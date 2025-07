Xpeng G6 : la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement en Europe et plus grande concurrente du Tesla Model Y pourrait coûter moins cher que prévu.

Xpeng G6 2026 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Si l’on en croit les rumeurs, chez Xpeng, le G6 ne cesse d’évoluer, et pas uniquement sur le plan technique. Selon des sources proches du dossier citées par 36kr, le constructeur chinois s’apprêterait à revoir en profondeur la chaîne d’approvisionnement et la conception industrielle de son SUV électrique phare, avec un objectif clair : réduire les coûts de production de manière significative.

De quoi préparer, peut-être, une future baisse de prix, quelques mois à peine après un restylage déjà axé sur le rapport techno / prix justement prévu pour arriver en France dans les prochains mois.

Objectif : 2 400 € d’économie par véhicule

D’après les informations glanées en interne, Xpeng veut aller encore plus loin dans sa stratégie de compétitivité prix. En ligne de mire : une économie de 20 000 yuans (soit environ 2 400 euros) par G6 produit, grâce à un effort conjoint sur la simplification des pièces, l’optimisation des composants électroniques et la réduction du nombre de fournisseurs.

Une stratégie bien connue dans l’industrie, mais rarement aussi agressive, surtout pour un modèle déjà réputé pour son prix plancher et ses prestations. Rappelons que le Xpeng G6 démarre en France à partir de 42 990 euros, avec un rapport prestations / prix excellent.

Une offensive technologique et tarifaire déjà amorcée

Ce repositionnement industriel n’arrive pas de nulle part. Lors du lancement du G6 restylé en mars 2025, Xpeng avait déjà frappé fort en abaissant son tarif d’entrée à 176 800 yuans en Chine, soit environ 22 000 euros au cours actuel.

L’intérieur du Xpeng G6 2026

Pour un SUV électrique à l’architecture 800 volts, capable de passer de 10 à 80 % de batterie en 12 minutes chrono, difficile de faire mieux. L’autonomie est de 585 km sur le cycle WLTP, avec un design revu, un cockpit modernisé et l’arrivée en série du pilote automatique XNGP en Chine.

Mais face à la pression croissante du nouveau Xpeng G7, mieux équipé pour un tarif quasiment similaire en Chine, le constructeur chercherait à redéfinir l’identité du G6 pour éviter le cannibalisme interne. Objectif : lui redonner de l’avance tarifaire, sans le vider de sa substance.

Et pour l’Europe ?

Rien n’est encore officiel, et Xpeng n’a pas confirmé ces informations. Mais cette fuite reflète une tendance claire : celle d’un constructeur qui mise sur le volume et la rationalisation industrielle pour rester dans la course, dans un marché chinois saturé, ultra-concurrentiel, et sous pression constante.

Et si cette stratégie porte ses fruits, aura-t-elle un impact direct sur les prix en Europe ? Ce n’est pas sûr, car Xpeng vend déjà ses voitures sur le Vieux Continent et notamment en France. Le constructeur chinois rogne sur ses marges pour éviter d’appliquer l’intégralité de la surtaxe douanières. Réduire les coûts de production lui permettrait alors de récupérer des marges en Europe.

Xpeng G6 au salon de Shanghai // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À moins que l’objectif soit de vendre quoi qu’’il en coûte, afin de se faire une place sur le marché en Europe. Dans tous les cas, même au prix actuel, la Xpeng G6 est une vraie concurrente du Tesla Model Y.

Les autres informations du média chinois sont intéressantes : la plupart des voitures électriques de Xpeng devraient à terme bénéficier d’une option « range extender », comme la Leapmotor C10 REEV en France. Un générateur essence servirait alors à recharger la batterie en roulant.

Enfin, un SUV encore plus abordable serait prévu, qui reprendrait la base de la Mona M03, la berline la moins chère de Xpeng.