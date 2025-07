Pour le dernier jour du Prime Day, ce moniteur gaming incurvé MSI de 32″ 170 Hz est bradé à -40 %

Le MSI G32CQ5P, c’est 32 pouces de WQHD à 170 Hz, avec courbure à 1500R, une dalle VA bien contrastée, et tout ce qu’il faut pour jouer vite et bien. Et pour le dernier jour de l’Amazon Prime Day, il est à 199,99 euros contre 349,99 euros sur le site de MSI.

Le combo parfait n’existe pas ? Sur le segment des écrans gamers à moins de 300 euros, MSI vient pourtant flirter avec l’idée. Le G32CQ5P, c’est un 32 pouces incurvé, avec dalle VA, WQHD, 170 Hz, 1 ms de latence, et tous les réglages qu’il faut pour le dos. Pas d’RGB idiot, pas d’ultra-design tapageur, juste ce qu’il faut pour jouer avec fluidité, confort, et netteté. Avec son format « curvy » de 1500R et son taux de rafraîchissement élevé, il coche les cases pour les FPS, les RPG et les longues sessions de scroll pro. Et pour Prime Day, il passe sous la barre des 200 euros sur Amazon.

Les points forts du MSI G32CQ5P

Une dalle de 32 pouces WQHD en 170 Hz

Une courbure 1500R

Réglable, compatible Adaptive Sync

Au lieu de 349,99 euros sur le site de MSI, le MSI G32CQ5P est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une dalle VA 1440p bien calibrée

Le MSI G32CQ5P propose un format 31,5 pouces en WQHD (2560 x 1440), assez rare à ce tarif. La dalle VA garantit de bons contrastes, avec des noirs profonds et une belle uniformité de l’image — surtout sur les jeux ou les contenus sombres. Avec 170 Hz de rafraîchissement et 1 ms de latence (MPRT), les jeux rapides restent nets et sans effet de traînée.

La courbure 1500R offre une immersion naturelle sans déformation excessive. On est dans une zone confortable pour l’œil, que ce soit pour le gaming ou le multitâche. À mi-chemin entre confort bureautique et sensations de jeu.

Côté compatibilité, il est Adaptive Sync, ce qui le rend à l’aise aussi bien avec les cartes graphiques AMD que NVIDIA, pour une expérience sans tearing ni stuttering. Bref, une dalle propre, qui fait le taf, et qui ne cherche pas à en faire trop.

Ergonomie et connectique : c’est carré

Ce n’est pas juste un bel affichage : le G32CQ5P est aussi réglable sur trois axes (inclinaison, pivot, hauteur), chose encore trop rare dans cette gamme de prix. Une aubaine pour ceux qui passent des heures devant l’écran et veulent éviter la nuque en compote. Le pied est stable, sobre, et le montage ne nécessite aucun diplôme d’ingénieur.

Côté connectique, HDMI 2.0b (CEC) et DisplayPort 1.2a sont présents pour brancher un PC, une console ou une box sans friction. Il est également compatible CEC, ce qui permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule télécommande, pratique pour un setup hybride PC et multimédia.

Avec son look discret, ses réglages pratiques et une connectique bien pensée, c’est un écran polyvalent, qui ira aussi bien dans une chambre d’ado que sur un bureau de télétravail… tant qu’il reste branché à une RTX.

Afin de comparer le MSI G32CQ5P avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs PC gaming du moment.

