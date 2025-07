J’ai pris en main le Galaxy Z Fold 7 : la recette parfaite à la sauce Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est là. Nous l’avons pris en main et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la finesse.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Il est là, tout beau, tout frais et surtout ultra fin. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est désormais officiel et j’ai eu l’occasion de le prendre en main.

Soyons clairs dès le début. Il y a évidemment un certain nombre de détails qui m’ont fait lever un sourcil dubitatif, mais il me serait impossible de ne pas commencer cet article par l’impressionnant effet « waouh » que procure ce téléphone. Samsung a un réel talent pour insuffler ce petit je-ne-sais-quoi qui donne tout un charme à ses produits haut de gamme. Le Galaxy Z Fold 7 en est un parfait exemple.

L’éloge du design

Ça n’échappera à personne, le Galaxy Z Fold 7 est fin. Vraiment très fin avec une épaisseur de seulement 4,2 mm quand il est déplié. Le tout récent Honor Magic V5 fait certes mieux sur sa finition blanche, mais cela se joue à 0,1 mm et ce n’est vraiment pas ce mini écart qui marquera une grande différence entre les deux concurrents.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Avec cette finesse, le Galaxy Z Fold 7 vient enfin apporter un gros coup de neuf sur une gamme Fold qui peinait à nous surprendre dernièrement. Il serait toutefois très superficiel de s’arrêter à cette observation.

En devenant plus fin, le Galaxy Z Fold 7 devient plus raffiné, très bien, mais il est surtout plus pratique à utiliser. Il est important en effet de rappeler que les formats de smartphone pliable à la manière d’un livre sont nés d’une idée simple sur le papier : un téléphone capable de devenir une tablette.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Or, particulièrement sur les premières générations de Galaxy (Z) Fold, dont le premier modèle date de 2019, l’usage en mode téléphone faisait plusieurs compromis. Le format d’un Fold fermé était en effet souvent trop épais en plus d’être trop étroit.

Pour le dire autrement, ce n’était donc pas très pratique pour un usage au quotidien. Sur des appareils aussi haut de gamme, il n’est jamais bon de demander à l’utilisateur ou l’utilisatrice de s’adapter.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Sur ce point, Honor avait rapidement compris qu’il fallait un écran externe aussi large que ceux des smartphones conventionnels afin d’éviter d’avoir à l’ouvrir pour la moindre occasion. Chez Samsung, il a fallut plusieurs générations pour que ce point soit amélioré. Ainsi, enfin, le nouveau Galaxy Z Fold 7 semble toucher à cet aboutissement. Quand il est plié, avec ses 8,9 mm d’épaisseur et son ratio d’écran externe à 21:9 pour une diagonale de 6,5 pouces, il peut vraiment se confondre avec un Galaxy S25 Plus ou un Galaxy S25 Ultra.

Il donne vraiment l’illusion d’être un grand smartphone classique, d’autant plus qu’avec 215 grammes sur la balance, il se paie même le luxe d’être moins lourd qu’un S25 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

De futures générations connaîtront certainement encore des améliorations intéressantes, mais le Galaxy Z Fold 7 me semble marquer enfin un vrai point d’étape sur le plan du design. On se souviendra de lui comme du smartphone pliable où Samsung a enfin su proposer un confort d’utilisation sans faille. Il était temps au bout de sept itérations.

Ce n’est donc pas tant la finesse du Galaxy Z Fold 7 déplié qui me frappe, même si c’est très joli. C’est plutôt le fait que le smartphone fermé est aussi utile que lorsqu’il est ouvert.

Le plaisir du raffinement

À cela s’ajoute les petits détails qui font toujours plaisir comme la résistance de la charnière qui est toujours très rassurante chez Samsung. Ce dernier a aussi fait du beau travail sur la pliure de l’écran interne. Celle-ci devient bien plus discrète (sans être invisible) et ne se sent presque plus sous le doigt.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le toucher du cadre en aluminium et surtout les finitions mates toujours aussi sobrement chic parachèvent l’impression de qualité qui transpire de ce téléphone quand il est dans la main. Surtout dans le coloris bleu nuit qui a eu ma préférence.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Je noterai simplement que, comme sur le Magic V5, le Galaxy Z Fold 7 ne semble pas se déplier à 100 % sauf si on applique bien une pression jusqu’au bout de la course. Absolument rien de gênant, mais il semble que ce soit une conséquence de la finesse extrême des smartphones pliables. Je serai curieux de vérifier cela plus en profondeur lors du test complet.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Au-delà de ça, j’apprécie que le Galaxy Z Fold 7 tente, tant bien que mal, d’aller jusqu’au bout de sa promesse de finesse. Pas de module photo exagérément protubérant malgré l’intégration de trois caméra dont un capteur principal de 200 Mpx grand de 1/1,13 pouce, mais aussi d’un téléobjectif.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

C’est un choix esthétique plus cohérent que sur le Magic V5 où la protubérance du module photo m’a particulièrement marqué, mais qui peut s’excuser par une configuration photo plus costaude sur le papier.

