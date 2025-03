En Chine, Volkswagen vient de déployer une solution pour baisser fortement le prix de sa voiture électrique ID.3 : une nouvelle batterie. Elle pourrait faire son apparition en Europe dans les prochains mois.

Le prix des voitures électriques tend à baisser avec l’arrivée de citadines abordables, parfois sous les 20 000 euros. Mais a-t-on réellement besoin d’un nouveau modèle alors que certains, déjà présents sur le marché, peuvent profiter de solutions pour réduire leur prix sans diminuer leur taille ? C’est notamment le cas de la Volkswagen ID.3, qui reçoit en Chine une nouvelle batterie LFP faisant sensiblement baisser son prix.

Tout ne repose pas sur cette nouvelle batterie LFP

Comme le rapporte CarNewsChina, une nouvelle version de l’ID.3 utilise désormais une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt, moins coûteuse que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) actuellement utilisées.

Dans le châssis prend place une batterie de 53,6 kWh fournie par le chinois CATL. Celle-ci est associée à un moteur de 170 chevaux (135 kW) pour une autonomie CLTC de 451 km, soit environ 370 km en cycle WLTP.

Mais attention, la recharge de cette batterie est plutôt lente : on peut lire dans les colonnes de CarNewsChina un passage de 30 à 80 % en courant continu en 48 minutes. Ce n’est pas exceptionnel ; une Peugeot e-208 51 kWh ne demande que 28 minutes pour un passage de 10 à 80 %.

Mais attention tout ne repose pas sur cette batterie LPF. Volkswagen a aussi dans son catalogue, et au même prix d’appel, une version batterie NMC de 52,8 kWh, légèrement plus compacte, elle offre une autonomie de 450 km selon le cycle CLTC, soit environ 369 km en cycle WLTP.

Aucun intérêt sur l’autonomie, mais un peu sur la charge avec un 30 à 80 % réduit à 42 minutes. En Europe, la batterie 52 kWh NMC ne met que 25 minutes pour passer de 10 à 80 % lors de la recharge.

Moins de 20 000 euros

En même temps que cette batterie, Volkswagen ajoute de nouveaux éléments à la version chinoise commercialisée par la coentreprise SAIC-Volkswagen. L’écran central est passé de 10 à 12,9 pouces, adoptant le même modèle que les dernières productions de la marque avec le système MIB4. Le montant A est désormais partiellement peint en noir et deux nouvelles couleurs ont été ajoutées : beige et bleu clair.

Cette nouvelle version vient donc compléter par le bas le catalogue de la Volkswagen ID.3, avec des prix compris entre 119 900 et 136 900 yuans, soit entre 15 660 et 17 880 euros.

En France, l’ID.3 débute à 34 990 euros avec le même moteur de 170 chevaux, mais une batterie NMC plus coûteuse. On pourrait alors souhaiter cette version équipée d’une batterie LFP, mais son prix serait bien plus élevé qu’en Chine et risquerait d’empiéter trop fortement sur l’espace tarifaire réservé à la très attendue Volkswagen ID.2.

Cet effort témoigne aussi d’une inquiétude de Volkswagen sur le marché chinois, le plus important pour le constructeur. Pourtant, en Chine, Volkswagen est en perte de vitesse, se voyant rattrapé par les constructeurs locaux. La riposte passe donc par une stratégie « En Chine, pour la Chine ».