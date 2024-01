Nous voilà lancés dans le test du Samsung Galaxy S24 Ultra. Un test qui s’annonce des plus particuliers tant il devrait être marqué par la patte de l’intelligence artificielle. C’est en effet l’argument phare de ce modèle briguant le titre de meilleur smartphone de 2024. Fort heureusement, il n’y a pas que l’IA dans la vie et ce produit a d’autres atouts à mettre en valeur.

Il fallait donc bien développer un avis complet sur le produit. Le Galaxy S24 Ultra marque-t-il vraiment le début d’une nouvelle ère pour le smartphone comme le prétend Samsung ? Tentons d’apporter quelques réponses à cette vaste question.

Samsung Galaxy S24 Ultra Notre test en vidéo

Samsung Galaxy S24 Ultra Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,8 pouces Définition 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 505 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 232 g Couleurs Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit

NB. Ce test a été effectué avec un Galaxy S24 Ultra que Samsung nous prête pour une durée indéterminée.

Samsung Galaxy S24 Ultra Design : pareil, mais différent

Que l’on soit clair : le Samsung Galaxy S24 Ultra ressemble beaucoup à son très apprécié prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra. Vous pouvez donc d’ores et déjà être tranquille sur un point : on a évidemment affaire à un produit très bien fini. C’est la moindre des choses vu le prix qu’il coûte me rétorqueront certains.

Une fois ce postulat énoncé, il est temps de s’intéresser à quelques détails. La prise en main d’abord. Le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque avec son cadre en titane qui lui confère une sensation de légèreté. J’aurais bien du mal à savoir si la majorité des personnes apprécieront ou non, ayant moi-même du mal à me faire un avis tranché sur le sujet. D’un côté, cet aspect plus aérien du téléphone a quelque chose de raffiné. De l’autre, on perd de la réconfortante densité qui faisait le charme des précédents Ultra.

On notera aussi au passage que le titane sur les bords n’est pas brossé, contrairement aux iPhone 15 Pro d’Apple ou aux frappes de Thierry Henry à son apogée. Le toucher est plus granuleux que soyeux. À titre personnel, j’ai toujours beaucoup aimé ces effets sableux sur un téléphone, mais d’aucuns trouveront sans doute cela trop brut, pas assez soyeux. L’arrondi des tranches change aussi un peu avec une zone centrale plus plate.

Visuellement, le Galaxy S24 Ultra réserve aussi quelques évolutions qui lui permettent clairement de ne pas être un parfait sosie du modèle de l’année dernière. L’écran plat a beau représenter un changement subtil — l’incurvation de la dalle du S23 Ultra était très légère –, la différence saute assez vite aux yeux. Et après quelques jours où j’ai gardé ces deux smartphones à mes côtés, c’est essentiellement grâce à cela que je ne les ai jamais confondus.

Autre point de différenciation important : les coins du téléphone sont très anguleux. D’ailleurs, c’est sans doute le détail qui me chafouine le plus. À la longue, cela peut être gênant contre la paume. De toutes les choses qui font que l’on peut qualifier le S24 Ultra de brique, c’est celle-ci qui me dérange le plus. Soulignons toutefois que je pinaille volontairement, car on a affaire à un smartphone onéreux prétendant à l’excellence partout.

Même s’il suit une tendance à la mode, le Galaxy S24 Ultra réussit à se donner un certain caractère avec ce design. En outre, et c’est a priori lié à ce choix d’écran plat, les bordures autour de la zone d’affichage sont non seulement plus fines, mais elles sont homogènes. Le téléphone est débarrassé du menton trop épais qui ne faisait pas honneur à l’ultra haut de gamme et qui ne gênait pas que les obsessionnels de la symétrie.

Du reste, on a des ingrédients plus classiques déjà maintes fois éprouvés par Samsung pour concocter un smartphone de ce calibre. Dos mat, poinçon, caméras arrière isolées les unes des autres, touches physiques sur la tranche droite, stylet S Pen bien rangé en bas. Si vous avez déjà vu un smartphone Samsung haut de gamme ces dernières années, aucun dépaysement sur ces points.

La certification IP68 est évidemment là pour garantir l’étanchéité du smartphone jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour la résistance du smartphone, s’ajoute à cela un verre Gorilla Glass Armor à l’avant du smartphone. Samsung affirme s’être associé à Corning pour développer ce verre plus robuste encore que le Gorilla Victus 2 (qui reste toutefois utilisé à l’arrière de l’appareil).

