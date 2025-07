On a pris en main le Honor Magic V5 : il envoie du lourd pour battre Samsung

Le Honor Magic V5 va débarquer en France et nous avons pu le prendre en main. Finesse, fiche technique très solide et un gros truc qui dépasse… Voici nos premières impressions.

La Belgique est appelé le Plat Pays malgré les Ardennes et ses reliefs. Le Honor Magic V5, lui, hérite du titre de smartphone pliable le plus fin du monde malgré la présence d’un bloc photo extrêmement proéminent. Voici une analogie bien malhabile pour montrer qu’il faut généralement aller au-delà des jolis surnoms.

Heureusement, ce module protubérant au dos du smartphone est loin d’être la seule chose que l’on retient du Honor Magic V5 qui arrivera bientôt en France. Nous avons pris en main l’appareil pour vous partager nos premières impressions.

Design raffiné (et un truc qui dépasse)

Le Honor Magic V5 est un smartphone haut de gamme qui veut être sûr qu’on sache qu’il est haut de gamme. La finesse de l’appareil, déjà, évoque forcément une impression de raffinement comme c’est le cas sur le Samsung Galaxy S25 Edge. Toutefois, sur un modèle pliant, cet argument de l’épaisseur réduite à son strict minimum a un réel intérêt.

En effet, sans ce travail sur la finesse, un smartphone pliable ne peut pas offrir une expérience normale (ou quasi normale) lorsqu’il est fermé. Ainsi, le Magic V5 brille, certes, par sa finesse quand il est ouvert, mais c’est vraiment quand il est fermé que l’on apprécie le plus ce détail.

Hélas, il y a une ombre au tableau. Si le smartphone est très fin, son module photo est l’un des plus imposants que j’ai pu croiser en essayant des smartphones sur une carrière de 8 ans et demi. C’est une estimation au doigt mouillé, mais cet effet de protubérance est forcément extrêmement renforcé par la finesse du smartphone.

Résultat. Lorsque le Honor Magic V5 est plié et sur une table, il devient une rampe de lancement capable de faire décoller les plus gros appareils aéronautiques. Comment ça, j’exagère ? Lorsque déplié, on a un téléphone particulièrement bancal quand il est posé à plat. Malgré cela, il reste difficile de vraiment s’attarder sur ce défaut puisqu’il permet une très solide configuration photo comme on le verra plus tard.

Disons juste que si vous êtes intéressé par le Magic V5, il ne faut pas craquer sans avoir conscience de cet élément. Les 4,1 mm d’épaisseur ne prennent pas, mais alors vraiment pas en compte le module photo. Smartphone pliable le plus fin, oui… en partie seulement.

L’occasion de rappeler que le titre de smartphone pliable le plus fin ne se joue à rien. Le Vivo X Fold 5 en Chine est à 4,3 m. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 sera, selon les rumeurs, à 4,2 mm. Tout se joue donc à quelques tout petits dixièmes de millimètre et Honor semble avoir fait en sorte de doubler in extremis le champion coréen. Mais ce ne sont vraiment pas ces jeux de dimensions qui feront la différence pour vous, pour le grand public au quotidien. Oui à l’argument de finesse, mais ne faisons pas tout un fromage des mini différences entre la concurrence. C’est là, le jeu le plus marketing qui soit : un concours à qui a le plus… fin.

Malgré cela, le Magic V5 reste une prouesse et un digne successeur (a priori du moins) du Magic V3 de l’année dernière. Précisons qu’il n’y a pas eu de Magic V4, car le chiffre 4 porte malheur en Chine.

Pour rester sur les impressions en main, je m’autorise une mention spéciale aux coloris et à leurs finitions mates. Le modèle noir m’a bien tapé dans l’œil pour son aspect très classe. La version dorée se distingue, quant à elle, par un effet visuel plus brossé qui lui sied très bien. Je n’ai toutefois pas pu poser les yeux sur le modèle blanc.

Charnière et écrans

Côté charnière, Honor assure en avoir particulièrement travaillé la solidité. Preuve à l’appui : pendant la présentation à la presse française, la marque a même accroché un poids d’un peu moins de 3 kg à la moitié de l’écran interne sans que ce dernier ne souffre. Ne refaites pas cela chez vous.

