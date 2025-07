190 €, c’est le super prix spécial Prime Day de ce SSD 4 To avec dissipateur thermique fourni

Les SSD NVMe de 4 To offrant des débits très élevés coûtent souvent plus de 200 euros. Mais pendant le Prime Day d’Amazon, on peut trouver le modèle Fanxiang S660 de 4 To à 189,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Pour pouvoir lancer des logiciels plus rapidement sur un PC ou profiter de temps de chargement considérablement réduits sur une PS5, les SSD NVMe internes sont des solutions idéales à privilégier. Mais généralement, quand on souhaite un espace de stockage conséquent, les prix deviennent vite exorbitants. On peut toutefois dénicher des pépites pas trop chères, à l’image du Fanxiang S660 de 4 To, un modèle aux débits élevés et muni d’un dissipateur thermique, que l’on trouve, pendant le Prime Day d’Amazon, à moins de 190 euros.

Les points essentiels du SSD Fanxiang S660

Un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 de 4 To

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 5 000 Mo/s

Un dissipateur thermique inclus

Auparavant affiché à 199,99 euros, le SSD NVMe Fanxiang S660 de 4 To est aujourd’hui vendu à 189,99 euros sur Amazon.

Un SSD qui peut intégrer une PS5, mais…

Le SSD interne Fanxiang S660 est un modèle NVMe en interface PCIe 4.0, qui peut en théorie être installé dans une PS5, comme l’assure le constructeur. En revanche, notez qu’il ne respecte pas entièrement les recommandations de Sony. Le fabricant impose en effet des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Or, le SSD de Fanxiang propose une vitesse de lecture de 5 000 Mo/s maximum.

S’il fonctionnera bien dans votre console next-gen, ses performances ne seront peut-être pas optimales. Les temps de chargement pourraient être légèrement plus longs. Heureusement, plusieurs utilisateurs disent en être ravis avec leur PS5. Et sachez que la solution de Fanxiang a un gros atout : un dissipateur thermique est fourni, lequel va permettre d’éviter tout phénomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine.

Dans l’ensemble, ce SSD devrait vous apporter une belle réactivité et vous offrir un téléchargement des jeux suffisamment rapide. Surtout, avec son espace de 4 To, il augmentera considérablement le stockage natif de la PS5, qui s’élève à « seulement » 667 Go.

Idéal pour ranimer un PC un peu trop mou

Pour rappel, un SSD interne est bien plus résistant qu’un disque dur traditionnel. Il ne dispose d’aucune pièce mécanique, ce qui lui permet de mieux résister aux vibrations et aux divers chocs. Il est donc plus rassurant et durable. S’il peut être installé dans une PS5, ce SSD peut aussi prendre place dans une tour PC ou un ordinateur portable un peu lent qui aurait besoin d’un bon coup de boost.

Avec sa vitesse de lecture allant jusqu’à 5 000 Mo/s et sa vitesse d’écriture maximale de 4 500 Mo/s, il garantit notamment des transferts de fichiers rapides. Les professionnels qui font du montage vidéo ou de la conception 3D pourront aussi y trouver leur compte. Autre point fort : le SSD est garanti 5 ans.