Samsung Galaxy S24 Ultra Écran : un max de luminosité pour peu de reflets

Les grandes dents du grand méchant loup grimé en mère-grand servent à mieux manger le Petit Chaperon rouge. Le grand écran du Samsung Galaxy S24 Ultra, lui, sert à vous en mettre plein les yeux. Une diagonale de 6,8 pouces, Amoled, LTPO, taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz et une définition allant jusqu’à du QHD+ (mais le mode FHD+ offre pleine satisfaction), l’écran coche tous les critères du fleuron en 2024.

Et puis, on est sur un écran made by Samsung. Le géant sud-coréen n’a plus à prouver son savoir-faire en la matière, ses dalles ont toujours séduit. Ici, on retrouve donc une expérience visuelle de premier plan. Regarder des vidéos sur cette dalle est un petit régal au quotidien, notamment grâce à l’excellent contraste.

Notez au passage que le verre Gorilla Glass Armor évoqué un peu plus haut permet aussi de réduire les reflets de 75 % par rapport au S23 Ultra, selon la marque. Je n’ai jamais été gêné de ce côté-là. Aussi, nous avons tenté une petite photo à la volée des deux modèles côte à côte pour montrer l’apport de ce traitement. Dans l’image ci-dessous, la lumière du spot lumineux est, en effet, moins réfléchi sur l’écran du S24 Ultra, à gauche.

Est-ce que cela peut poser problème pour la luminosité maximale ? Absolument pas. Samsung promet un pic à 2600 cd/m² pour que vous n’ayez jamais à plisser des yeux même quand les rayons du soleil sont plus intenses que jamais. De notre côté, en SDR, nous avons pu monter à 2300 cd/m² « seulement ». La firme aurait menti ? Non.

Nous avons atteint ce niveau de luminosité dans un open-space en tentant de simuler comme nous le pouvions le soleil avec une lampe émettant ardemment une lumière blanche à 6500 K. Malgré l’excellente qualité de notre outil, nous sommes forcément limités à un moment donné. Impossible également de profiter d’un soleil d’été pour mettre à l’épreuve la résistance aux reflets quand ce test est rédigé au milieu du mois de janvier. Gageons que soumis à une très grosse source lumineuse, l’écran réussit bel et bien à atteindre les 2600 cd/m² promis. Et précisons que les écrans Oled des smartphones ont besoin d’être en mode automatique pour atteindre leur luminosité maximale. En mode manuel, ils se brident volontairement.

Enfin, en SDR, nous avons pu monter jusqu’à 1320 cd/m², ce qui est déjà aussi largement suffisant dans la grande majorité des situations, surtout avec un traitement anti-reflet par-dessus.

Jusqu’ici, c’est donc du tout bon et rien de bien étonnant pour Samsung. Ce dernier surprend tout de même un peu plus sur le rendu des couleurs. Selon notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Displays, le Galaxy S24 Ultra est moins impressionnant que ses prédécesseurs en termes de pluralité des couleurs. Avec le mode vif (par défaut), il couvre ainsi 131 % du sRGB et « juste » 84 % du DCI-P3. Samsung nous avait habitués à des espaces colorimétriques largement plus couverts par le passé.

Ça reste très bon en soi et il faudrait un œil surentraîné pour voir une réelle différence. Mais ça reste étonnant sur le papier. D’autant plus, les couleurs n’en deviennent pas plus fidèles. En SDR, le Delta E moyen sur le DCI-P3 est à 5,19 alors qu’on vise plutôt une valeur de 3 ici pour vraiment coller à la réalité. En HDR, cet indice s’envole évidemment encore un peu plus, à 7,18 (ce qui reste correct sur du HDR).

Globalement, le mode vif va tendre un peu vers le bleu avec une température moyenne à 6916 K — le parfait équilibre est à 6500 K. On peut opter pour le mode naturel pour aller plus vers le rouge avec une mesure à 6420 K.

Toutefois le mode naturel est encore moins efficace en termes de pluralité des couleurs (DCI-P3 couvert à 73 % seulement pour un Delta E moyen sur DCI-P3 pas mauvais à 4,39 en SDR).

Bref, on a un excellent écran, mais pour vous épater, il mise plus sur une luminosité au top of the pop mixé à un revêtement qui élimine très bien les reflets plutôt que sur une grande diversité des couleurs. Il y a peut-être un lien de cause à effet.

