Le prix de ce moniteur gaming QD-OLED 26,5″ bien équipé (240 Hz, 0,03 ms) dégringole pendant les soldes sur Amazon

Grande dalle QD-OLED, taux de rafraîchissement de 240 Hz, temps de réponse minimal, couleurs éclatantes… Il ne manque pas grand-chose à l’écran PC gamer MSI MAG 271QP, pas même un bon prix : Amazon le propose, en cette fin de soldes d’été, à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Avis aux amateurs de jeux rapides et compétitifs : MSI s’est clairement adressé à vous quand il a conçu son moniteur ultra-performant MAG 271QP. Fluidité excellente, grande surface d’affichage, latence quasi inexistante… Cet écran PC gamer a tout bon, et la bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie d’une réduction de 200 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du MSI MAG 271QP

Une dalle QHD QD-OLED de 26,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un temps de réponse de 0,03 ms

Certifié DisplayHDR True Black 400

Au lieu de 699,99 euros, le MSI MAG 271QP est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur Amazon.

Une dalle sublime avec des couleurs éclatantes

Avec ses angles marqués et son socle imposant, le moniteur gaming MSI MAG 271QP appartient sans aucun doute à la famille des écrans taillés pour le gaming. Et comme tout bon appareil de cette catégorie, il propose une excellente ergonomie. Son inclinaison et sa hauteur sont en effet réglables, et il peut même être pivoté pour un usage en mode vertical ; pratique pour échanger avec son chat lors d’un stream, par exemple.

Ce moniteur intègre par ailleurs une belle dalle QHD (2 560 x 1 440 pixels) QD-OLED de 26,5 pouces, qui offre donc des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vibrantes, et aucun phénomène de blooming autour des éléments lumineux. Le spectre DCI-P3 est de son côté couvert à 99 %, ce qui nous permet de profiter d’une palette de couleurs bien étendue, et donc d’images plus réalistes. Pour couronner le tout, la dalle dispose d’une certification DisplayHDR True Black 400, garantissant notamment de bons contrastes avec les noirs profonds typiques de l’OLED. Dans vos parties, les images seront ainsi bien plus détaillées dans les zones plus sombres, par exemple.

Des contenus toujours fluides

Le MSI MAG 271QP est évidemment calibré pour les titres compétitifs, puisqu’il dispose d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. En d’autres termes, la fluidité est exemplaire et les mouvements bien clairs. Ajoutons à cela un temps de réponse de 0,03 ms seulement. Autant dire que les amateurs de jeux de courses, de stratégie ou encore de FPS profiteront de combos sans retard à l’affichage. Sachez aussi que l’écran est compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvida G-Sync, qui lui permettent de lutter contre les déchirures d’écran.

Pour améliorer l’expérience des joueurs et les aider à être plus efficaces, MSI a également ajouté plusieurs fonctionnalités pratiques, comme le « Smart Crosshair », qui détecte la couleur de la mire dans des jeux de tirs pour la changer automatiquement si elle est trop similaire à celle de l’arrière-plan, ou encore le mode « Optix Scope », qui fournit un outil de cible avec plusieurs niveaux de zoom. Enfin, côté connectique, l’écran est équipé de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’une sortie casque.

Quels sont les meilleurs écrans gaming de 2025 ?

