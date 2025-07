Unlock Talk avec Monsieur GRrr et Marty et une double Matinale : notre programme Twitch de la semaine ne faiblit pas malgré l’été

Notre programme Twitch de la semaine du 14 juillet, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous, mercredi, jeudi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Unlock où deux invités de marque se joindront à nous : les Youtubeurs Monsieur GRrr et Marty.

Source : Frandroid

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur notre chaîne Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés.

La semaine du 14 juillet, marquée par la fête nationale et donc un jour férié, s’octroie un rythme estival « plus à la cool ». Le moment fort de notre calendrier aura lieu mercredi 15 juillet, avec une émission Unlock Talk très axée sur les nouveaux produits Samsung.

Deux YouTubeurs Tech’ de renom à nos côtés

La rédaction, et plus spécifiquement Omar Belkaab (rédacteur en chef) délivrera notamment ses premières impressions sur les smartphones pliables nouvelle génération de la marque coréenne, que nous testons déjà.

Surtout, deux invités de marque se joindront à nous pour l’occasion : les Youtubeurs Monsieur GRrr et Marty, s’il vous plaît.

Source : Frandroid

Deux Matinales cette semaine

Le reste du programme vous bercera jeudi et vendredi pour votre réveil, avec deux Matinales respectivement chapeautées par Geoffroy Husson (responsable Wearables) et Hugo Cléry (responsable gaming et PC).

Programme Twitch de la semaine :

Mercredi 16 juillet : émission Unlock Talk dès 17h ;

Jeudi 17 juillet : Matinale dès 9h30 ;

Vendredi 18 juillet : Matinale dès 9h30 ;