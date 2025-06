Samsung One UI 8 a une petite nouveauté bien chouette pour vos photos portrait

La nouvelle interface One UI 8 de Samsung vient apporter une petite amélioration pour la retouche de photos en mode portrait.

Samsung One UI 8 a une petite amélioration pour les photos portrait. // Source : Samsung (avec montage Frandroid)

La bêta de One UI 8 a été lancée par Samsung. La nouvelle interface basée sur Android 16 montre ainsi déjà quelques-unes de ses nouveautés, aussi subtiles soient-elles. Après un déploiement très lent de One UI 7, il y a forcément une certaine anticipation pour One UI 8.

Le site spécialisé SamMobile a donc repéré une évolution intéressante dans la galerie photo de One UI 8 et plus particulièrement pour les photos prises avec le mode portrait.

Édition plus facile des photos portrait

Le HONOR 400 512 Go est au prix du 256 Go Avec son capteur photo de 200 mégapixels et son mode exclusif AI Image to Video, le HONOR 400 est le téléphone idéal pour vos prochaines vacances.

Sur One UI 7, il était déjà possible de modifier l’intensité du flou d’arrière-plan sur une photo portrait. Toutefois, One UI 8 apporte deux améliorations.

D’une part, la transition entre les différents niveaux de flou se fait de manière bien plus fluides selon SamMobile. C’est toujours plus agréable pour l’expérience utilisateur.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

D’autre part, une fois la modification terminée, One UI 8 propose une nouvelle interaction. En restant appuyer sur l’image transformée, vous pouvez revoir la version non retouchée de la photo afin de comparer les deux résultats rapidement.

Vous l’aurez compris, pas de chamboulement en vue ici. D’ailleurs One UI 8 ne s’annonce pas comme une grosse refonte comme a pu l’être One UI 7, mais comme une version qui viendra optimiser et corriger sa devancière. Une génération de peaufinage en somme pour les smartphones Samsung Galaxy compatibles.