Samsung Galaxy S24 Ultra Logiciel : 7 ans de mises à jour… ah et de l’IA !

Nous avons un dossier listant les nouveautés de la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14. N’hésitez donc pas à le consulter si vous voulez savoir à quoi ressemble l’expérience utilisateur qui vous attend sur le Samsung Galaxy S24 Ultra — qui goûte plus précisément à One UI 6.1. Une expérience que j’apprécie toujours beaucoup, malgré un changement assez drastique du volet des paramètres rapides. On s’y retrouve tout de même facilement.

Surtout, il faut savoir qu’à partir de cette génération de smartphones, Samsung promet sept années de mises à jour majeures d’Android et autant d’années de suivi sur les patchs de sécurité. Pour le dire autrement, le géant coréen se met au niveau des Pixel 8 de Google. À ceci près que, contrairement à la firme de Mountain View, il semble pouvoir compter sur des puces plus fiables qui devraient tenir sur la durée. Ne nous emballons pas non plus : je dis juste que Samsung semble pouvoir mettre cet argument plus rassurant en avant, mais seul le temps nous éclairera sur la question.

Galaxy AI

Or, pour cette partie logicielle, c’est évidemment tout le volet sur l’intelligence artificielle qui retient notre attention. Mais juste avant d’aller dans le vif du sujet, je profite de cette thématique pour souligner le fait que Bixby est toujours intégré dans le téléphone, mais peu mis en avant. En atteste l’option Bixby text call qui change de nom (et de look) pour un très sobre « Appel texte ».

Pour rappel, cette fonction est une sorte de répondeur intelligent. L’interlocuteur est basculé vers une voix synthétique lui demandant d’expliquer les raisons de son appel. Vous pouvez alors lire ce que répond la personne et lui écrire des réponses qui lui seront retranscrites à l’oral.

Enfin, sachez que pour profiter de toutes ces fonctions estampillées « Galaxy AI », il vous faudra vous connecter à votre compte Samsung — ou vous en créer un. Vous pouvez le faire en configurant le téléphone au premier démarrage ou depuis les paramètres. Faisons donc un tour des fonctions IA censées bouleverser notre quotidien.

Je vous fais déjà un petit résumé que je me permets de mettre ici en exergue.

Toutes les fonctionnalités IA sont très chouettes à découvrir et à utiliser, certaines sont même vraiment très convaincantes. Or, dans l’ensemble, on retient que la plupart manquent encore de fiabilité pour être à 100 % pratiques.

Le clavier Samsung pour reformuler ce que vous écrivez

En utilisant le clavier de Samsung, vous pourrez lui demander de reformuler un texte que vous venez d’écrire.

Peu importe l’application sur laquelle vous êtes, le clavier va analyser ce que vous avez écrit et proposer cinq reformulations selon le style qui vous correspond le plus :

Professionnel

Détendu

#social

Poli

Transformer en émoji

Ça fonctionne vraiment très bien. Je ne pense pas en avoir besoin souvent, je fais généralement l’effort d’adapter mon style d’écriture de manière idoine. Mais si vous pensez en avoir l’utilité, soyez rassuré : c’est impeccable. Reste juste à étoffer un plus les choix pour plus de variétés dans les styles.

Traduire vos messages

Parmi les options Galaxy AI du clavier Samsung, on trouve aussi la possibilité de traduire le texte que l’on saisit avant de l’envoyer à quelqu’un. C’est rapide et plutôt fiable. Pour en profiter, il faut appuyer sur une icône de lettre A entourée de deux flèches.

Vous verrez alors une zone de saisie apparaître. Saisissez votre texte et il se traduira automatiquement dans le champ de texte de l’application que vous êtes en train d’utiliser. Dans le cas d’un SMS/RCS, l’affichage peut perturber, car les deux champs sont très proches l’un de l’autre. À quelques reprises, cela m’a donné l’impression d’écrire au mauvais endroit, mais on finit par vite s’y faire.

Notez que vous pouvez aussi accéder à cette fonction en passant par le même bouton que pour la reformulation de vos messages, mais en choisissant l’option Traduction du chat. Vous aurez alors accès à la traduction de ce que vous êtes en train d’écrire, mais aussi de tous les messages du fil de conversation dans une application de messagerie.