Samsung Galaxy Z Fold 7 à gauche contre Honor Magic V5 à droite / Source : Frandroid

À noter en revanche que Samsung n’évite pas tout à fait non plus l’embonpoint du module photo sur le Galaxy Z Fold 7 ce qui a pour effet de rendre le téléphone bancal quand il est posé à plat.

Les concessions et les interrogations

L’émerveillement passé, vient le moment des interrogations que soulève ce Galaxy Z Fold 7. Je ne peux rien dire pour le moment sur le Snapdragon 8 Elite qui sera sans doute très puissant ni sur l’interface One UI 8 basée sur Android 16 qui ne m’a pas très différente de One UI 7 – mais qui s’annonce plus stable et bien plus simple à déployer en coulisses du coté de Samsung. De la navigation, aux animations en passant par les fonctions IA de Galaxy AI et le multitâche toujours très pratique sur grand écran, je n’ai rien de particulier à signaler.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Les deux premiers bémols viennent de deux évolutions du Galaxy Z Fold 7 qui peuvent être perçus comme des retours en arrière. Le smartphone fait à la fois une croix sur sa caméra cachée dans le grand écran et sa compatibilité avec le S Pen Fold Edition.

Deux concessions absolument loin d’être dramatiques, mais qui peuvent faire grincer des dents au vu du prix officiel au-dessus des 2000 euros. Samsung a pourtant un argument tout à fait entendable pour la suppression de ces deux éléments. La caméra cachée sous l’écran tout comme le stylet spécial Fold nécessitent l’intégration de composants supplémentaires compromettant la finesse tant appréciable du Galaxy Z Fold 7. Mais nous pourrions tout à fait comprendre que les consommateurs ne s’intéressent pas du tout à ces justifications et ne retiennent que le fait que ce noveau smartphone pliable ne concentre pas réellement toutes les innovations techniques.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

À titre personnel, la caméra cachée dans le grand écran me manquera un peu. Je trouvais que c’était l’une des forces différenciantes des Galaxy Z Fold que de proposer une grande dalle pliable sans interruption dans l’affichage. Même si on pouvait facilement voir la zone où les pixels étaient moins concentrés pour laisser la lumière atteindre le capteur selfie, ce détail se faisait vite oublier une fois plongé dans un contenu. C’était un bon argument d’immersion. La qualité limitée de cette caméra ne posait par ailleurs pas de souci puisqu’elle sert quasi uniquement à des visioconférences. Pour les selfies et photos souvenirs, les quatre autres appareils photo sont beaucoup plus pertinents.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Sur le Fold 7, le bel écran interne de 8 pouces est donc frappé d’un poinçon plus classique qu’on voit chez toutes les autres marques. Côté S Pen, je crois volontiers Samsung France quand il nous annonce que peu de personnes s’en servaient sur les pliants. Toutefois, j’aurais aimé voir la marque insister un peu plus surtout que l’un des arguments d’une grande dalle dépliante sur smartphone est de pouvoir faire des retouches photo avec plus de précisions. Le S Pen est alors un outil très pratique pour cet usage. Il y a peu, je gardais encore l’espoir de voir le stylet profiter un jour d’un emplacement dédié à son rangement sur un Fold. C’est mal parti, là.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Enfin, évidemment, la batterie du Galaxy Z Fold 7 va être au cœur des discussions. Toujours pas de silicium carbone, toujours pas de vraie charge rapide digne de ce nom (25 W) et une capacité qui ne bouge pas (4400 mAh). Si amélioration de l’autonomie il y a, elle passera par d’autres leviers : efficacité énergétique de la puce, dissipation de la chaleur et optimisations logicielles. Un test complet nous permettra de savoir si Samsung a réussi à faire des prouesses ou non.

Prix et date de sortie

Avec un prix qui démarre à 2099 euros (12/256 Go), le Galaxy Z Fold 7 assume un positionnement encore plus haut de gamme. Il coûte ainsi 100 euros de plus que son prédécesseur.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Comptez 2219 euros pour la configuration à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Enfin, une variante à 16 Go de RAM et 1 To de stockage s’affiche à 2519 euros. Le Galaxy Z Fold 7 est disponible en Bleu nuit, noir absolu et gris. Une couleur vert d’eau est proposée uniquement sur le site de Samsung. Rendez-vous le 25 juillet pour la commercialisation.

