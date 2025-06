Roborock QV35A : l’aspirateur robot qui sait tout faire est enfin à un bon prix

Roborock revient avec un monstre d’efficacitĂ© : 8000 Pa, une serpillière rotative, un dock multifonction et une IA qui Ă©vite les chaussettes au sol. Le QV35A coche toutes les cases du haut de gamme, sans sombrer dans l’excès de techno inutile. Un vrai majordome numĂ©rique pour vos sols. De 599,99 euros Ă 469,99 euros, c’est le prix du moment sur Amazon avec l’aide d’un coupon de rĂ©duction.

Roborock QV 35A

Les aspirateurs robots ont franchi un cap. Fini les modèles qui errent dans le salon comme un Roomba de 2007. Aujourd’hui, les ténors du genre, à commencer par Roborock intègrent une puissance folle, des stations intelligentes, et surtout une capacité à éviter vos câbles ou vos pantoufles. Le QV35A, c’est un peu le couteau suisse du ménage connecté : il aspire, il lave, il se vide, il se nettoie… et surtout, il ne demande rien en retour. Et pour continuer sur les bonnes choses, un coupon permet une réduction de plus de 20 % sur Amazon.

Les points forts du Roborock QV35A

Une puissance d’aspiration de 8 000 Pa et une serpillière qui tourne Ă 200 tours/min

Une station multifonction, vidage, lavage, séchage et remplissage automatique

Système d’Ă©vitement d’obstacles et cartographie prĂ©cise

Au lieu de 599,99 euros, le Roborock QV35A est aujourd’hui disponible en promotion Ă 469,99 euros sur Amazon en cochant la case coupon.

Cocher la case pour obtenir la réduction

Une bête de ménage qui fait (presque) tout

Le Roborock QV35A sort les muscles : 8000 Pa de puissance d’aspiration, c’est tout simplement l’un des modèles les plus puissants du marché. Moquettes, tapis, croquettes de chat, rien ne lui résiste. Et pour le lavage, la marque a sorti les grands moyens : une serpillière rotative à 200 tours par minute, qui ne se contente pas de passer un chiffon humide, mais frotte réellement les salissures.

Et parce que tous les sols ne sont pas à égalité, la serpillière se relève automatiquement de 10 mm en cas de détection de moquette, évitant de mouiller inutilement vos fibres. L’autonomie est très solide : jusqu’à 240 minutes de ménage, avec une batterie qui tient largement un appartement ou une maison de taille moyenne.

Enfin, comme toujours chez Roborock, la cartographie est ultra-précise grâce à un LiDAR dopé à l’intelligence artificielle. Il reconnaît les pièces, les zones à éviter, et les adapte en temps réel à vos consignes via l’app. C’est fluide, rapide et fiable.

Une station qui en fait plus que votre coloc

La station fournie avec le QV35A n’est pas là pour décorer. Elle vide automatiquement le bac à poussière, lave la serpillière, la sèche, remplit le réservoir d’eau propre et évacue l’eau sale. Tout est automatique, programmable, et vous laisse littéralement les mains libres pendant plusieurs semaines.

Le système anti-enchevĂŞtrement est aussi très efficace : les cheveux ou poils ne bloquent pas la brosse, un vrai gain de temps si vous avez un animal Ă la maison. Et grâce Ă l’évitement d’obstacles avancĂ©, plus besoin de sĂ©curiser l’appart’ avant de lancer le nettoyage. Il voit les objets au sol, les identifie (chaussettes, câbles, jouets), et les contourne sans drame.

L’intégration dans l’écosystème domotique est propre : compatible Alexa, Google Assistant et Siri, le robot se pilote à la voix ou via l’appli Roborock, qui reste l’une des meilleures du marché. Tout est là , bien pensé bien fini. Du haut de gamme sans chichi.

