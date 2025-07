Ce kit TP-Link avec caméra connectée 2K + détecteur de mouvement + capteur d’ouverture + hub coûte moins de 60 € pendant ces soldes

Si vous souhaitez partir sereinement en vacances, ou tout simplement pouvoir garder un œil sur votre cocon au quotidien, miser sur une caméra de surveillance connectée est la meilleure solution. Pendant les soldes, vous pourrez par exemple miser sur le modèle Tapo C225 de TP-Link, inclus dans un pack avec divers accessoires, le tout proposé à 59,90 euros au lieu de 149,90 euros chez Darty.

Pouvoir surveiller son domicile et ĂŞtre alertĂ© instantanĂ©ment en cas de mouvement suspect autour ou, pire, d’intrusion est toujours plus rassurant au quotidien. Si vous n’ĂŞtes pas encore Ă©quipĂ©, vous pourriez par exemple miser sur le pack TP-Link comprenant une camĂ©ra de surveillance 2K panoramique, des dĂ©tecteurs de mouvements et d’ouverture de portes ainsi qu’un hub qui synchronise tout. La bonne nouvelle, c’est que ce pack est 90 euros moins cher que d’habitude pendant les soldes d’Ă©tĂ©.

Que contient ce pack TP-Link ?

Une caméra qui filme en 2K QHD avec un champ de vision à 360°

Un dĂ©tecteur de mouvements et un dĂ©tecteur d’ouverture/de fermeture de portes et fenĂŞtres

Un hub de connexion pour profiter d’une longue portĂ©e

Auparavant affichĂ© Ă 149,90 euros, le pack TP-Link avec une camĂ©ra de surveillance connectĂ©e Tapo C225, un capteur de mouvement, un dĂ©tecteur d’ouverture/fermeture et un hub de connexion est aujourd’hui disponible Ă 59,90 euros chez Darty.

Une caméra panoramique avec une qualité 2K

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

La Tapo C225 est une petite camĂ©ra de surveillance connectĂ©e qui prend la forme d’un dĂ´me et que l’on peut placer sur un meuble, ou mĂŞme au plafond. Il s’agit avant tout d’un modèle capable d’effectuer une rotation horizontale complète de 360°, ce qui lui permet de couvrir une très large surface dans votre pièce. Et ce, dans les meilleures conditions, puisqu’il peut filmer des images en 2K QHD, soit l’assurance d’obtenir un rendu bien plus net et dĂ©taillĂ© qu’en 1 080p. Le capteur Starlight intĂ©grĂ© lui permet Ă©galement d’offrir des images de meilleure qualitĂ©, y compris dans des conditions de faible luminositĂ©.

Une vision nocturne en couleur est aussi disponible, mais elle sera forcĂ©ment moins nette. Notez par ailleurs que si vous ne souhaitez pas que la camĂ©ra filme Ă certains moments, vous pourrez activer le petit cache grâce au bouton situĂ© sur l’avant. Autrement, la camĂ©ra dispose de plusieurs fonctionnalitĂ©s bien rassurantes, comme le dĂ©tecteur de mouvements et le suivi intelligent d’une personne, l’envoi de notifications automatiques via l’application, l’audio bidirectionnel ou encore le dĂ©clenchement d’effets lumineux et sonores. Enfin, la C225 est compatible avec Alexa et Google Assistant, et peut s’intĂ©grer Ă un Ă©cosystème Apple Home.

Des accessoires pratiques et rassurants

Également inclus dans ce kit, le dĂ©tecteur de mouvements complète la surveillance intĂ©rieure et peut ĂŞtre placĂ© dans un sĂ©jour, une autre pièce principale ou mĂŞme un couloir. FixĂ© par des adhĂ©sifs ou par des aimants, il s’installe très facilement et fonctionne grâce Ă une batterie, ce qui lui permet d’assurer sa mission pendant un an. Il est apte Ă dĂ©tecter les mouvements jusqu’Ă 7 mètres de distance et sur un champ de vision de 120°, avant de vous envoyer, si besoin, des notifications.

Un dĂ©tecteur d’ouverture et de fermeture des portes, fenĂŞtres, armoires et mĂŞme boĂ®tes aux lettres est aussi de la partie. Mais ces deux appareils doivent ĂŞtre liĂ©s au hub de connexion Tapo pour bien fonctionner, et ça tombe bien, il est bel et bien fourni ici. Ce dernier va connecter tous les appareils de l’Ă©cosystème Tapo prĂ©sents chez vous (jusqu’Ă 64 !) pour les synchroniser et leur faire bĂ©nĂ©ficier d’une plus longue portĂ©e. Autre avantage : grâce au protocole sans fil de ce pont, les appareils intelligents sont plus Ă©conomes en Ă©nergie.

Ă€ lire aussi :

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance en 2025 ?

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.