Traduire vos conversations à l’oral

La traduction à la sauce Galaxy AI intervient aussi dans vos conversations à l’oral, que vous soyez face à votre interlocuteur ou que vous lui parliez par téléphone. Dans le premier cas, il suffit de vous rendre dans les paramètres rapides et de sélectionner la tuile Interpréteur.

À l’instar de l’application Google Traduction, cet outil permet à deux personnes ne parlant pas la même langue de discuter de vive voix. Vous parlez et le téléphone traduit ce que vous dites et vice-versa. Notez que contrairement à Google Traduction, ici l’Interpréteur de Samsung fonctionne sans connexion Internet. Il faut cependant avoir téléchargé le pack de langue nécessaire au préalable. Et il y en a 13 (sans compter les variantes spécifiques à certains pays).

Sachez que vous pouvez modifier la disposition de l’interface selon si la personne avec qui vous parlez se tient face à vous ou à côté de vous. L’outil est vraiment simple à prendre en main, mais n’est pas toujours ultra fiable avec quelques bourdes dès que la personne qui parle a eu le malheur d’hésiter un peu dans sa phrase ou de ne pas parfaitement articuler un mot.

Traduire vos conversations lors d’un appel

Pour traduire vos conversations au téléphone, il faut, une fois l’appel lancé, appuyer sur le bouton Assistant d’appel puis sur Traduction en direct. Vous tomberez alors sur un écran qui retranscrit votre conversation avec, à chaque intervention, la version originale et la version traduite.

Chaque personne peut parler dans sa langue maternelle et attendre qu’une voix synthétique traduise dans la foulée ses propos pour la personne à l’autre bout du fil. Au début de la conversation, la personne que vous appelez est prévenue de l’activation de cette option. Vous êtes ainsi censé pouvoir réserver un restaurant à l’étranger par exemple. Cependant, on peut se demander si l’enseigne que vous appelez ne sera pas tentée de raccrocher immédiatement en entendant une voix synthétique lui parler. Si vous êtes dans une telle situation, nous recommandons d’avoir au moins une phrase ou deux de prêtes pour prévenir la personne avant de basculer sur ce mode.

Notez aussi qu’il faut que vous disiez au moins un petit mot avant que la traduction et la voix synthétique entrent en action. Autre limite : en vacances à l’étranger, on n’a pas forcément le forfait nécessaire pour passer des appels sans surcoûts. Il n’est donc pas certain que vous passiez un appel, à moins de passer par du VoWiFi éventuellement.

Pour en revenir à la fonction en elle-même, elle marche assez bien malgré quelques grosses approximations encore ici et là. La traduction est rarement parfaite, car il suffit d’une hésitation un peu trop longue ou d’un bégaiement pour perturber l’outil. Malgré cela, les échanges restent compréhensibles. Pour des sujets du quotidien (comme la réservation d’une table au restaurant), c’est largement suffisant.

En revanche, le délai de quelques petites secondes à chaque traduction freine un peu le naturel de la discussion. Il faut sagement patienter à chaque fois. Or, il arrive que l’on ait besoin d’ajouter ou préciser quelque chose. Il peut aussi arriver qu’un interlocuteur interrompe l’autre. Bref, autant de situations complexes pouvant mettre à mal cette fonctionnalité. Les noms propres aussi sont un vrai casse-tête. Mon patronyme « Belkaab », même épelé distinctement « B.E.L.K.A.A.B » est assez mal compris et donc interprété de manière fantaisiste.

Enregistreur vocal

Les enregistreurs vocaux sont de précieux alliés pour les journalistes. J’étais donc tout particulièrement intéressé par ce que l’IA pouvait apporter à celui de Samsung. Ainsi, l’enregistreur… enregistre (bravo champion), mais il peut aussi les retranscrire en reconnaissant jusqu’à 10 intervenants différents. Or, c’est la fonction de résumé qui se montre la plus alléchante.

Galaxy AI promet en effet de reconnaître les points de discussion importants, de les synthétiser en thématiques et listes à puces. Cela fonctionne assez bien dans l’ensemble, mais je trouve que ça ne va parfois pas assez loin. Sur des explications techniques, l’IA va savoir que ce genre de conversation est arrivée sur la table, mais reste un peu trop en surface à mon goût. Pire, elle peut mal interpréter certains passages.

Dans l’exemple qui suit, l’IA a bien compris la première moitié de la discussion, mais la seconde moitié fait plusieurs erreurs de fond (voir 2e capture d’écran de la galerie ci-dessous).

