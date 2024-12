Mise à jour Android 16 : smartphones compatibles, nouveautés, dates… Tout ce qu’il faut savoir

Pour la sortie d’Android 16, Google a revu son calendrier et prend de l’avance. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine mise à jour majeure d’Android.

Android 16 est la prochaine version majeure du système d’exploitation pour smartphone, tablette, téléviseur et objets connectés.

Le 18 novembre 2024, Google a publié la première Developer Preview (DP1) d’Android 16 pour les développeurs d’application.

Quand va sortir Android 16 ?

Google a publié un calendrier prévisionnel pour le développement d’Android 16.

Le calendrier prévu par Google pour Android 16 // Source : Google

On y apprend que la première version beta est prévue pour le début de l’année 2025 et qu’il faudra attendre le printemps 2025 pour une sortie d’une version stable.

Google prend donc beaucoup d’avance sur le calendrier de sortie d’une version majeur d’Android. À titre de comparaison, la première Developer Preview d’Android 15 a été publié en février et la version stable est sortie en octobre.

Deux versions d’Android en 2025 ?

Si Google prend de l’avance pour le lancement d’Android 16 c’est parce que le géant a décidé de sortir deux mises à jour dans la même année.

Android aura le droit à deux mises à jour en 2025 // Source : Google

En effet, après le lancement d’Android 16 prévue pour le printemps 2025, Google prépare aussi une autre mise à jour pour la fin de l’année 2025.

Google qualifie cette mise à jour de « mise à niveau mineure du SDK ». On ne sait pas encore comment Google qualifiera commercialiement cette mise à jour. Il pourrait s’agir d’une version « Android 16.1 » ou « Android 16L » plutôt que de passer directement à Android 17.

Les nouveautés

Voici les nouveautés à retenir d’Android 16. Google en ajoute au fil des nouvelles Developer Preview et version Beta.

Mise à jour Material Design

Google continue d’harmoniser l’interface d’Android autour de la dernière version en date de son Material Design.

Le partage de Wi-Fi par QR Code a le droit à un nouveau design // Source : 9To5Google

Le partage de Wi-Fi par QR Code a, par exemple, le droit à un nouveau design sur les smartphones Google Pixel.

Nouveau sélectionneur de photo

Android 16 introduit une nouveauté pour les développeurs qui sera rétrocompatible jusqu’à Android 4.4 à travers une mise à jour Google Play Services.

Elle permet aux développeurs de mieux intégrer le sélectionneur d’images à leurs applications.

Pour être plus précis, les développeurs vont désormais pouvoir intégrer ce sélectionneur de photo à une vue, et donc donner l’impression qu’il est parfaitement intégré à l’application tout en laissant le contrôle à Google et à l’utilisateur sur l’accès aux images.

Partage audio par Bluetooth

Avez-vous déjà pris le train ou l’avion en regrettant de ne pas pouvoir écouter le son d’un film ou d’une série TV avec votre compagnon sans passer par un double câble jack ?

Avec Android 16, Google intègre enfin le partage audio par Bluetooth Auracast. Il sera donc possible d’appairer deux casques sans fil à la fois à la même tablette ou au même smartphone. Pratique !

Données de santé

Google fait évoluer le module Santé Connect d’Android, qui permet d’enregistrer vos données de santé, fitness et bien-être sur votre appareil Android.

Android 16 sera conforme au FHIR

Il sera possible pour les développeurs de lire et enregistrées des données médicales au format FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), un standard interopérable utilisé dans le monde professionnel de la santé.

Autrement dit, il devrait être plus simple de partager les données stockées sur nos appareils Android avec des professionnels de santé.

Un mode basse luminosité

Regarder un smartphone la nuit, c’est s’éblouir par l’écran, même à luminosité minimale. Android 16 propose un mode « luminosité encore plus basse » pour abaisser la luminosité au plus bas possible dans certaines conditions.

Cette nouveauté découverte dans Android 16 DP1 est seulement compatible avec le Google Pixel 9.

Une nouvelle version pour tablette et PC ?

Ici, on est encore au stade de la rumeur, mais les sources d’Android Authority sont formelles : Google travaillerait à fusionner Chrome OS directement dans Android.

Ce projet aurait pour but de concurrencer plus fortement l’iPad d’Apple avec un système plus compétent sur les grandes diagonales d’écran des tablettes et des ordinateurs, un marché sur lequel Android a historiquement été moins convaincant que son rival.

Sans confirmer à ce stade ce projet, Google a bel et bien indiqué lors de la Google I/O que des éléments d’Android seraient intégré à l’avenir dans ChromeOS, à commencer par le noyau Linux d’Android.

Ce projet pourrait ne pas aboutir avant plusieurs années, et donc bien plus tard que le lancement d’Android 16. On apprenait également que Google avant abandonné son projet de nouvelle tablette Google Pixel.

Les smartphones compatibles

Les smartphones de Google bénéficient de la primauté d’Android 16 dès la version DP1 pour les appareils suivants :

Google Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro ;

Google Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ;

Google Pixel Fold et Google Pixel Tablet ;

Google Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro ;

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.

Bien sûr, la plupart des smartphones lancés en 2024 et 2025 devraient également bénéficier d’une mise à jour vers Android 16. C’est aussi le cas des smartphones plus anciens dont les fabricants propose une bonne garantie de suivi logiciel.

On pense notamment à Samsung, qui a promis 4 ans de mise à jour pour le Galaxy S22 lancé en 2022. Il devrait donc sans mal bénéficier d’une mise à jour vers Android 16 en 2025.

À ce stade, nous ne recommandons pas l’installation d’Android 16. L’installation provoque en plus une suppression des données du téléphone.

Toutefois, si vous comprenez les risques encourus à installer une version instable d’un système d’exploitation sur votre appareil, il est possible de télécharger et installer la mise à jour.

L’opération demande un smartphone compatible et un ordinateur.

Pour aller plus loin

Comment installer Android 16 DP1 sur son smartphone ?

L’ombre du procès Google

L’année 2025 ne sera peut-être pas une année comme les autres pour Google. Le géant de la tech fait face à un procès historique aux États-Unis. En août 2024, la justice américaine a tranché : Google est en situation de position dominante, mais les conséquences de cette situation sont encore à définir.

Google pourrait, par exemple, être contraint de revendre son navigateur Google Chrome à une autre société. On imagine alors que le navigateur intégré à Android pourrait totalement changer.

Google pourrait même devoir se séparer totalement d’Android. L’avenir du système d’exploitation mobile serait alors complètement bouleversé.

Mais tout cela pourrait aussi ne jamais arriver. En janvier 2025, Donald Trump redevient président des États-Unis et le gouvernement, qui contrôle l’accusation dans cette affaire, le département de la Justice, va donc changer de bord. L’imprévisible président pourrait alors décider d’abandonner les attaques contre Google, notamment s’il souhaite encourager ses géants américains face aux Chinois.

Si l’affaire suit son court, la justice devrait rendre sa décision au printemps 2025.