En main, aucun souci à signaler, la charnière semble en effet robuste et je pourrai simplement pointer du doigt le fait que le Magic V5 ne semble pas se déplier à 100 %, tout à fait à plat. Absolument rien de gênant et cela semble être courant sur les smartphones pliables très fins.

Pour ce qui est de la pliure dans l’écran interne, on peut la voir assez facilement par jeu de reflets, mais sous le doigt, elle ne se ressent presque pas. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait gêner à l’usage ici.

D’autant que les écrans semblent très bien travaillés. Je ne peux me fier qu’à mes yeux pour l’instant dans l’attente d’un test avec sonde, mais le Honor Magic V5 m’a fait bonne impression sur la qualité d’affichage.

Surtout, Honor promet une luminosité maximale allant jusqu’à 5000 nits sur les deux dalles. Cela semble extrêmement élevé et on est tenté de croire, pour l’instant, qu’il s’agit d’un pic localisé et que sur l’ensemble de l’écran seront sans doute plus basses. Je préfère partir pessimiste pour être agréablement surpris si le test complet me contredit.

Précisons que nous avons affaire à un écran externe de 6,43 pouces (2376 x 1060 pixels) et à un écran interne de 7,95 pouces (2352 x 2172 pixels). Affichage Oled et taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz sont de la partie à chaque fois.

Honor peut embêter Samsung

Au risque de me répéter, je rappelle qu’il faudra un test complet pour savoir vraiment tout ce que ce Honor Magic V5 a dans le ventre. La fiche technique a le mérite de faire très envie.

Le Snapdragon 8 Elite est toujours promesse de belles performances, mais c’est surtout la batterie qui me fait de l’œil. Dans un format aussi fin, grâce au silicium carbone, Honor a réussi à caser une capacité de 5820 mAh ! Ça ne s’arrête pas là puisque la marque met en avant une charge filaire à 66 W et une charge sans fil à 50 W. C’est impressionnant sur le papier.

Pour la photo, comme je le disais, le module protubérant n’est pas là que pour faire joli. Honor est connu pour sa belle patte photo sur les modèles haut de gamme et ici le Magic V5 se pare d’une caméra principale et d’un ultra grand-angle tous deux à 50 Mpx tandis que le téléobjectif de 64 Mpx permet un zoom x3 optique et jusqu’à x100 numériquement.

Là encore, ça sent vraiment très bon en termes de caractéristiques techniques et on a hâte de pouvoir en découvrir plus. Or, il y a encore un dernier détail où la marque chinoise a sérieusement muscler son jeu : le logiciel.

D’une part l’interface MagicOS avec Android 15 ne jure que par les fonctions IA — en grande partie basée sur les solutions Gemini de Google. L’occasion de montrer que Samsung n’est pas le seul à grandement investir ce créneau de l’intelligence artificielle.

Toutefois, ce qui retiendra sans doute le plus l’attention, c’est la promesse de 7 ans de mises à jour aussi bien sur les versions majeures d’Android que sur les déploiements de sécurité. Honor se montre ici parfaitement au niveau d’un Samsung ou d’un Google. C’est fort appréciable.

En dévoilant son Magic V5 juste avant l’Unpacked de Samsung où la nouvelle génération des Galaxy Z sont attendus, Honor joue, certes, à une course à l’argument marketing assez peu subtil. Mais plutôt que cette manœuvre, je retiendrai surtout que le constructeur envoie un message fort à Samsung pour lui dire qu’il est déterminé à marcher sur ses plates-bandes.

La bataille s’annonce très belle.

Prix et date de sortie du Honor Magic V5

Le Magic V5 en France garde encore un mystère important : le prix. La marque se contente de confirmer qu’il y a bien quatre chiffres dedans, ce qui n’est absolument pas une surprise. Préparez-vous à avoir plus d’informations aux alentours de la rentrée.

Une seule configuration de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sera commercialisée. Le Honor Magic V5 existera en noir, blanc et doré.