Samsung : voici les 14 bonnes affaires à dénicher durant les soldes

Les soldes d’été 2025 sont là, tout comme les bonnes affaires, notamment du côté des produits Samsung. Des smartphones Galaxy, aux téléviseurs, en passant par les tablettes, les barres de son ou encore les écouteurs sans fil, on trouve une grande quantité de promotions sur les appareils conçus par la marque. Nous avons rassemblé pour vous ici les meilleurs deals du moment.

Les offres Samsung qu’il faut retenir pendant les soldes d’été 2025

Samsung Galaxy Book 3 Pro

Compact, puissant et endurant, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est un PC portable qui ne manque pas d’atouts. En ce moment, il chute sous les 1 000 euros grâce aux soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy Book 3 Pro

Un écran Oled de 14 pouces en WQXGA+ à 120 Hz

Un i7-13e gen avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Endurant et compatible avec les normes Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1

Au lieu d’un prix barré à 2 199 euros, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy S25

Le Galaxy S25 est l’un des derniers représentants de panier haut de gamme de Samsung en 2025. C’est un smartphone Android convaincant et dont le prix est plus intéressant suite à une baisse de prix pendant les soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy S25

Des performances de pointe sans surchauffe

Les 7 ans de mises à jour garantis par Samsung

La qualité de l’écran, lumineux et fluide

Lors de sa sortie en début d’année, le Samsung Galaxy S25 était vendu 899 euros. Depuis, son prix s’est plutôt stabilisé autour de 850 euros, mais les soldes sont bien sûr passées par là et on le trouve actuellement à 682,05 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas jamais proposé par la plateforme.

Samsung Galaxy Watch FE

La Samsung Galaxy Watch FE est la montre sous Wear OS la plus abordable du constructeur. Une tocante connectée qui est une bonne alliée au quotidien et coûte moins de 130 euros.

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch FE

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE a été lancée pour 229 euros, mais grâce aux soldes d’été 2025, elle est disponible en promotion à 129 euros chez E.Leclerc.

Samsung 65QN800C

Si les téléviseurs 8K (7 680 x 4 320 pixels tout de même) étaient autrefois réservés à une élite plus fortunée, certains modèles affichent aujourd’hui un prix bien plus accessible, comme ce Samsung 65QN800C qui tombe à moins de 1 250 euros pendant les soldes.

Les atouts de ce Samsung 65QN800C

Un TV Neo QLED 8K aux images magnifiques et lumineuses

Une grande diagonale de 65 pouces

Des ports HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming

Avec un prix barré à 1 499 euros, le téléviseur Samsung 65QN800C se négocie en ce moment à 1 299 euros sur le site Cdiscount.

Samsung Odyssey G5 S27CG510EU

Il fait beau et chaud, c’est le moment de tirer les rideaux et se poser dans le noir devant le Samsung Odyssey G5, un écran PC gaming QHD trouvé pendant les Soldes à moins de 145 euros pendant les soldes.

Ce qui plait sur le Samsung Odyssey G5

La qualité de l’image QHD et le taux de contraste élevé

Les 165 Hz assure une excellente fluidité pour les jeux

L’ergonomie de l’écran qui se règle de nombreuses façons

Quand ce ne sont pas les Soldes, le Samsung Odyssey G5 coûte 179,99 euros. Là, chez Cdiscount il passe à 159 euros.

Samsung Galaxy S25 Edge

Le Samsung Galaxy S25 Edge est un ovni sur le marché des smartphones haut de gamme. Très (très) fin et léger, ce modèle est avant tout très onéreux. Difficile de le recommander, sa facture s’allège un peu lors des soldes d’été : 150 euros de réduction.

Le Samsung Galaxy S25 Edge, un smartphone différent…

Une épaisseur de 5,8 mm seulement

Une grande dalle Amoled

One UI 7 et les 7 ans de mise à jour

Initialement affiché à 1 252 euros, le Samsung Galaxy S25 Edge (256 Go) peut aujourd’hui vous revenir à 1 102 euros à la Fnac et chez Darty uniquement pour les adhérents Fnac et les abonnés Darty Max.

Samsung Galaxy S24 FE

Ce n’est peut-être pas la dernière génération, mais ça reste du beau produit : le Samsung Galaxy S24 FE, le flagship abordable de 2024, reste un smartphone très équilibré et que l’on recommande sans souci.