Il faut donc surtout le voir comme un outil pratique pour se rappeler que tel ou tel sujet a été abordé, mais pas se fier aveuglement au résumé. En l’état, c’est déjà pas mal du tout, mais l’effet waouh n’est pas encore aussi important que souhaité.

Samsung Notes

Samsung Notes a aussi droit à des fonctions IA pour améliorer vos prises de notes. Ainsi, vous pouvez générer un résumé de ce que vous avez écrit et cette option fonctionne mieux de cette manière que sur l’enregistreur vocal où l’IA se base sur une source audio. L’application génère ainsi une liste à puces assez pratique pour comprendre rapidement les sujets.

Galaxy AI propose aussi de « formater automatiquement » vos notes pour les organiser de manière logique et par thématique. Vous pouvez en plus choisir entre deux options qui ne vont pas proposer tout à fait la même disposition :

en-têtes et puces ;

notes de réunion.

Et dans chaque cas, vous avez ensuite le choix entre cinq mises en page, selon celle qui vous sied le plus.

Ici, j’ai été globalement bien séduit par l’IA. Toutefois, c’est au niveau des notes manuscrites que j’ai été gêné. J’ai une très mauvaise écriture et j’ai donc tendance à écrire très gros lorsque j’utilise le S Pen. Ce que j’écris de la sorte peut être transformé en texte tapuscrit pour ensuite passer dans la moulinette de l’IA. Mais, patatras !

Sur des notes manuscrites dépassant un certain nombre de pages (pas si élevé), il devient impossible de sélectionner l’intégralité du document pour transformer le texte. Le traitement ne se fait donc que sur une portion des notes et derrière, je ne peux ni les formater automatiquement ou les résumer avec l’IA, car ces fonctions ont besoin d’un minimum de 200 caractères pour s’exécuter.

Un problème tout bête qu’on espère vite voir régler.

Navigateur Samsung

Petit mot rapide sur le navigateur Samsung préinstallé sur le Galaxy S24 Ultra. Il a, lui aussi, droit à des fonctions Galaxy AI permettant la traduction et le résumé du texte affiché sur la page consultée.

C’est rapide, efficace, propre, fiable. Rien à redire là-dessus.

Retouches photo et suggestions pratiques

Côté photo, l’IA intervient pour proposer de meilleures suggestions de retouche. Sur une photo, un glissement vers le haut permet ainsi d’afficher les métadonnées, mais aussi quelques accès rapides à des options de retouches. Le Galaxy S24 Ultra reconnaît les ombres et les reflets et adapte ainsi lesdits accès rapides pour afficher le bouton le plus pertinent.

On appuie… et on laisse faire la machine. C’est top !

Toutefois, c’est surtout l’IA générative qui attise la curiosité. Si vous cherchez à éditer une photo, vous pourrez voir un bouton Galaxy AI. En appuyant dessus, vous aurez alors la possibilité d’effacer, de déplacer et de changer la taille de personnes ou objets figurant sur le cliché. Il suffit d’entourer l’élément ou de rester appuyer dessus puis de procéder à vos modifications.

Voici un exemple où je supprime un parasol, en haut à gauche.

Photo originale Retouche IA

Sur ce selfie, je supprime sans vergogne deux personnes dans le fond.

Photo originale Retouche IA

Ci-dessous, je déplace ma bague du majeur vers l’annulaire. Ici, il m’a fallu procéder en trois étapes, car l’IA générait des bagues ou des anneaux sur la zone vide. J’ai donc à chaque fois régénéré jusqu’à obtenir un résultat potable.

Photo originale Retouche IA

Cela fonctionne aussi pour réajuster une photo de travers. Vous pouvez la redresser sans avoir à recadrer dedans, car l’IA sait générer les coins manquants. Regardez notamment en bas à droite, au niveau de mon pull dont une partie a été créée artificiellement par l’IA.

Photo originale Recadrée avec l'IA

En soi, ces options d’IA générative sont vraiment impressionnantes sur le plan technologique. On remarque cependant que les zones vides qu’elle est venue combler restent repérables avec des rendus finaux oscillant entre le très bon et le très brouillon selon la difficulté.

Vidéo en slow motion

L’IA permet aussi de créer des effets de ralenti à partir de vidéos qui n’ont à la base pas été pensées pour ça. C’est donc potentiellement bien pratique si, après avoir enregistré une scène, vous vous rendez compte qu’elle pourrait être cool à regarder en slow motion.

