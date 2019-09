Les casques Bluetooth deviennent de plus en plus la norme depuis l’abandon de la prise jack par de nombreux constructeurs. Aujourd’hui, on arrive à trouver d’excellents casques à des prix abordables qui embarquent les meilleures technologies du marché : réduction de bruit, USB C, charge rapide, Google Assistant et autres. Quel est le meilleur casque Bluetooth en 2019 ? Retrouvez notre sélection.

Que vous le vouliez ou non, la prise jack se fait de plus en plus rare sur les smartphones. Alors il est peut être temps de se tourner — un peu à marche forcée — vers l’achat d’un casque Bluetooth pour écouter ses musiques préférées. Par chance, les références d’aujourd’hui ont de sérieux arguments à faire valoir comme les codecs AptX ou LDAC et nous feraient presque oublier nos anciens casques filaires. Si vous êtes un grand consommateur de musique et que vous cherchez un nouveau compagnon de route, ce guide est donc fait pour vous.

Les meilleures références changent assez peu souvent dans cette catégorie de produit. Elles sont tout au plus remplacées par de nouveaux modèles qui apportent quelques améliorations logicielles (Google Assistant, Alexa, meilleure réduction de bruit) ou matérielles (USB C, Autonomie, etc.). Vous trouverez ici les meilleurs casques Bluetooth du moment qui sauront flatter vos oreilles, et ce, pendant un bon bout de temps.

Bose Headphone 700 : notre recommandation

Dernier né de Bose, le Headphone 700 a était attendu avec impatience par les amateurs d’audio. Et pour cause, après le flamboyant QC35 II, l’attente était grande pour le nouveau vaisseau amiral de la firme américaine. Elle fut récompensée. Avec son dernier casque, Bose monte d’un cran au point de passer, selon nous, devant le 1000XM3 de Sony.

Bose oblige le casque brille par sa réduction de bruit active aux petits oignons au point de faire mieux que le QC35 II, ce qui était loin d’être une mince affaire. On retrouve la signature audio de Bose dite en « W » mettant l’accent sur les médiums. Au point parfois de gêner certains auditeurs, toutes proportions gardées. Le casque s’améliore sensiblement sur les aiguës en revanche. Dans l’ensemble, la restitution sonore est donc d’excellente facture.

Au-delà de la qualité audio, a également plusieurs avantages « d’usage » sur la concurrence avec en premier le support du Bluetooth multipoint. Cela permet au casque de se connecter à plusieurs sources en même temps et ainsi passer de l’une à l’autre en clin d’œil. Vous pourrez ainsi passer de votre téléphone dans les transports en commun, à votre ordinateur une fois à votre poste de travail.

C’est un vrai plus au quotidien qui nous ferait presque oublier que le casque ne prend pas en charge les codecs Bluetooth aptX, aptx HD et LDAC. On ne trouve que du AAC ou du SBC ? Vous n’avez rien compris ? Retenez que de meilleurs codecs existent, mais que la différence est ténue, et même inexistante pour la quasi-totalité des oreilles au quotidien. Bref, on préfère le côté pratique du Bluetooth multipoints largement plus utile la plupart du temps.

Le casque est également par son autonomie d’environ 30 heures. De quoi tenir un Paris – Auckland en avion sans problème (si l’escale dure moins de 8 heures). Il se recharge via USB C. Pour tout savoir le casque, vous pouvez lire notre test du Bose Headphones 700.

Le Headphone 700 en bref

C’est le meilleur casque du moment selon nous

Une réduction de bruit au top

Un son au top, avec des médiums présents

Bluetooth multipoints

30h d’autonomie

Sony WH-1000XM3 : l’autre recommandation

Le WH-1000XM3 fait logiquement suite au 1000XM2 et il s’agit du dernier casque haut de gamme de Sony. S’il reprend les bases de son prédécesseur, il est plus léger, délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C. Il intègre également Google Assistant, tout comme le Bose QC 35 II et Headphones 700.

Longtemps en tête de notre classement des meilleurs casque, nous estimons désormais qu’il faut lui préféré le derniers-né de Bose. Ceci étant, comme nous l’expliquons dans notre test, le 1000XM3 est excellent produit et reste l’un des ténors du marché. C’est un excellent choix, d’autant qu’il est désormais moins onéreux que champion de Bose. La différence n’est pas énorme — surtout à ce niveau de prix — mais cela peut tout de même jouer.

Il embarque des commandes tactiles qui permettent d’allumer le casque, de gérer l’écoute et la réduction active du bruit. Il intègre également la fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête.

Bien évidemment, le rendu sonore est excellent, avec une signature qui met l’accent sur les graves. Le casque est dit « basseux ». Cela pourra déplaire, mais vous pourrez réduire l’emphase en optant pour le mode « clear bass ». Contrairement au Headphone 700, les codecs aptX, aptX HD et LDAC sont présents, mais le Bluetooth multipoints. En fonction de vos priorités, le 1000XM3 pourra être considéré comme meilleur que l’ouvrage de Bose.

Sa batterie permet de l’utiliser pendant 30 heures, même avec la réduction de bruit activée. Il est également compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après 15 minutes de temps de charge. le casque Sony WH-1000XM3 est disponible à moins de 350 euros.

