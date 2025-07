Un PC tactile 2-en-1 signé Samsung à prix choc : le Galaxy Book 3 360 perd presque la moitié de son prix

Le Samsung Galaxy Book 3 360 est un laptop 2-en-1 qui peut se transformer en tablette tactile. Véritable concurrent du Dell XPS, il prend de l’avance sur ce dernier avec son prix qui passe de 1 399 euros à 729 euros.

C’est un PC ultraportable qui fait des envieux, même au sein de ses concurrents que sont le Dell XPS ou encore le Zenbook d’Asus. Deux références en la matière qui n’ont rien à apprendre au Samsung Galaxy Book 3 360, un laptop qui peut devenir une tablette tactile avec son écran pivotant à 360°. Il dispose en plus d’une fiche technique solide faisant de lui une machine polyvalente qui passe en plus de 1 399 euros à 729 euros sur PC Componentes alors que la période de soldes touche à sa fin.

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy Book 3 360 ?

Pour son écran tactile OLED de 13,3 pouces Full HD

Parce qu’il a un processeur Intel Core i7-1360P puissant

Parce qu’il est à la fois un PC et une tablette tactile

Lors de son lancement, le Samsung Galaxy Book 3 360 était vendu 1 399 euros. Depuis, il a régulièrement été en promotion mais rarement au point d’atteindre les 729 euros comme en ce moment sur PC Componentes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Book 3 360. Le tableau s’actualise automatiquement.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Un ultraportable tactile vraiment complet

Avec son écran tactile Super AMOLED de 13,3 pouces capable de pivoter à 360°, le Samsung Galaxy Book 3 360 peut se transformer en tablette d’appoint en un clin d’œil. Ce format hybride facilite la prise de notes au stylet, d’ailleurs le S Pen est fourni. Avec sa compatibilité Dolby Atmos et ses deux haut-parleurs stéréo, il se défend aussi plutôt bien côté multimédia. Et avec à peine 1,16 kg sur la balance, ce modèle se glisse sans problème dans un sac ou un tote bag pour une journée à l’extérieur.

Malgré son format compact, puisqu’il fait moins de 13 mm d’épaisseur, il n’oublie pas de proposer une connectique digne de ce nom : HDMI, USB-A, USB-C, Thunderbolt 4 et lecteur microSD, tout est là. La batterie de 61,1 Wh assure une autonomie correcte de 7 à 8 heures selon l’usage, ce qui suffit largement pour une journée classique de travail ou de cours. Mention spéciale pour le mode Studio intégré, pratique pour les visioconférences avec cadrage automatique, réduction des bruits et des effets d’arrière-plan.

Une configuration solide pour travailler sereinement

Le Samsung Galaxy Book 3 360 embarque Windows 11 et un processeur Intel Core i7-1360P de 13e génération, accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go. Une configuration bien équilibrée pour travailler confortablement, gérer du multitâche sans ralentissements et profiter d’une interface réactive. Bon par contre ne vous attendez pas à faire tourner de gros jeux, il n’est pas fait pour ça, même s’il peut faire tourner quelques titres légers.

Ce modèle tire aussi parti de l’écosystème Samsung : partage instantané de fichiers entre un smartphone Galaxy et l’ordinateur, second écran avec une Galaxy Tab, appairage simplifié des Galaxy Buds. Si vous avez déjà des produits de la marque, tout devient plus fluide. Mais même sans ça, si vous n’avez pas de produits Samsung, ça reste une machine vraiment intéressante, surtout avec son côté hybride.

Pour en savoir plus sur cet ultraportable, nous vous invitons à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Book 3 360.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables du moment si jamais vous cherchez un autre modèle plus adapté à vos besoins.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.