Galaxy AI vient en effet générer et intercaler des images artificielles entre les images réelles de la vidéo. Même si celle-ci est à 30 images par seconde à l’origine, vous pouvez la faire passer, en partie, à 240 ips.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le résultat n’est pas parfait, il y a beaucoup d’incohérences et des sortes d’artefacts disgracieux, mais le procédé reste très impressionnant. C’est de l’interpolation similaire au DLSS 3 de Nvidia. Au fil du temps, cette technologie pourra sans doute se peaufiner pour être impeccable.

Circle with Google

Le Samsung Galaxy S24 Ultra profite, dès son lancement, d’une très chouette fonction de Google. À partir de presque n’importe quelle application, vous pouvez rester appuyé sur le bouton d’accueil sur votre écran — même sans barre de navigation — et accéder à une interface où vous pourrez entourer n’importe quoi au doigt ou stylet.

Dans la foulée et presque instantanément, un volet va apparaître pour afficher une recherche Google correspondant à votre sélection. Vous avez entouré un vêtement, vous aurez accès des résultats montrant où trouver un habit similaire. Un bâtiment ? Vous aurez une ville, voire une adresse. Un animal ? Des photos mignonnes.

C’est franchement très pratique puisque cela permet de faire une recherche Google sans quitter l’application que vous êtes en train de consulter. Une fois que vous avez terminé, il suffit simplement d’abaisser le volet et de poursuivre votre navigation.

Samsung Galaxy S24 Ultra Audio : rien à redire

Pour la partie audio, on est très bien servi. Les haut-parleurs stéréo sont puissants, clairs, équilibrés. Ce n’est pas ça qui vous permettra de faire office d’enceinte portable en soirée, mais il n’est pas désagréable d’écouter de la musique ou de regarder du contenu de la sorte. Sauf dans le train. Par pitié, ne faites jamais ça dans le train.

Au casque, nous recommanderons toujours d’activer l’option Dolby Atmos qui est sympathique pour avoir un son plus englobant, même si la fonction reste assez subtile. Enfin, n’hésitez pas à parcourrir l’égaliseur proposé par le système pour affiner votre écoute avec toute la précision que vos augustes esgourdes méritent.

Samsung Galaxy S24 Ultra Photo : belle prouesse sur le zoom

Côté photo, le Samsung Galaxy S24 Ultra à quatre caméras à l’arrière :

capteur principal de 200 Mpx, f/1,7, équivalent 23 mm (OIS) ;

ultra grand-angle de 12 Mpx, f/2,2, 120 degrés, équivalent 13 mm ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2,4, équivalent 69 mm (OIS) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx, f/3,4, équivalent 115 mm (OIS).

Soyez rassuré, sur ce volet, le Galaxy S24 Ultra continue de régaler… pour peu que vous appréciez la patte de Samsung qui a toujours aimé saturer certaines couleurs pour sublimer les scènes immortalisées. Car c’est cette patte que l’on retrouve ici dans la plupart des prises de vue.

Grand-angle

Dans l’ensemble, on salue la très bonne gestion de la dynamique pour garder plein de détails dans les zones sombres sans cramer les parties les plus exposées de l’image. C’est beau, c’est net, c’est du très haut de gamme.

Même commentaire sur les photos de nuit avec une bonne gestion des sources lumineuses. Si on se penche tout près de la photo, on peut voir que ce n’est pas toujours parfait, mais le rendu global reste plutôt précis. Nous vous recommandons de garder l’optimiseur de scène activé — il l’est par défaut –, il déclenchera ainsi le mode nuit quand il pense que c’est nécessaire et son jugement est assez fiable pour le coup.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle… reste un ultra grand-angle assez classique. Il fait le job comme il faut, mais ne comptez pas sur lui pour préserver fidèlement les petits détails d’une scène. Il est là juste pour offrir un plus grand champ de vision et c’est déjà très bien. De nuit, il assure le service minimum.

Zooms x3 et x5 optiques

En ce qui concerne les deux facteurs de zooms optiques, x3 et x5, on sent que le premier est un chouïa en retrait avec un rendu un peu plus mou, un peu moins fin. C’est plutôt subtil et c’est surtout en s’attardant sur des images prises en faible luminosité que l’on s’en rend un peu plus compte. N’allons pas jusqu’à dire que les photos en x3 bavent, mais elle leur manque juste ce petit je-ne-sais-quoi de finesse.

