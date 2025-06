Toute la musique en solde avec cette sélection de 10 offres sur les meilleurs casques, écouteurs, enceintes et barres de son

Les soldes d’été ont démarré et nous avons quasiment un mois pour s’offrir un casque audio ou des écouteurs sans fil flambant neuf afin de profiter des vacances en musique. Dans cette sélection régulièrement mise à jour, voici les meilleures offres disponibles.

S’il y a bien un indispensable à s’offrir avant les vacances d’été, c’est de quoi profiter des derniers hits, seul ou à plusieurs. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à nous : les casques audio inclassables, les écouteurs sans fil plus mobiles, les enceintes pour les sorties en plein air, ou les barres de son pour les soirées ciné. Pendant les soldes d’été, il y a l’embarras du choix.

Les meilleurs bons plans audio des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez également jeter un œil à nos différents guides d’achat dans le domaine de l’audio voir si une promotion ne traînerait pas ailleurs. Nous avons un guide des meilleures barres de son testées par notre rédaction, une sélection des meilleurs écouteurs ouverts ou encore un comparatif des meilleurs casques audio pour jouer à la Nintendo Switch 2.

Bose QuietComfort Ultra

S’il y a un objet à ne pas oublier dans sa valise pour passer le temps durant le trajet dans le train ou l’avion, c’est bien le Bose QuietComfort Ultra. Ce casque audio haut de gamme est une véritable réussite autant en termes de confort que d’acoustique, sans oublier la réduction de bruit active, un domaine dans lequel Bose excelle en général.

Les points forts du Bose QuietComfort Ultra

Un confort haut de gamme avec son design circum-aural

Une excellente qualité audio, idem pour l’ANC

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie de plus de 30 heures

Au lieu de 399,99 euros, le Bose QuietComfort Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 349,99 euros sur la Fnac.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est disponible depuis cinq ans et pourtant : il reste un classique absolu. Confortable, avec une autonomie solide, un son équilibré et une réduction de bruit active dont les concurrents se comptent sur les doigts d’une main (dont un qui est de la même marque, le Sony WH-1000XM5). Bref, un must-have pour les vacances d’été !

Les points forts du Sony WH-1000XM4

Une autonomie monstre de 30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Au lieu de 269 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible en promotion à 229,99 euros sur Boulanger.

Si vous êtes plus intéressé par son successeur, le Sony WH-1000XM5 qui est au aussi performant, sachez qu’il est également en promotion à 299,99 euros au lieu de 329,99 euros sur la Fnac.

Apple AirPods Max

Avec l’AirPods Max sur les oreilles, la fête de la musique, c’est toute l’année. Apple a peaufiné son casque phare et propose un son extrêmement bien travaillé et une réduction de bruit active des plus efficaces. Sans oublier bien sûr le design premium, si cher à la marque. Bref, un des casques les plus hauts de gamme du marché et à destination du grand public. Toutefois, vous feriez mieux d’avoir gardé un câble Lightning pour cette version.

Les points forts des Apple AirPods Max

La réduction de bruit active offre une isolation incroyable

Le son est d’une qualité exceptionnelle

Le mode Transparence est lui aussi parmi les meilleurs

Au lieu de 629 euros au moment de son lancement, les Apple AirPods Max sont aujourd’hui disponibles en promotion à 405,99 euros sur Carrefour.

Samsung HW-Q995F

La Samsung HW-Q995F est une barre de son haut de gamme qui a succédé à l’excellente HW-Q995D, dont nous avions déjà salué la puissance et le son très immersif. Cette année, la HW-Q995F, qui reprend les caractéristiques de sa prédécesseure, devrait encore régaler nos oreilles avec une belle spatialisation sonore, un audio puissant et des technologies destinées à optimiser le son de chaque scène.

