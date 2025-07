La borne d’arcade spéciale Ms Pac-Man s’offre une belle ristourne de 200 € pour le Prime Day

Une vraie borne d’arcade chez soi, avec Ms. Pac-Man en guest star, 10 titres Bandai Namco embarquĂ©s, et une ristourne qui donne envie de rejouer aux annĂ©es 80. De 582,44 euros en temps normal, Ă 341,99 c’est le prix de la borne Arcade1Up pour le Prime Day d’Amazon.

Pendant que les consoles next-gen se battent Ă coups de teraflops et d’ombres dynamiques, certains reviennent Ă l’essentiel : un joystick, deux boutons, et une partie de Ms. Pac-Man Ă la maison. Avec cette Ă©dition 40ᵉ anniversaire signĂ©e Arcade1Up, la nostalgie devient une pièce maĂ®tresse du salon. Ici ce n’est pas un gadget cheap ou un Ă©mulateur planquĂ© dans une boĂ®te en plastique, nous parlons d’une vraie borne, avec son Ă©cran de 17 pouces, sa façade rĂ©tro lumineuse, son socle personnalisĂ© et 10 jeux cultes de chez Bandai Namco. Le tout avec les sensations d’époque, mais sans les pièces de 5 francs. Pour le Prime Day, une rĂ©duction de plus de 200 euros est en cours sur Amazon.

Les points forts de l’Arcade1Up Ms. Pac-Man 40th Anniversary

10 classiques Namco : Ms. Pac-Man, Galaga, Dig Dug, et plus

Une borne au design rétro avec éclairage et socle commémoratif

Des commandes fidèles à l’arcade originale

Au lieu de 582,44 euros, l’Arcade1Up Ms. Pac-Man 40th Anniversary est aujourd’hui disponible en promotion Ă 341,99 euros sur Amazon.

On trouve aussi l’Ă©dition Marvel Capcom Ă 436,99 euros au lieu de 599,99 euros.Â

Du bois, de la lumière et beaucoup de pixels

Cette borne Arcade1Up ne fait pas les choses Ă moitiĂ©. L’écran LCD de 17 pouces affiche vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s avec une nettetĂ© bien plus propre que dans les cafĂ©s enfumĂ©s d’antan. Et pour l’immersion, le marquage rĂ©tro lumineux donne tout de suite le ton, c’est un hommage, pas juste une Ă©mulation vite faite.

Les commandes fidèles à l’originale avec son joystick, ses boutons, font toute la différence. On retrouve les sensations pures de l’arcade avec la tension d’un Galaga parfait, la nervosité de Rally X ou les coups de flippe sur Tower of Druaga. Le socle siglé « 40th Anniversary » permet de jouer à hauteur d’adulte (148 cm de haut), sans devoir s’accroupir façon bambin.

La structure en bois, quant à elle, respire la solidité. L’assemblage est simple, le rendu final donne clairement une vibe salon de jeux ou home cinéma vintage, sans verser dans le kitsch. Bref, un objet de déco qui sait jouer.

10 jeux cultes, zéro microtransaction

Derrière le nom Ms. Pac-Man, c’est tout un pan de l’histoire vidéoludique qui est embarqué. On retrouve évidemment la reine du labyrinthe pixelisé, mais aussi Galaxian, Dig Dug, Mappy, et bien d’autres. Dix jeux, tous accessibles depuis un menu simple et rapide qui évite de se perdre dans les réglages.

Pas de pub, pas d’achats intégrés, pas de connexion obligatoire. Juste du fun à l’ancienne, avec une courbe de difficulté qui pique comme à l’époque, et un plaisir immédiat à chaque partie. La rotation entre les jeux se fait en quelques secondes, parfait pour alterner entre scoring frénétique et exploration rétro.

C’est un objet qui parlera autant aux collectionneurs qu’aux amateurs de pixel art. Et à ce tarif-là , difficile de ne pas craquer pour cette édition spéciale qui coche toutes les cases du rétro bien fait.

Afin de comparer l’Arcade1Up Ms. Pac-Man 40th Anniversary avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures consoles rĂ©tro du moment.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’Ă©tĂ© 2025

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ© et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.