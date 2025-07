One UI 8 : une amélioration bienvenue pour la Now Bar de Samsung

La Now Bar, petit widget présent sur l’écran de verrouillage des smartphones Samsung depuis One UI 7, aura prochainement un support plus large d’applications.

Introduite avec One UI 7 (basé sur Android 15) et les Galaxy S25, Samsung a perfectionné la copie de sa « Now Bar » avec l’arrivée de One UI 8. Ce petit widget interactif placé sur le bas de l’écran de verrouillage d’un smartphone Samsung deviendra plus utile, avec la prise en charge d’application supplémentaires.

Une adoption plus large

Android Authority a repéré dans le « Guide d’expérience utilisateur » du Samsung Galaxy Z Flip 7 une référence au sujet de la Now Bar. Le populaire smartphone à clapet de la firme coréenne peut maintenant afficher des alertes d’applications en temps réel sur son écran externe.

La Now Bar y fonctionne donc désormais exactement de la même manière que sur l’écran principal.

Réglages de la Now Bar sur One UI 8 // Source : PhoneArena

Mais surtout, à cela s’ajoute une extension du nombre d’applications prises en charge par la Now Bar. On passera ainsi de 20 à 35 applications vers la fin de l’année.

Bien que Samsung n’ait donné aucune indication concernant le nom des nouvelles applications, il est toutefois assez clair que Samsung souhaite étoffer le plus possible sa Now Bar, concurrent direct du Dynamic Island d’Apple.