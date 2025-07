Le nouveau smartphone OnePlus qui veut concurrencer le Phone (3a) et le Galaxy A36 est déjà soldé

À côté du Nord 5, OnePlus a présenté le Nord CE5, un nouveau milieu de gamme qui a de belles choses offrir pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se trouve déjà en promotion lors des soldes.

Dévoilé il y a peu, le OnePlus Nord CE5 est un nouveau modèle assez complet pour son prix. Si la concurrence est rude, avec le Nothing Phone (3a) et le Samsung Galaxy A36, le smartphone de OnePlus met l’accent sur la performance et l’autonomie. Il a de quoi séduire les petits budgets, d’autant plus qu’il coûte déjà 50 euros de moins.

L’essentiel à retenir du OnePlus Nord CE5

Une dalle AMOLED de 6,77″ FHD+ à 120 Hz

Des performances équilibrées avec la puce Dimensity 8350 Apex

Une batterie de 5 200 mAh associé à la charge rapide 80 W

À peine lancé, le OnePlus Nord CE5 passe de 369 euros à 319 euros sur le site officiel. La version avec 256 Go de stockage coûte elle aussi 50 euros de moins. La marque offre en prime un chargeur de 80 W et le choix d’une coque ou des écouteurs Nord Buds 3 Pro.

Un look soigné avec un écran fluide et lumineux

OnePlus fait un bel effort au niveau du design de son Nord CE5. Il se décline en deux coloris, dont un avec une texture de marbre blanc et des reflets dorés qui sont du plus bel effet. Il reprend en partie le design du OnePlus Nord 5 mais ce contente d’une certification d’étanchéité IP65 plutôt qu’IP68.

Il n’est pas simple à glisser dans une poche avec sa diagonale de 6,77 pouces et ses dimensions. Il offre tout de même une bonne sensation en main. On a donc une dalle IPS AMOLED Full HD+ qui a l’avantage d’offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une bonne sensation de réactivité, notamment grâce aux belles animations d’OxygenOS 15.0 (basé sur Android 15). La marque propose d’ailleurs 4 ans de mises à jour majeures et 6 ans pour la sécurité.

Une puce véloce pour assurer de bonnes performances

Pour fonctionner efficacement, le Nord CE5 s’appuie sur le processeur Dimensity 8350 Apex de MediaTek, couplé ici avec 8 Go de mémoire vive. Une puce qui promet un gain de 30 % en jeu par rapport au Nord CE4 et 40 % environ en général. Globalement, il devrait bien s’en sortir dans les tâches quotidiennes (navigation web, réseaux sociaux, vidéos…) et même côté gaming.

Côté photo, on retrouve deux capteurs : un grand-angle (stabilisé) de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Soit la même module photo que son grand frère, hormis pour le capteur selfie qui est de 16 mégapixels avec un enregistrement vidéo jusqu’en Full HD à 60 fps.

OnePlus met surtout l’accent sur l’autonomie et équipe son CE5 d’une batterie 5 200 mAh. Cela devrait lui permettre de tenir une bonne journée avant de devoir passer par la case recharge. La marque ne s’arrête pas là et propose un bloc d’alimentation de 80W. D’après la marque, cela lui permet une recharge complète en moins d’une heure.

