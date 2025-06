Test de la Synology CC400W : une caméra d’intérieur boostée à l’IA avec les NVR Synology

Synology propose un écosystème de surveillance connectée qui est boosté par un usage efficace de l’intelligence artificielle. Architecturé autour de ses NVR, des NAS spécialisés dans la surveillance, la marque complète son offre avec la CC400W, une caméra d’intérieur qui se veut aussi efficace que discrète.

Synology veut se positionner comme une réelle alternative aux ténors de la sécurité connectée comme Arlo. Pour cela, il s’appuie sur son écosystème de NAS et surtout sur ses NVR boostés à l’intelligence artificielle comme le DVA 1622 testé par la rédaction. Avec sa CC400W, Synology renforce son offre de caméras avec un produit dédié donc à la sécurité de votre intérieur.

Design : classique et assez discrète

La CC400W n’est pas un produit qui brille par son originalité, mais elle a toutefois été dessinée avec soin. Ses lignes sont douces, et elle se présente sous la forme d’un objet oblong qui repose sur un pied inclinable.

Ses dimensions sont de 5,4 cm de diamètre pour 11 cm de hauteur, avec un poids de 200 grammes. Elle bénéficie d’une qualité de fabrication de très bonne tenue et affiche une certification IP65.

En façade, on retrouve une caméra de 4 Mpx, le micro et le haut-parleur; au dos, le port d’alimentation filaire, et en dessous, un emplacement pour une carte micro SD.

Le pied est magnétique, permettant une installation simple sur des surfaces métalliques, comme une tranche d’étagère. Un support mural, avec son gabarit pour une installation simplifiée, est livré avec la caméra. Après l’avoir installé, il suffit ensuite de clipser la caméra dessus. Notez que le câble d’alimentation mesure deux mètres, ce qui devrait convenir à bon nombre de configurations.

Application : la nomade pour l’essentiel et celle du NVR pour la précision

À la différence des autres caméras de la marque, la Synology CC400W ne peut pas s’installer directement via un NAS ou un NVR de la marque.

DS cam Télécharger gratuitement

Il faut obligatoirement passer par l’application DS Cam.

Lors du processus d’installation, la caméra est automatiquement détectée et il ne reste plus qu’à l’ajouter en entrant votre code Wi-Fi. Lorsque vous vous rendrez sur votre NVR Synology, comme le DVA1622, la caméra apparaîtra également.

L’application mobile est assez classique dans sa présentation. Elle permet de consulter les alertes et les enregistrements réalisés et stockés sur le NAS ou le NVR.

Toutefois, elle ne donne pas accès aux options de configuration avancées de la caméra, ni aux fonctions de surveillance avec IA. Pour cela, il faut utiliser l’application Surveillance Station de Synology, qui est développée dans le test du NVR DVA1622. Attention, si vous connectez la caméra à un NAS Synology et non à un NVR de la marque, vous n’aurez pas accès à la reconnaissance faciale, à la lecture de plaques d’immatriculation, ni au comptage. Une fois toutes vos alertes personnalisées sur le NVR, vous recevrez les notifications sur l’application DS Cam.

Nous avons toutefois accès à de nombreuses fonctionnalités, comme la création d’un planning de fonctionnement, l’activation des fonctions de détection de personnes ou de véhicules, et même la détection audio.

Il est possible d’ajuster la qualité d’enregistrement ou encore de créer des zones de confidentialité pour ne pas filmer là où vous n’avez pas le droit ou respecter la vie privée des habitants du foyer.

La consultation des vidéos se fait via un lecteur intégré de bonne qualité. Son affichage sobre permet d’aller à l’essentiel, à savoir l’analyse des images que vous recevez.

Usage : efficace malgré quelques faiblesses

La caméra Synology CC400W embarque un capteur de 4 MP, qui filme en 2560 x 1440 pixels à 30 FPS. L’optique associée permet de profiter d’un champ de vision large de 125°. La qualité des images est correcte, mais pour une caméra de ce prix, nous sommes déçus par le niveau de détail. Cela reste satisfaisant, mais nous attendions mieux. L’image est très lisible, mais le piqué reste en retrait.

Cela vaut aussi pour les visages, qui sont identifiables à l’œil nu partir de 4 à 5 mètres seulement, et la reconnaissance faciale IA fonctionne à partir de 3 mètres. Un point où elle se démarque réellement est la gestion des zones surexposées. Là où la concurrence affiche souvent un rendu brûlé, la CC400W parvient à bien gérer les zones lumineuses et offre une image étonnamment nette.

La détection de mouvement, de personnes et de véhicules fonctionne parfaitement. Dès qu’un mouvement est détecté, il est identifié et nous recevons une alerte. De plus, la détection est immédiate à plus de 10 mètres.

De nuit, l’image reste lisible au premier et second plan, mais au-delà, cela devient beaucoup plus flou. En outre, le bruit numérique a tendance à effacer rapidement des détails importants.

Si la détection de mouvement fonctionne parfaitement même à plus de 8 mètres, le niveau de la vision de nuit ne permet pas d’identifier un visage avant deux mètres.

Notez que la détection de bruit ne nous a pas bluffés. Il faut vraiment un bruit très fort pour déclencher une réaction, et encore, dans le cas d’une fenêtre, il est plus probable que la caméra détecte une intrusion dans le domicile plutôt que le bruit d’un marteau fracassant une vitre.

De plus, évitez de la pointer directement vers une fenêtre, car les reflets dominent alors et aucune identification n’est possible à travers celle-ci.

Abonnement

Cette caméra ne nécessite pas d’abonnement, mais un NVR Synology est obligatoire pour l’utiliser. Les modèles de la marque proposent en général une licence pour 8 caméras ; donc, à moins de dépasser ce quota, vous n’aurez pas à débourser davantage. L’achat du NVR est déjà assez coûteux, inutile d’en rajouter.

Prix et disponibilité de la Synology CC400W

La Synology CC400W est disponible uniquement en blanc au prix de 179,99 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.