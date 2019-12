Quelles sont les meilleures liseuses en 2019 ?

Après plusieurs années d'existence, les liseuses électroniques sont désormais nombreuses sur le marché. Entre les Kindle d'Amazon et les Kobo de Rakuten / Fnac, on a souvent du mal à s'y retrouver. Quelles sont les meilleures liseuses pour vos ebooks à l'approche des vacances ? On décortique tout ça pour vous dans ce guide.

À l’inverse des livres papier, les liseuses ont l’avantage de prendre peu de place et de pouvoir accueillir des tonnes de livres numériques, en plus d’être très légères. On comprend pourquoi certains aiment beaucoup ce genre de produits et pourquoi on les remarque si souvent dans les transports en commun… ou pendant les vacances. L’hiver, ils vous accompagneront au coin du feu, l’été, à la plage et au bord de la piscine.

Si vous êtes intéressés, mais que vous ne savez pas vers quelle référence vous diriger, suivez le guide pour trouver la liseuse qu’il vous faut.

Kindle Paperwhite : notre recommandation

Après avoir laissé la Paperwhite en suspend pendant un petit moment, Amazon s’est enfin décidé a apporter des nouveautés à sa liseuse en 2018. La liseuse est désormais certifiée IPX8, ce qui veut dire que vous pourrez tranquillement l’utiliser dans votre baignoire ou près de la piscine. Plutôt pratique pour l’été.

La Paperwhite ne pèse que 182 grammes et n’a que 8,18 mm d’épaisseur, ce qui la rend vraiment très agréable à manipuler. L’écran antireflet de 6 pouces avec 300 ppp est largement suffisant pour apprécier sa lecture. Vous pourrez même en profiter la nuit grâce à ses 5 LED intégrées qui permettent de lire dans le noir absolu. Retrouvez notre test par ici. C’est aujourd’hui le meilleur rapport qualité/Prix du marché et la liseuse la plus polyvalente.

La Kindle Paperwhite à moins de 130 euros dans sa version Wi Fi, 8 Go et avec Offres Spéciales.

Kindle Oasis : l’option luxe d’Amazon

Le Kindle Oasis est la liseuse haut de gamme d’Amazon. Elle adopte un grand écran de 7 pouces avec la même résolution de 300 ppi. Fin comme de l’imprimerie. Elle dispose également d’un revêtement antireflet permettant de lire en plein soleil elle est en plus étanche. Très utile sous le soleil exactement, au bord de la piscine.

À noter que sa large bordure sur le côté droit permet de facilement la tenir. Elle accueille également deux bouton afin de changer page du bout du pouce. Plus besoin d’utiliser sa deuxième main, un effort de moins quand on lézarde au bord de la piscine. Vous pourrez même l’utiliser en paysage si vous le souhaitez. C’est aujourd’hui le seul Kindle à offrir cette possibilité.

Sortie le 24 juillet 2019, la dixième itération de la Kindle Oasis propose comme nouveauté principale la possibilité d’ajuster la température de l’écran vers des tons plus chauds notamment la soir venu. Cela peut se faire automatiquement où la main, et l’idée est limiter la lumière bleue pour favoriser l’endormissement. Une technologie très à la mode sur les smartphones qui s’invite encore plus logiquement sur les liseuses. Après tout on lit souvent au lit. Le rétroéclairage est plus performants que sur les autres modèles grâce à 25 LED, et son intensité peut s’ajuster automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

Une seule charge pour le Kindle Oasis lui permet de tenir plusieurs semaines, selon votre utilisation. Enfin, elle dispose d’une capacité de stockage de 8 ou 32 Go pour emporter tous vos livres préférés avec vous et n’importe où. Il existait autrefois une version 3G, la dixième version passe enfin à la 4G pour télécharger plus rapidement vos nouveaux livres en déplacement. L’abonnement 4G est gratuit, mais limité à Amazon.fr ou Wikipédia. Pour le reste, il faudra être en Wi-Fi. L’objet pèse 188 grammes et mesure 159 x 141 x 3,4-8,4 mm. La liseuse la plus complète actuellement.

Retrouvez le Kindle Oasis 10ème génération à moins de 250 euros.

Kobo Forma : option grand écran

Sortie en fin 2018, la Kobo Forma va encore plus que le Kindle Oasis sur la diagonale d’écran. Elle atteint cette fois 8 pouces (contre 7 pour l’Oasis) avec une résolution de 300 ppi pour des textes particulièrement fins. Comme l’Oasis, elle adopte la même « poignée » sur le côté pour la tenir plus facilement. Dernier point intéressant qui a inspiré la 10e génération d’Oasis, la température de l’écran pourra se réchauffer le soir venu pour faciliter l’endormissement.

Avec une telle diagonale d’écran, elle est forcément plus encombrante que la moyenne : 17,7 x 16 x 0,85 cm pour 194 grammes. La batterie de 1200 mAh fait promettre à Rakuten plusieurs semaines d’autonomie. Elle est enfin étanche et ne craindra donc pas l’eau de votre piscine ou de votre baignoire. 8 Go de stockage sont prévus.

Retrouvez la Kobo Format pour moins de 280 euros à la Fnac. Oui, c’est une liseuse haut de gamme.

Kindle 2019 : le petit prix

Vous trouvez les liseuses trop chères ? Qu’à cela ne tienne : vous trouverez sur Amazon une version bon marché de la Kindle. L’appareil a été renouvelé au printemps 2019 avec comme principale nouveauté l’intégration d’un système d’éclairage. Enfin.

Pour le reste, on retrouve le format traditionnel de 6 pouces, qui se contente ici d’une densité de pixels de 167 ppp contre 300 pour la Paperwhite. Les options logicielles de ce Kindle sont réduites au minimum et nous la conseillons aux lecteurs dont les annotations et l’accès aux dictionnaires ne sont pas une priorité. Cela reste toutefois une bonne porte d’entrée pour les personnes qui souhaiteraient s’essayer aux liseuses.

Retrouvez le Kindle sur Amazon pour moins de 80 euros avec des offres spéciales.

Les choses à savoir

Il y a quelques petites choses que vous devez savoir avant de faire votre choix. Si vous décidez de partir sur l’achat d’une Kindle d’Amazon, vous allez être obligé de récupérer des eBooks chez l’e-commerçants. Et ces derniers ne sont pas lisibles par les autres liseuses du marché, ce qui peut être embêtant si vous en changez.

Cela étant dit, les abonnés au service Prime d’Amazon pourront accéder à une grande bibliothèque de prêt qui vous permettra d’emprunter gratuitement un livre par mois parmi plus de 20 000 titres en français. Amazon Prime est disponible aujourd’hui à 49 euros par an (avec un essai gratuit, sans engagement, de 30 jours). Si vous avez entre 18 et 24 ans, Amazon Prime est disponible à seulement 24 euros par an, et l’essai gratuit passe à 6 mois.

Pour les liseuses Kobo vous avez accès à la librairie Kobo qui contient plus de 5 millions de livres, dont certains sont gratuits.