Vous pensiez que le pire en voyage, c’était les retards de vol ? Détrompez-vous. Le juice jacking fait des bornes USB d’aéroport de véritables aspirateurs à données personnelles, et vous ne vous en rendez même pas compte.

Cette scène vous dit quelque chose ? Batterie à plat dans un aéroport, le métro ou un abribus, vous vous précipitez vers une borne USB publique pour un rechargement d’urgence.

Ce geste anodin pourrait vous coûter cher. Le « juice jacking » transforme ces prises apparemment inoffensives en véritables pièges à données personnelles.

Quand votre chargeur devient un espion

Le juice jacking exploite une faille technique simple mais redoutable : les câbles USB transportent à la fois l’électricité et les données. Pendant que votre téléphone se recharge tranquillement, un port USB compromis peut discrètement aspirer vos contacts, photos, mots de passe et même installer des applications malveillantes.

Cette cyberattaque tire son nom de « juice » (le courant électrique) et « jacking » (le vol). En quelques secondes de connexion, les hackers peuvent accéder à votre smartphone sans que vous vous en aperceviez. Les cas les plus graves impliquent le vol d’identifiants bancaires ou le blocage complet de l’appareil avec demande de rançon.

Le problème ? Impossible de distinguer visuellement un port USB normal d’un port piégé. Les attaquants modifient les bornes de recharge pour qu’elles conservent leur apparence habituelle tout en cachant leurs véritables intentions.

Les lieux à risque que vous fréquentez

Les cybercriminels privilégient les endroits de forte affluence où les voyageurs pressés baissent leur garde. Aéroports, gares, centres commerciaux, hôtels : tous ces lieux publics représentent des terrains de chasse idéaux pour le juice jacking.

Certains signaux peuvent éveiller les soupçons : ports USB endommagés, ajouts étranges à la borne, fils suspects, ou comportement inhabituel de votre appareil lors de la connexion. Mais dans la plupart des cas, l’attaque reste totalement invisible.

Comment voyager en sécurité numérique

La solution la plus radicale reste l’adaptateur secteur. Brancher directement votre chargeur sur une prise électrique classique élimine tout risque de juice jacking. Simple, efficace, sans compromis.

Les batteries externes constituent l’alternative idéale pour l’autonomie. Attention cependant aux règles aériennes : les modèles de moins de 100 Wh passent sans problème en cabine, mais au-delà, il faut l’accord de la compagnie. Une batterie de 10 000 mAh (environ 37 Wh) couvre largement les besoins d’une journée de voyage.

Pour les situations d’urgence, le « préservatif USB » ou bloqueur de données offre une protection ciblée. On en retrouve à une dizaine d’euros sur Amazon.

Ce petit adaptateur se glisse entre votre câble et le port public, ne laissant passer que l’électricité en bloquant les transferts de données. Une solution compacte qui trouve facilement sa place dans un sac de voyage.

Quelques conseils

Activez systématiquement le mode « charge uniquement » sur votre smartphone quand vous devez absolument utiliser un port USB public. Cette option, disponible dans les paramètres de connexion, limite les échanges de données même en cas de port compromis.

Le juice jacking n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les réseaux WiFi publics d’aéroports et d’hôtels exposent vos données à d’autres formes d’interception. Ces connexions non sécurisées permettent aux pirates d’espionner votre trafic internet en temps réel.

Un VPN de qualité devient indispensable pour ces situations. NordVPN, ExpressVPN ou Surfshark créent un tunnel chiffré entre votre appareil et internet, rendant vos données illisibles même sur un réseau compromis. L’investissement mensuel se justifie largement face aux risques financiers et personnels.

Et heureusement, vos appareils disposent déjà de protections intégrées. Sur iOS, le « Relais privé iCloud » chiffre automatiquement votre trafic Safari sur les réseaux non sécurisés. Android propose « Protection Wi-Fi » dans les paramètres de confidentialité, qui alerte sur les réseaux suspects et peut bloquer les connexions dangereuses.

