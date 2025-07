Ce pack smartphone Motorola + écouteurs sans fil à moins de 80 € est le deal à ne pas louper pour s’équiper à petit prix lors des soldes

Écran 6,5 pouces 90 Hz, 128 Go de mémoire, batterie de 5000 mAh pour le Motorola G13, le tout accompagné des Buds 120 et leurs 15 heures d’écoute. Un combo complet qui tombe à 79,99 euros au lieu de 249 euros chez E.Leclerc.

E.Leclerc propose ici un deal qui ne laisse pas indifférent, avec un smartphone à l’autonomie généreuse et des écouteurs Bluetooth qui tiennent la route, le tout pour une bouchée de pain. Avec un grand écran, une expérience Android fluide et un son correct certifié Dolby Atmos, le G13 se révèle idéal pour un usage quotidien. Et cerise sur le gâteau, les Buds 120 sont fournis pour profiter de Spotify ou des podcasts en toute liberté. E. Leclerc lance une seconde démarque avec une réduction de 169 euros sur ce pack.

Les points forts de ce pack Motorola G13 et Buds 120

Une dalle de 6,5″ HD+ avec 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Des écouteurs sans fil avec 15 H d’autonomie

Au lieu de 249 euros, le pack Motorola G13 et Buds 120 est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros chez E. Leclerc.

Un smartphone simple, mais qui fait le job

Le Motorola G13 n’est pas un foudre de guerre, mais il aligne de bons arguments : un écran 6,5 pouces HD+ agréable pour consulter vos réseaux sociaux ou regarder des vidéos, 128 Go de stockage pour ne pas manquer de place et une batterie de 5000 mAh capable de tenir facilement deux jours.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Helio G85 qui suffit pour les tâches courantes comme naviguer, envoyer des messages ou passer des appels vidéo. Android 13 (avec la version 14 après mise à jour) est aux commandes, offrant une interface claire et sans fioritures.

Le design reste sobre et élégant, avec un coloris noir passe-partout qui ne marque pas les traces de doigts. L’ergonomie est bonne, le G13 se prend bien en main et reste léger malgré son grand écran. Côté photo, son capteur principal de 50 MP dépanne largement pour capturer les souvenirs du quotidien avec une qualité correcte de jour comme de nuit.

Des écouteurs sans fil pour accompagner le G13

Les Motorola Buds 120 livrés dans le pack se révèlent plutôt convaincants pour ce prix : ils offrent une connexion Bluetooth stable, une autonomie de 5 heures par charge (et jusqu’à 15 heures avec l’étui), et un son équilibré qui suffira pour les appels, la musique ou les vidéos. Les commandes tactiles sur les écouteurs permettent de gérer le volume, la lecture ou de prendre un appel sans sortir le smartphone.

L’appairage est simple et rapide, compatible avec n’importe quel appareil Bluetooth, mais c’est évidemment avec le G13 qu’ils donneront le meilleur. Le design intra-auriculaire tient bien dans l’oreille et isole correctement des bruits extérieurs, idéal pour les transports ou le sport léger. Enfin, le petit boîtier de recharge se glisse dans n’importe quelle poche pour un usage nomade sans prise de tête.

