Boulanger continue sa braderie de l’été en vendant au rabais le Google Pixel 9, en pack avec les écouteurs Buds A-Series

Un Pixel 9 flambant neuf, des Buds A-Series glissés dans la boîte, et une promo qui sent bon la rentrée. C’est le pack Google du moment. Pas de fioritures, juste ce qu’il faut pour (re)tomber amoureux d’Android. Chez Boulanger, le pack est affiché à 599,99 euros contre 901,99 euros en temps normal.

Design peaufiné, puce maison qui commence à tenir ses promesses, photos qui ridiculisent la concurrence, et Android tel que les ingénieurs de Mountain View l’imaginent en se levant le matin, voici le Pixel 9. À ses côtés, les Buds A-Series font office de compagnons discrets, mais efficaces. Un duo calibré et aujourd’hui réunit dans un pack en promotion avec plus de 300 euros de réduction.

Trois choses à retenir sur le duo Google Pixel 9 et Pixel Buds A

Le meilleur de Google, dans un smartphone taillé pour durer.

Des photos toujours aussi bluffantes, de jour comme de nuit.

Une paire d’écouteurs sans fil bien intégrée, parfaite pour la vie en mouvement.

Au lieu de 901,99 euros, le pack Google Pixel 9 et Pixel Buds A est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Boulanger.

Et si vous ne souhaitez que le Google Pixel 9, sans écouteurs, vous pouvez l’avoir à 589,99 euros, toujours chez Boulanger.

Pixel 9 : le flagship enfin dompté

Le Google Pixel 9 capitalise sur les erreurs de ses prédécesseurs. Plus rapide, plus fluide, et surtout plus fiable. Le processeur Tensor G4, gravé plus finement, corrige une partie des errements thermiques et énergétiques des versions précédentes. Ce n’est pas encore un Snapdragon 8 Gen 3, mais ça commence à ressembler à quelque chose.

L’écran OLED de 6,3″ reste un bijou de lisibilité. Google ne joue pas la surenchère, mais mise sur la justesse : 120 Hz adaptatifs, luminosité boostée, et une dalle calibrée au poil pour le contenu HDR. C’est beau, net, et les animations Android 15 y trouvent leur terrain de jeu.

Et bien sûr, il y a l’appareil photo. Un capteur principal de 50 Mpx et un ultra-grand angle de 48 Mpx, une retouche logicielle qui frôle la sorcellerie, et des fonctionnalités comme le « Best Take » ou l’effaceur magique. Vous prenez la photo. Google s’occupe du reste. C’est parfois flippant, souvent bluffant.

Buds A-Series : discrets, mais pas absents

Les Pixel Buds A-Series, ce sont les écouteurs qu’on oublie dans l’oreille, dans le bon sens du terme. Légers, compacts, confortables même après deux heures d’écoute. Ils ne font pas de bruit pour rien, mais délivrent un son clair, bien balancé, avec des basses honnêtes pour leur taille.

Pas de réduction de bruit active ici, mais un bon isolement passif et surtout une intégration logicielle léchée. Connexion ultra-rapide avec les smartphones Pixel via Fast Pair, contrôle vocal avec Google Assistant, et localisation facile en cas de perte via l’appli. Le tout pour une autonomie de 5 heures (24h avec le boîtier), largement suffisante au quotidien.

À ce prix-là, avec le Pixel 9 dans le même panier, c’est du bonus bien senti. Pas les écouteurs du siècle, mais les compagnons parfaits pour ceux qui veulent un écosystème cohérent sans y laisser un rein.