Les points forts de la Samsung HW-Q995F

Une configuration sonore 11.1.4 canaux

Un caisson de basses plus puissant

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 1 490 euros, la Samsung HW-Q995F est aujourd’hui disponible en promotion à 990 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung propose ses Galaxy Buds 3 Pro depuis le mois de juillet 2024, une paire d’écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active pour plonger tête la première dans vos contenus audio. Ils sont en quelque sorte les concurrents directs des AirPods Pro 2 sauf qu’ils sont compatibles en dehors d’iOS et surtout qu’ils sont disponibles dans un pack avec une balise Bluetooth de Samsung.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Une autonomie qui monte jusqu’à 8 heures sans ANC

Ils sont très confortables et ergonomiques

L’audio 360 et la qualité du son en général

Au lieu d’un prix barré de 250,99 euros, le pack Samsung Galaxy Buds 3 Pro + Samsung Galaxy SmartTag 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 179,99 euros sur la Fnac. Il est même disponible à 169,99 euros pour les adhérents Fnac. Enfin, une ODR permet de se faire rembourser 50 euros après achat.

Suunto Wing

Les casques ou écouteurs à conduction osseuse sont des modèles à part sur le marché de l’audio. Le son qu’ils délivrent ne passe non pas par le tympan, mais par les tempes et l’os de la mâchoire. Les vibrations ressenties sont ensuite conduites vers l’oreille interne. Des références idéales pour les sportifs qui souhaitent garder les oreilles dégagées et entendre les sons environnants. On trouve par exemple les Suunto Wing, des écouteurs notés 8/10 par nos soins qui ne manquent pas d’atouts.

Les points forts des Suunto Wing

Ils sont confortables

Ils peuvent être contrôlés par des mouvements de la tête

Ils sont livrés avec une batterie externe

Au lieu de 199,99 euros, les Suunto Wing sont aujourd’hui disponibles en promotion à 179,99 euros chez la Fnac ainsi que chez Amazon. Il est même possible de les avoir pour 164,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Bose S1 Pro+

Conçue pour s’adapter à tous les environnements, l’enceinte amplifiée de Bose combine une portabilité exceptionnelle, des fonctionnalités avancées et une connectivité moderne. Le fabricant a même pensé à corriger les défauts de la première version, offrant une mobilité accrue à son système de sonorisation tout-en-un. Idéal pour les musiciens, animateurs ou amateurs de son, il promet une expérience audio riche et sans compromis.

Les points forts de la Bose S1 Pro+

Un système de sonorisation sans fil tout-en-un

Une autonomie sur batterie jusqu’à 11 heures

Des écrans OLED pour contrôler le volume, les aigus et les basses

Au lieu de 799 euros, la Bose S1 Pro+ est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur la Fnac.

Bose SoundLink Flex (2e gen.)

Pour se préparer à l’été qui vient, pourquoi pas s’offrir une enceinte connectée, résistante à la poussière et étanche pour survivre aux journées en bord de mer qui plus est ? La Bose SoundLink Flex II est une bonne candidate, d’autant plus qu’elle ne démérite pas sur les performances sonores, ni sur l’autonomie, ni sur son prix pendant les French Days.

Les points forts de la Bose SoundLink Flex (2e gen.)

Une enceinte solide et étanche, parfaite pour les vacances

De bonnes performances sonores, notamment dans les graves

PositionIQ, un égaliseur automatique

Au lieu de 179,99 euros, la Bose SoundLink Flex (2e gen.) est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur la Fnac.

Anker Soundcore Motion 100

Pas toujours facile de profiter de sa musique lorsqu’on est à l’extérieur. Surtout que ça peut être risqué pour son matos de le mettre à côté d’une piscine. C’est pourquoi des constructeurs ont mis au point des enceintes à la fois compactes, pour être facilement transportables, et résistantes, pour encaisser d’éventuelles gouttes ou poussières, comme avec la Soundcore Motion 100 d’Anker. Une enceinte qui, sous ses airs de Minimoy, possède de solides arguments.

Les points forts de l’Anker Soundcore Motion 100

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, l’Anker Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