Le téléobjectif x5, lui, est vraiment très bon dans la grande majorité des situations. Même la nuit, il réussit à garder un bon niveau de luminosité. Chose qui normalement pêche sur ce genre de focale sur smartphone. C’est du très bon travail.

Zoom x10 numérique

Place maintenant au sujet photo le plus épineux : quid du x10 ? Jusqu’au S23 Ultra, nous avions droit à un zoom optique x10. Sur le S24 Ultra, ce niveau de grossissement est désormais géré numériquement. Le réflexe normal est donc de craindre une qualité en baisse. Eh bien ce n’est pas si simple.

Samsung met en avant un savant mélange mettant en lumière une meilleure définition du capteur du x5 (50 Mpx), une plus grande ouverture, une captation perfectionnée de la lumière par les photosites et un traitement dopé à l’IA. De ce fait, lorsque le smartphone opère un zoom x10, il vient cropper dans la matrice brute à 50 Mpx pour proposer un rendu final à 12 Mpx de belle qualité.

Et il faut admettre que le résultat est plutôt probant. Même si ce n’est pas systématique, il arrive que le zoom x10 numérique du Galaxy S24 Ultra soit plus net et juste sur la colorimétrie que le x10 optique du S23 Ultra.

X10 S23 Ultra X10 S24 Ultra

Cela se vérifie particulièrement la nuit.

X10 S23 Ultra X10 S24 Ultra

En journée, on est globalement sur des qualités très comparables. Et lorsque le S24 Ultra est moins bon que son prédécesseur, ce n’est pas impossible — notamment en intérieur –, ça se joue à très peu de choses. C’est ici une vraie prouesse de Samsung et il faut la saluer.

X10 S23 Ultra X10 S24 Ultra

Finalement, on se retrouve avec un Galaxy S24 Ultra capable d’assurer une meilleure homogénéité en termes de qualité du x3 au x10.

Le zoom x100 n’est, pour sa part, pas vraiment affecté. Pas d’amélioration à noter, mais pas de dégradation non plus. Surtout, c’est toujours aussi gadget.

Mode portrait

Un mot aussi sur le mode portrait qui est une véritable réussite chez Samsung depuis des années et ce nouveau smartphone ne jette pas l’opprobre sur ce glorieux héritage.

Selfie

Même son de cloche pour les selfies. Le Samsung Galaxy S24 Ultra fait un très bon travail pour restituer votre noble visage avec précision. Notez que la caméra frontale offre une définition de 12 Mpx avec un objectif ouvrant à f/2,2.

Vidéo

Côté vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde. Nous avons cependant préféré vous faire une démonstration d’un enregistrement en 4K à 60 fps qui sera, a priori, plus utilisé.

Samsung Galaxy S24 Ultra Performances : le dragon sait rugit

Le Samsung Galaxy S24 Ultra a droit à un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, même en Europe. Seriez-vous surpris de lire que c’est donc un smartphone très puissant ? Probablement pas. Difficile à prendre en défaut, l’appareil profite en plus d’une très bonne gestion de la chauffe.

On peut sans doute remercier l’efficacité de la puce, mais aussi la chambre à vapeur dont la taille a été presque doublée par rapport à l’année dernière (x1,9). Mécaniquement, la dissipation de la chaleur en trop n’en est que meilleure. Il n’y a qu’au tout début d’une tâche ardue que l’on peut sentir la température vite grimper, mais jamais trop.

Côté benchmarks, le Galaxy S24 Ultra est dans une forme olympique, prêt à figurer parmi les athlètes favoris de Paris 2024 dans le collimateur des contrôles anti-dopage. Il faut regarder vers le ROG Phone 8 Pro monstrueusement survitaminé d’Asus pour le voir surpassé.

