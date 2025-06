Honor 400 Lite : à peine sorti, ce nouveau smartphone poids plume est déjà en promotion

Début mai 2025, Honor a dévoilé le 400 Lite, que Fnac et Boulanger s’amusent déjà à brader puisqu’il est affiché, sur ces sites, à 252 euros.

Honor continue son petit bonhomme de chemin en sortant régulièrement de nouveaux modèles. Avec l’Honor 400 Lite, la marque s’attaque à un segment important : les entrées de gamme. C’est donc un smartphone financièrement abordable, surtout quand il perd 50 euros comme chez Fnac et Boulanger, avec une fiche technique en conséquence. Donc un budget limité pour des capacités qui le sont tout autant, sans être totalement inintéressantes, c’est ce qui vous attend avec ce smartphone.

Les avantages du smartphone Honor 400 Lite

Une entrée de gamme, certes, mais avec un écran OLED

Il fait de très belles photos en plein jour

Un bouton est intégralement dédié à l’IA

L’Honor 400 Lite est un smartphone mis sur le marché pour 302 euros. Si vous êtes adhérent Fnac, il est disponible à 252 euros sur le site marchand. Sinon, il passe aussi à ce prix une fois dans le panier quand vous allez sur Boulanger.

Un smartphone d’une légèreté surprenante

Le smartphone Honor 400 Lite est une petite dalle qui fait 16,1 x 7,45 x 0,72 cm pour seulement 171 g. Des dimensions classiques pour un poids plume qui le rend particulièrement agréable à manipuler. Même si son dos mat a la fâcheuse tendance à retenir les traces de doigt, ce qui donne l’impression qu’il est toujours un peu sale. Rien qu’une bonne coque ne peut pas corriger, ou en choisissant un coloris plus clair pour que ce soit moins visible.

On aime beaucoup ses bords fins qui laissent toute la place à l’écran, sa résistance aux chutes jusqu’à 1,5 mètre et la certification IP64. Le seul élément qui détonne un peu, c’est le bloc photo qui est constitué d’un trio de capteurs dans un carré au dos qui ne le rend pas bancal quand vous le posez à plat. L’écran est une dalle OLED de 6,7 pouces qui affiche 2412 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

Un écran lumineux et une autonomie satisfaisante

Un dernier mot sur l’écran et la qualité de ce dernier : Honor a bien travaillé sa copie et l’écran du Honor 400 Lite avec une luminosité de base de 800 nits, pouvant atteindre 1200 nits avec la luminosité adaptative. Et les chiffres ne mentent pas, comme le révèle notre test. Son statut d’entrée de gamme le rattrape avec la puce Dimensity 7025 Ultra et 8 Go de RAM. Une config suffisante pour toutes les tâches du quotidien, mais qui souffle sur les gros jeux.

La photo est garantie par un triple capteur qui fait de très belles photos en plein jour. Dommage qu’il n’y ait pas de système de stabilisation, ç’aurait bien été utile en vidéo. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 5230 mAh permet une autonomie solide d’une journée et demie avec un usage classique. La charge filaire a une puissance max de 35 W, ce qui le fait passer à 100 % en 1h15 environ.

Notre test du smartphone Honor 400 Lite vous permet d’en apprendre plus sur ce modèle avant de vous décider, ou non, à craquer pour lui.

Si votre budget est limité, mais que vous souhaitez quand même vous offrir un smartphone de qualité, notre guide d’achat sur les meilleurs téléphones qui coûtent moins de 300 euros est là pour vous aider.