Le Samsung Galaxy S24 FE et ses points forts

Les performances générales permettent de tout faire

L’IA est bien intégrée et ne pousse pas à l’utilisation

Un très bel écran, lumineux et très bien fini

Le prix classique du Samsung Galaxy S24 FE est de 752 euros. Grâce aux Soldes, que vous alliez chez Fnac ou Darty, selon votre préférence, vous pouvez commander la version 128 go pour 552 euros.

TV QLED Samsung TQ55Q7F5

Une image 4K bien calibrée, du QLED lumineux dans un format 55 pouces, Tizen embarqué avec les applis, du HDMI 2.1 pour les consoles… voilà ce que propose le téléviseur TQ55Q7F5 de Samsung. Cette récente référence est bien équipée et perd 200 euros de son prix à l’occasion des soldes.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Samsung TQ55Q7F5

Une dalle QLED 4K HDR, lumineuse et contrastée

HDMI 2.1 et ALLM, pour brancher une console sans latence

Le système d’exploitation Tizen OS avec applis intégrées

Au lieu de 799 euros, le Samsung TQ55Q7F5 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A36

Le Samsung Galaxy A36 est une évolution de A35 séduisante. Ce smartphone améliore certains aspects, comme la longévité logicielle, la charge filaire et les fonctionnalités IA. Il a quelques atouts dans sa manche pour vous convaincre, tout comme son prix qui est en baisse de 50 euros lors des soldes.

Les avantages du Samsung Galaxy A36

Une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour

Galaxy AI

Initialement affiché à 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est aujourd’hui proposé à 349 euros chez Boulanger. Pour l’achat de ce téléphone, le bracelet connecté Galaxy Fit 3 est offert.

Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE

Avec sa Galaxy Tab S10 FE, Samsung livre ici une tablette taillée pour les usages du quotidien avec une belle fiche technique et surtout, un bon rapport qualité-prix. Pendant les soldes, elle se trouve dans un pack avec un Book Cover Keyboard Slim à un prix attractif.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE en résumé

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

Précédemment affiché à 629 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S10 FE + Book Cover Keyboard Slim est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro + Tag 2

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de la firme sud-coréenne. Ces true wireless excelle sur de nombreux points, nous leur avons d’ailleurs attribué la note de 9/10 à notre test. Très recommandables, ils sont en ce moment à -32 % pour les adhérents Fnac.

Que proposent les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Une autonomie qui monte jusqu’à 8h sans ANC

Ils sont très confortables et ergonomiques

L’audio 360 et la qualité du son en général

Petit : un Galaxy Smart Tag 2 offert

En ce moment chez la Fnac, on trouve un pack contenant les Samsung Galaxy Buds 3 Pro et le Galaxy Smart Tag 2 en promotion à 169 euros au lieu de 249 euros à la Fnac. Cette offre est valable pour les adhérents.

Si vous avez un budget plus restreint, vous pouvez vous tourner vers les Samsung Galaxy Buds FE qui sont aujourd’hui en promotion à 39 euros chez E.Leclerc.

TV OLED Samsung TQ83S90D

Avec une taille de 83 pouces, l’OLED et la 4K, vous avez une qualité d’image folle sur une grande surface, de quoi plonger dans vos divertissements avec une qualité à la hauteur du prix du téléviseur, qui bénéficie de 900 euros de remise durant les soldes.

Les points forts du Samsung TQ83S90D

Le processeur NQ4 AI Gen2 traite l’image en temps réel

La taille de 83″ est particulièrement adaptée aux grands espaces

Le HDR+ sur l’OLED soigne l’image comme jamais

Au lieu d’un prix barré à 3 590 euros, le téléviseur est en ce moment en promotion à 2699 euros chez Boulanger.

Samsung HW-Q995F

Si vous cherchez une barre de son polyvalente qui excelle en immersion et en musicalité, la Q995F est un choix incontournable. Notée 9/10 par nos soins, c’est un modèle que l’on recommande chaudement, et qui tombe à moins de 1 000 euros grâce aux soldes.

Les force de la Samsung HW-Q995F

Immersion 11.1.4 avec enceintes arrière sans fil

Signature sonore équilibrée, adaptée au cinéma et à la musique

Caisson compact, avec des basses tendues et propres

Proposée à 1 490 euros, la barre de son Samsung HW-Q995F peut aujourd’hui vous revenir à 990 euros chez Boulanger durant les soldes.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une petite tablette familiale présentant un très bon rapport qualité-prix. On la trouve aujourd’hui pour à un prix plus doux à l’occasion des soldes.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite, c’est quoi ?

Un petit format compact et un écran compatible avec le S Pen

Des performances honorables

Une autonomie satisfaisante

De base à 449 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui remisée à 224,79 euros sur le site de la Fnac et Darty.