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra Asus ROG Phone 8 Pro AnTuTu 10 1875639 1523431 1525434 2105923 AnTuTu CPU 457922 374317 387601 442704 AnTuTu GPU 741621 523543 626189 880348 AnTuTu MEM 366871 286364 256166 427773 AnTuTu UX 309225 339207 255478 355098 PC Mark 3.0 17957 N/C 15899 21763 3DMark Wild Life Extreme 4571 3776 3781 5178 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 27.38 FPS 23 FPS 23 FPS 31 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 99 / 83 FPS 53 / 43 FPS 97 / 70 FPS 122 / 90 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 105 / 132 FPS 56 / 100 FPS 108 / 126 FPS 135 / 156 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 338 FPS 60 / 209 FPS 120 / 303 FPS 165 / 378 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1538 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 5036 N/C Geekbench 5 Compute N/C N/C 9588 N/C Geekbench 6 Single-core 1985 2960 N/C 2213 Geekbench 6 Multi-core 6409 7556 N/C 6973 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 17263 27368 N/C 16583 Lecture / écriture séquentielle 2500 / 1190 Mo/s N/C 3011 / 1743 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire N/C N/C 109659 / 38793 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Des résultats qui se confirment dans la pratique. Sur Fortnite, la qualité la plus élevée, « Épique », en 60 fps, ne fait jamais suer le téléphone. Je n’ai eu aucun ralentissement, zéro problème, avec une fluidité absolument parfaite sur toutes mes parties. Ça a sans doute été un joli coup de pouce pour le Top 1 le plus facile de ma modeste carrière sur le titre d’Epic Games.

Il faut un jeu comme Genshin Impact pour voir le Samsung Galaxy S24 Ultra être un peu plus challengé, et encore, il faut le dire vite. En réglant les options graphiques au maximum et en montant aux 60 fps, c’est là que j’ai eu droit à quelques très rares saccades. Et c’est vraiment parce que j’étais en quête du moindre signe de faiblesse que je les ai relevées. Je pense que le quidam décontracté avec les pieds en éventail sur le canapé n’y prêtera pas la moindre attention.

Samsung Galaxy S24 Ultra Batterie : c’est du costaud

Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S24 Ultra affronte les longues journées sans souffrir. Lors des premiers jours de mon test où j’ai exécuté 1000 tâches à la minute, impatient de découvrir le produit et ses nouveautés, j’arrivais à tenir du lever au coucher sans descendre sous les 15 %. Ensuite, en levant un peu le pied, je pouvais même aller chercher la journée et demie, voire les deux jours pleins d’utilisation.

Sur ViSer, notre protocole de test personnalisé pour mesurer l’autonomie, le Samsung Galaxy S24 Ultra a résisté pendant 14 heures et 24 minutes. C’est sensiblement moins que son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra. Cet exercice simule un usage très actif où les applications s’enchaînent frénétiquement. Dans ce cadre-là, le téléphone peut donc être considéré moins endurant que son devancier.

Toutefois, vraiment, au quotidien, la différence est très loin d’être flagrante. On se maintient à un très bon niveau d’autonomie sur ce Galaxy S24 Ultra. C’est plutôt sur la charge rapide qu’on peut venir grincer des dents.

Le champion de Samsung peut être revitalisé avec un bloc 45 W qui n’est pas fourni dans la boîte. Attention donc au chargeur que vous choisirez. Si vous en prenez un bien compatible — acheté auprès de la marque ou d’un spécialiste comme Anker par exemple –, vous devrez patienter un tout petit peu plus d’une heure pour faire le plein d’énergie.

Samsung Galaxy S24 Ultra Réseau et communication

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un champion de l’appel téléphonique. On entend tout parfaitement bien et votre voix est tout aussi audible, même si vous vous trouvez dans des environnements bruyants. Votre interlocuteur ne devrait d’ailleurs même pas percevoir (ou presque pas) la compression de votre voix engendrée par l’efficace réduction des sons parasites.

Pour la géolocalisation, aucun souci. Des États-Unis aux United States of Île-de-France, le smartphone n’a posé aucun souci de ce côté-là. Pour ce qui est de la connectivité, on a droit à du Bluetooth 5.3 et, attention, du Wi-Fi 7 ! Et quand vous partez en vadrouille, le Galaxy S24 Ultra s’est toujours montré très fiable en toutes circonstances sur le réseau d’Orange, dans la région parisienne. Encore heureux, le contraire aurait été honteux.

Samsung Galaxy S24 Ultra Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est commercialisé en France à partir du 31 janvier 2023. Sa version de base, dotée de 256 Go, est affichée au prix officiel de 1469 euros. Deux autres déclinaisons existent, à 1589 euros pour 512 Go et 1829 euros pour 1 To.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Chez les commerçants, le Galaxy S24 Ultra a droit à quatre coloris différents : noir, gris, violet et ambre. En exclusivité sur le site de Samsung, vous pouvez aussi le trouver en bleu, vert ou orange.



