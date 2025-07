Ce Lenovo 2-en-1 avec puce Ryzen AI 7 350 + écran OLED 120 Hz baisse son prix de 400 € juste avant la fin des soldes

Polyvalent et puissant, le Lenovo Yoga 7 16AKP10 est un PC portable hybride dont les caractéristiques ont de quoi convaincre les plus exigeants. Pendant les soldes d’été, on le trouve à 999,99 euros au lieu de 1 399,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Les PC portables que l’on appelle « hybrides » peuvent adopter plusieurs positions grâce à leur charnière 360°. Le Lenovo Yoga 7 16AKP10 appartient à cette famille, et ce n’est pas là son seul atout : dalle OLED 2,8K, puce Ryzen AI 7 350, charge rapide… Ce laptop a de solides arguments, et on les apprécie encore plus quand on sait que ce modèle est disponible à moins de 1 000 euros pendant les soldes d’été.

Les points forts du Lenovo Yoga 7 16AKP10

Une dalle OLED 2,8K de 16 pouces

Un combo Ryzen 7 AI 350 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

La charge rapide disponible

Auparavant affiché à 1 399,99 euros, le Lenovo Yoga 7 16AKP10 est aujourd’hui proposé à 999,99 euros chez Darty et à la Fnac.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Un PC qui se transforme en trois secondes

Le Lenovo Yoga 7 16AKP10 est un PC portable dit « hybride » ou 2-en-1 pour la simple et bonne raison qu’il est doté d’une charnière lui permettant d’adopter plusieurs positions. Vous pourrez donc switcher entre un mode « tente » pratique pour suivre une recette de cuisine, un mode « tablette » pour pouvoir dessiner avec un stylet ou écrire des notes, et le mode PC portable classique avec le clavier.

Un modèle polyvalent, donc, qui est en plus très léger (1,79 kg) et peu épais (1,6 cm). Parfait pour le transporter partout. Côté écran, on a droit à une jolie et grande dalle tactile OLED 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) de 16 pouces, qui offre évidemment les traditionnels contrastes infinis et noirs profonds. L’écran couvre en plus la totalité du spectre DCI-P3, ce qui veut dire qu’il peut afficher une large palette de couleurs. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, gage d’une bonne fluidité pour le divertissement, et une compatibilité Dolby Vision.

Une configuration pour tous les usages

Dans les entrailles de ce Lenovo Yoga 7 16AKP10, on trouve tout d’abord une puce AMD Ryzen 7 AI 350, cadencée à 2 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulée par 16 Go de RAM. Une configuration idéale pour un grand nombre d’usages : multitâche, bureautique, création graphique… Pour le gaming, on peut compter sur une carte graphique AMD Radeon 860M, qui devrait convenir aux joueurs occasionnels, mais pas aux gameurs très exigeants. D’ailleurs, l’Adaptive Sync est proposée ici, pratique pour minimiser les déchirures d’écran.

Le tout est complété par un SSD de 512 Go qui apporte davantage de réactivité à la machine. N’oubliez pas aussi que grâce à la puce AMD Ryzen 7 AI 350, vous pourrez faire appel à l’intelligence artificielle pour être plus productif. Côté autonomie, comptez sur une dizaine d’heures d’utilisation loin d’une prise. La charge rapide est de la partie et vous permet, selon la marque, de gagner 3h d’utilisation en 15 mn de charge. Enfin, concernant la connectique, celle-ci se compose d’un port USB-A, de deux ports USB-C, d’un port HDMI 2.1, d’un port jack et d’un lecteur de carte microSD.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs PC portables de 2025 ? Notre sélection

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.