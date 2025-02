AliExpress baisse les prix du 1er au 5 mars : voici comment ne pas louper les bonnes affaires

AliExpress signe l’arrivée du printemps avec des offres vraiment intéressantes. On vous explique comment préparer l’arrivée de ces promotions.

Source : Frandroid – Robin Wycke

Déjà considérée comme l’une des plateformes d’e-commerce les plus compétitives du marché, AliExpress devient plus incontournable que jamais du 1ᵉʳ au 5 mars. Durant ces quelques jours, le site propose une pluie de promotions sur son rayon tech.

Les marques les plus premium comme Apple, Samsung ou encore GoPro s’affichent alors à prix cassés. Voici notre sélection des meilleures affaires à saisir sur AliExpress jusqu’au 5 mars à 23 h 59 :

Une stratégie infaillible pour éviter les ruptures de stocks

Avec des remises pouvant atteindre 49 %, les produits tech les plus recherchés du moment risquent de tomber rapidement en rupture de stock. Heureusement, il existe une combine pour « réserver » ses coups de cœur et s’assurer qu’ils soient toujours disponibles au moment de passer commande.

Par chance, cette solution est très simple et s’avère encore peu connue des utilisateurs de la plateforme. Dès aujourd’hui et jusqu’au 1ᵉʳ mars à minuit, AliExpress vous permet de mettre dans votre panier autant d’items que vous souhaitez. Et dès l’ouverture des promotions le 1ᵉʳ mars à minuit, il vous suffira d’indiquer les éventuels codes promo applicables avant de passer commande.

Durant des Promos du Printemps, AliExpress multiplie les remises sur une large sélection de produits, dont la tech // Source : AliExpress

En opérant ainsi, AliExpress met automatiquement de côté les produits que vous avez sélectionnés et vous évite de faire face à une éventuelle rupture de stock. Les promotions étant massives, les références les plus populaires risquent de s’écouler rapidement. Et si vous changez d’avis entre temps, vous pouvez supprimer jusqu’au dernier moment tous les éléments dont vous ne voulez plus.

Pour être sûr de vous tourner vers les meilleures promotions du moment, vérifiez que les produits choisis soient bien estampillés Choice. Repérable par son cadre jaune, ce libellé vous assure que les produits concernés sont fiables, proposés par des vendeurs de qualité, et expédiés en quelques jours à peine depuis les entrepôts européens d’AliExpress.

Une série de codes promo pour faire baisser d’autant plus la facture

Durant les Promos du Printemps d’AliExpress, les vendeurs proposent des remises sur une large sélection de produits. La plateforme d’e-commerce renchérit sur ces réductions et lance une série de codes promo supplémentaires, valables du 1er au 5 mars sur l’ensemble de votre panier (hors smartphones). Les voici :

2 euros de remise dès 19 euros d’achat avec le code CDFR002 ;

; 5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code CDFR005 ;

10 euros de remise dès 79 euros d’achat avec le code CDFR010 ;

20 euros de remise dès 159 euros d’achat avec le code CDFR020 ;

30 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code CDFR030 ;

40 euros de remise dès 349 euros d’achat avec le code CDFR040 ;

50 euros de remise dès 439 euros d’achat avec le code CDFR050.

Attention toutefois à bien rassembler l’ensemble de vos commandes en une seule afin de profiter des meilleures réductions, car ces codes promo ne sont pas cumulables.

Et mieux vaut valider votre panier rapidement dès l’ouverture des promos du Printemps car ces codes ne sont proposés qu’en quantité limitée par AliExpress.

Pour les saisir, vous devez d’abord valider votre panier, puis cliquer sur le bouton « Paiement ». Sur le volet de droite, juste au-dessus du montant total de la commande, vous trouverez alors un encart spécialement prévu pour les codes promo.