Le Sony WH-1000XM3 en Bref

L’autre meilleur produits du marché

Réduction de bruit de haute volée

Un son plutôt basseux

Les meilleurs codecs Bluetooth

30h d’autonomie

Bose QuietComfort 35 II : l’ancienne star brille toujours

Avant les Headphone 700, le Bose QC 35 II était le casque haut de gamme de la marque américaine. Il intègre Google Assistant, avec un bouton dédié sur l’oreillette gauche, c’était sa principale nouveauté. Pour le reste, il est très proche de la précédente version. Son design est sobre, dans la lignée des casques Bose, son arceau permet une grande adaptabilité grâce à sa résistance aux tensions ou torsions et son extensibilité. Le casque est également plutôt compact avec une conception circum-aurale, les oreillettes pouvant également pivoter à plat vers l’intérieur et se replier vers l’arceau, et il est léger (243 grammes).

Il peut se connecter à plusieurs appareils simultanément grâce à sa puce NFC et au Bluetooth 4.1. Une annonce vocale pour signaler le niveau de la batterie et la réception d’appels est disponible et sa batterie offre dans 20 heures d’autonomie.

L’application mobile Bose Connect (iOS / Android) permet de paramétrer le casque. Côté son, le rendu musical est équilibré, riche et détaillé grâce à l’égaliseur digital automatique avec des basses bien présentes et des aigus bien définis.

On le retrouve pour moins de 280 euros.

Plantronics Backbeat Pro 2 : le bon rapport qualité/prix

Le Plantronics BackBeat Pro premier du nom avait déjà posé les bases d’une solution complète malgré quelques petits défauts grâce à de très bonnes performances pour un prix abordable. La marque, leader des casques pour télécommunications, est revenue sur le devant de la scène avec une nouvelle version beaucoup plus évoluée : le Pro 2.

Le BackBeat Pro 2 se pare d’un design beaucoup plus compact avec des écouteurs ovales circum-aural plus adaptés à la forme des oreilles et des dimensions beaucoup moins imposantes avec tout de même un poids de 290 grammes. Il est très fonctionnel avec de multiples commandes disponibles sur l’écouteur gauche (réduction de bruits) et droit (prise d’appel, assistant vocal de smartphone) ce qui n’entache pas l’autonomie de l’appareil qui reste de 25 heures en utilisant la réduction de bruits. Pour ce qui est du Bluetooth il est compatible avec les codex aptX et AAC et il dispose également d’une puce NFC.

Côté son, il reste propre et précis sans effet de distorsion avec des basses bien présentes et des aigus détaillés. On regrette juste que la réduction de bruit ne s’avère pas très efficace et qu’il n’ai pas d’application dédiée.

On le retrouve aujourd’hui à moins de 160 euros.

Sennheiser HD 4,40 BT : simple, efficace et accessible

Sennheiser s’est lancé dans la course au casque sans fil avec cet HD 4,40 BT. Il propose une restitution sonore très honorable et un excellent confort d’écoute avec ses énormes coussinets. Un casque facile à porter !

Il est aussi compatible avec les grands codecs du moment comme l’aptX, le SBC et l’AAC. On retrouve aussi une réduction de bruit active efficace et une application permettant d’appliquer de nombreux filtres audio. Vous pourrez vous en servir pendant 25 heures avec une seule charge, ce qui n’est pas si mal. Pour finir, les personnes qui passent beaucoup de temps au téléphone se feront bien entendre de leurs amis grâce au double microphone. Un très bon rapport qualité/prix pour ceux qui ont envie de profiter d’une bonne qualité sonore sans se ruiner.

On retrouve le Sennheiser HD 4,40 BT à moins de 80 euros sur Amazon.

Avant d’acheter

Quels sont les points à étudier avant d’acheter ?

Comme pour chaque achat, il vous faut dans un premier temps réfléchir à quelle utilisation vous allez faire du casque. Un casque avec une autonomie conséquente sera un choix intéressant si vous effectuez régulièrement de longs déplacements. Au contraire, si vous avez plus l’habitude d’écouter de la musique dans des environnements bruyants de manière ponctuelle (comme dans le métro par exemple), un casque avec une réduction de bruit active conviendra davantage à vos attentes. De manière générale, le confort et la qualité du son sont les critères prioritaires.

Qu’est-ce qu’une signature audio ?

La signature audio d’un correspond aux fréquences mises en avant par le casque. Schématiquement un casque pourra accentuer, les graves, les médiums ou les aiguës, c’est ce qui déterminera la signature du produit, voire de la marque. Les casques dits de « monitoring » sont censés ne renforcer aucune fréquence. Chaque signature a ses avantages et ses inconvénients, il s’agit généralement d’une question de goût.

Qu’est-ce qu’un codec audio ?

Il existe différents codecs Bluetooth, qui s’occupent de transmettre l’audio numériquement avec plus ou moins de compression afin de proposer un son d’une meilleure qualité que le standard Bluetooth A2DP. L’un des plus célèbres est le LDAC, il permet un transfert avec très peu de pertes, jusqu’à 990 kb/s et est capable de traiter les signaux en 24 Bits/96 kHz (ce qui correspond au standard audio Hi-Res). Les autres sont le codec aptX de Qualcomm qui exploite une bande passante de 350 kb/s et son grand frère, le aptX HD qui offre une bande-passante maximale de 576 kb/s.

Qu’est-ce que la réduction de bruit active (ANC) ?

Le principe de la réduction du bruit active (ANC) est simple : un microphone capte le son ambiant, le casque produit un son opposé pour l’annuler. Cela fonctionne très bien avec les sons continus comme des moteurs d’avions ou de voiture, mais elle est bien moins sera moins efficace en cas de bruits soudains. Toutefois, c’est un vrai plus au quotidien que nous vous recommandons vivement si vous pouvez assumer le surcoût.

Si vous hésitez à vous tourner vers des casques filaires, n’hésitez pas à consulter notre guide.