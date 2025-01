Samsung Galaxy Book 4 360 : ce laptop polyvalent et endurant est à – 30 % pendant les soldes

Le récent Samsung Galaxy Book 4 360 est un PC portable qui profite d’une excellente qualité de fabrication, et surtout d’un châssis transformable très bien conçu. En ce moment, vous le trouverez à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros sur Amazon.

Silencieux, polyvalent et fluide, le Samsung Galaxy Book 4 360 a de quoi convaincre celles et ceux qui cherchent une machine suffisamment performante pour les tâches du quotidien. Et ce laptop a quelque-chose que beaucoup de concurrents n’ont pas : cette capacité à adopter différentes positions pour s’adapter à chaque utilisation. Si ce petit programme vous tente, sachez que le prix de ce Samsung Galaxy Book 4 360 vient de chuter sous les 1 300 euros en pleine période de soldes d’hiver.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Book 4 360

Une dalle OLED de 15,6 pouces

Un mode « tablette » et un mode « tente »

Une autonomie de 12 heures

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Book 4 360 est actuellement proposé à 1 299 euros sur Amazon.

L’ancien modèle est également en promotion : le Samsung Galaxy Book 3 360 est en ce moment proposé à 849 euros au lieu de 1 399,99 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Book 4 360. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un laptop aux finitions exemplaires

Pour son Galaxy Book 4 360, Samsung n’a clairement pas négligé les finitions et nous offre un châssis métallique aux contours arrondis du plus bel effet, sans aucun côté tranchant, et au poids contenu de 1,48 kg. Surtout, comme le « 360 » de son nom l’indique bien, ce laptop est doté d’une charnière à 360° qui lui permet de se transformer en tablette ou en « tente ». On a donc ici droit à un PC portable particulièrement polyvalent, que l’on peut utiliser pour travailler, pour dessiner (oui, le stylet S Pen est fourni) ou même pour regarder des films confortablement sans avoir le clavier qui nous gâche la vue.

Côté écran, ce Galaxy Book 4 360 est équipé d’une dalle Amoled de 15,6 pouces, qui supporte une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Puisque le laptop peut se transformer en tablette, cette dalle est évidemment tactile et compatible avec le S Pen précédemment mentionné. Côté taux de rafraîchissement, celui-ci plafonne à 60 Hz. C’est suffisamment fluide pour les tâches classiques, mais la version Pro fait bien sûr mieux avec un taux de 120 Hz.

Une chauffe entièrement maîtrisée

Le Samsung Galaxy Book 4 360 est par ailleurs propulsé par un processeur Intel Core 7 150U, épaulé par 16 Go de RAM pour gérer le multitâche. Pas de gamme Ultra ici, et donc pas de NPU ou de GPU Arc intégré. Le SoC est cadencé à 1,8 GHz et peut turbo jusqu’à 5,4 GHz. Certes, ce processeur n’est pas un monstre de puissance, mais pour les tâches classiques du quotidien (donc pas trop gourmandes en ressources), il se défend très bien. Retenez avant tout que Samsung a privilégié le silence et une chauffe réduite face aux performances. Et cette gestion thermique est vraiment admirable : le Galaxy Book 4 360 n’a pas dépassé les 42°C à son point le plus chaud lors de notre test.

Côté autonomie, le Galaxy Book 4 360 renferme une plutôt large batterie de 68 Wh et est accompagné d’un bloc de charge de 65W à la norme Power Delivery. Notez que l’ordinateur profite également d’une charge rapide lui permettant de regagner jusqu’à 39 % de batterie en 30 minutes. Au cours de notre test, avec un usage bureautique classique, le laptop a fonctionné pendant presque 12 heures. Enfin, côté connectique, nous retrouvons un port HDMI, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2, un lecteur de carte microSD et un combo jack.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Book 4 360.

