil

Un design très « cool »

Et le Pixel 3 XL ?

L’alternative au Pixel 3 est naturellement son grand frère en version XL. Son écran passe de 5,5 à 6,3 pouces. On retrouve le module mono capteur de 12 mégapixels (1,4 μm et f/1,8) à l’arrière et un double capteur de 8 mégapixels à l’avant : un avec objectif f/1,8 normal de 75° et un avec grand-angle f/2,2 de 97°. Notre test vous en dira davantage.

Le même…

… en plus grand

Google Pixel 3a/3a XL : les meilleurs photophones à moins de 500 euros

Lors de la conférence Google I/O 2019, la firme de Mountain View a dévoilé les deux déclinaisons abordables de ses flagships. Baptisés Pixel 3a et Pixel 3a XL, ces nouveaux smartphones promettent une chose (à part leur prix intéressant) : une expérience photo digne des smartphones les plus premium. Pour cela, ils conservent le même capteur de 12,2 mégapixels que leurs aînés et intègrent même la technologie Dual Pixel pour proposer un meilleur autofocus et un mode portrait efficace. Alors oui, ils ne profitent pas de la puissance du Snapdragon 845 ou du Pixel Visual Core — une puce dédiée au traitement de l’image –, mais force est de constater que les clichés sont impressionnants. Bref, la qualité Pixel est là.

Concernant le reste des caractéristiques, on retrouve un écran OLED (5,6 pouces pour le 3a et 6 pouces pour le 3a XL), un SoC Qualcomm Snapdragon 670, 4 Go de mémoire vive, une compatibilité avec la charge rapide, une prise jack de 3,5 mm et une capacité de stockage de 64 Go. Enfin, la principale différence vient surtout de l’autonomie. Le modèle classique embarque une batterie de 2 915 mAh tandis que la version XL s’équipe d’une batterie de 3 700 mAh.

Pourquoi choisir le Google Pixel 3a ou 3a XL ?

Le rapport qualité/prix

Le design sans encoche (dans les deux cas)

Les performances photo inégalables pour cette gamme de prix

Et bien sûr, Android pur !

Xiaomi Mi A3 : le meilleur à petit prix

Il n’y pas de miracle : à petit prix la qualité d’image ne sera pas exceptionnelle. Une partie photo avancée ayant un coût non négligeable, c’est souvent un point sur lequel les produits à bas coût transigent. Ceci étant dit, avec le Mi A3 Xiaomi a réussi à nous proposer une configuration tout à fait honorable. Autour de 200 euros, vous ne trouverez selon nous pas mieux.

La configuration s’articule autour d’un capteur principal de 48 mégapixels, un deuxième ultra grand-angle de 8 mégapixels, et enfin un dernier de 2 mégapixels qui ne servira que pour le calcul de l’effet bokeh. De jour, le résultat est étonnamment bon ; de nuit, c’est moins glorieux, sans surprise. Si vous cherchez un téléphone qui soit vraiment bon en photo, vous serez forcé d’investir plus.

En revanche, le Mi A3 est globalement un excellent smartphone pas cher, dont la partie photo est satisfaisante pour le prix. Entre son écran AMOLED de 6 pouces bien calibré, son Snapdragon 665 et le label Android One, le Mi A3 est un très bon choix autour de 200 euros, et même moins par moment.

Pourquoi s’orienter vers le Xiaomi Mi A3 ?

La meilleure photo à petit prix…

… Mais pas de miracle non plus

Un ensemble très convaincant

FAQ

Quelles sont les marques de smartphone reconnues en photo ?

Au fils des ans, plusieurs marques se sont distinguées sur la photo. La première est Huawei et depuis plusieurs années chaque nouveau modèle haut de gamme apporte une innovation marquante en photo. Samsung qui conçoit ses propres capteurs est généralement une référence en photo également. Il ne faut enfin pas oublier Apple et Google qui proposent des photos d’excellentes facture grâce, notamment, à des traitements logiciels particulièrement soignés.

Peut-on trouver des smartphones photo à petit prix ?

De manière générale, ce n’est pas le cas. Les blocs photo de qualité étant coûteux, il est difficile de trouver de bons photophones à petit prix. Si c’est un critère primordial pour vous, il faudra vous tourner vers des smartphones haut de gamme, quitte à économiser plus longtemps. Toutes proportions gardées, il arrive cependant que des terminaux d’entrée de gamme arrivent à des résultats corrects. Nous proposons ainsi généralement un produit bon marché dans notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo.

Ouverture et mégapixels, ça veut dire quoi ?

Les capteurs photos de smartphones sont généralement définis par deux éléments principaux : les mégapixels (mp) et l’ouverture, exprimée en f-stop et écrite sous la forme f/n. Les premiers expriment le nombre de pixels qui composent la matrice qui reçoit la lumière. Plus il y a de mégapixels plus l’image est grande et définie. Toutefois le nombre de mégapixel élevé n’est pas toujours un gage de qualité.

L’ouverture est quant à elle est un rapport entre la longueur focale et le diamètre du diaphragme (ou de la lentille d’entrée s’il n’y en a pas). Plus le chiffre est bas, plus l’ouverture est grande, et plus de la quantité de lumière capturée est importante. C’est généralement un indicateur de performances en basse luminosité, mais il ne se suffit pas à lui-même, d’autres paramètres entrent en compte.

Notre vidéo

À vous de choisir !