Deux pour encore moins que le prix d’une : c’est l’offre de OnePlus sur ses deux dernières paires d’écouteurs sans fil

Les OnePlus Buds Pro 3 sont affichés à 149 euros au lieu de 199 euros sur le site de la marque, qui se permet de vous glisser une deuxième paire de true wireless dans le panier : les OnePlus Nord Buds 3 Pro, d’une valeur de 79 euros.

Les OnePlus Buds Pro 3 sont sortis en août 2024 et les OnePlus Nord Buds 3 Pro, eux, sont disponibles depuis juillet de la même année. Malgré leurs noms très proches, ils sont forcément différents : la première itération se classe plutôt dans le segment haut de gamme, d’où son prix de base de 199 euros, qui est réduit de 25 % en ce moment sur le site. Les écouteurs estampillés Nord sont un peu moins performants, mais représentent un excellent rapport qualité-prix, d’autant qu’ils sont en cadeau dans cette offre.

Les points forts des OnePlus Buds Pro 3

Une autonomie poussée de 43 h avec le boitier

La réduction de bruit active qui va jusqu’à -50 dB

Le multipoint et la prise en charge des codecs AAC, SBC et LHDC 5.0

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 passent de 199 euros à 149 euros sur le site de la marque. Les OnePlus Nord Buds 3 Pro d’une valeur de 79 euros sont offerts directement dans le panier.

OnePlus Buds Pro 3 : des écouteurs true wireless haut de gamme et complets

Avec les Buds Pro 3, OnePlus affine sa recette en combinant design soigné, technologies avancées et performances audio solides. Le double transducteur par écouteur, fruit d’une collaboration avec Dynaudio, restitue l’ensemble du spectre sonore, avec un tweeter de 6 mm pour les aigus et un haut-parleur de 11 mm pour les basses et les médiums. La compatibilité avec le codec LHDC 5.0 (jusqu’à 1 Mbps) va séduire les audiophiles, tout comme l’audio spatial avec suivi de la tête. La connectivité Bluetooth 5.4 permet le multipoint pour se connecter à deux sources simultanément.

L’autonomie varie sensiblement selon l’usage de la réduction de bruit : 6 heures avec ANC activée, 10 heures sans, soit entre 25,5 h et jusqu’à 43 heures avec l’étui. En revanche, la réduction adaptative monte jusqu’à 50 dB, deux fois plus efficace que sur la génération précédente. Notez que cette version est certifiée IP55, donc vous pouvez les utiliser en extérieur sans problème pour en profiter quand vous faites du sport, par exemple.

OnePlus Nord Buds 3 Pro : un excellent rapport qualité-prix

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont le produit offert ici, mais ils ne déméritent pas, bien au contraire. Notés 9/10 dans nos colonnes, ce sont de très bons écouteurs, pour leur prix. Alors ils ne sont pas parfaits, il y a quelques imprécisions dans les aigus, mais le rendu global reste largement satisfaisant. Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable, avec gestion du multipoint, et l’application HeyMelody permet d’ajuster les réglages sonores et les modes de réduction de bruit. Côté design, OnePlus propose un boîtier et des écouteurs bien finis, confortables et faciles à manipuler.

Il y a aussi quelques compromis sur la réduction active du bruit. Celle-ci fonctionne correctement pour atténuer les bruits continus, mais reste en retrait sur les sons soudains ou les conversations. L’autonomie atteint un peu plus de 40 heures à volume modéré, mais chute en cas d’usage prolongé de l’ANC. L’application souffre aussi de quelques limitations, notamment sur la personnalisation des contrôles tactiles. On regrette également un câble USB un peu trop court. Mais dans l’ensemble, ce sont de très bons écouteurs qui pourront vous dépanner sans problème si vos OnePlus Buds Pro 3 sont indisponibles.

Vous pouvez en apprendre plus sur les OnePlus Nord Buds 3 Pro dans notre test complet, où ils ont quand même obtenu l’excellente note de 9/10.

