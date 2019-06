Vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi les smartphones à moins de 100 euros ? Dans cette sélection, vous retrouverez des téléphones d’entrée et de milieu de gamme abordables et performants sous Android, avec des marques chinoises ou non comme Asus, Samsung, Xiaomi, Huawei ou Honor qui proposent toutes des solutions à moins de 200 euros.

En dessous de 200 euros, il est tout à fait possible de trouver un smartphone fonctionnel qui répondra à la majorité de vos besoins. Cette sélection présente des références que nous avons testées et que nous vous recommandons pour leur qualité, même sur ce segment tarifaire. De quoi trouver le meilleur choix pour vous offrir le smartphone le plus adapté à vos critères.

Xiaomi Redmi Note 7 : le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi propose un rapport qualité/prix . imbattable avec le Redmi Note 7 : un smartphone complet, fonctionnel et très endurant. Il intègre un écran IPS LCD de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et une petite encoche en gouttelette, un SoC Snapdragon 660 performant épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive selon la version choisie et il tourne sous Android 9 Pie avec l’interface MIUI 10.

Du côté de la photo, là aussi il impressionne (pour un smartphone entrée de gamme) avec son double capteur 48 + 5 mégapixels. Mais son réel point fort est son autonomie : avec sa batterie de 4000 mAh, il s’inscrit dans la digne lignée des smartphones Redmi, réputés pour leur endurance sans faille.

Pourquoi opter pour le Redmi Note 7 ?

Un excellent rapport qualité/prix

Des performances revues à la hausse

Une partie photo convenable pour son prix

Une autonomie au-dessus du lot

Le Xiaomi Redmi Note 7 est aujourd’hui proposé à partir 199 euros. Retrouvez plus d’informations dans notre test complet du Xiaomi Redmi Note 7.

Samsung Galaxy A10 : l’alternative coréenne

Le Samsung Galaxy A10 est la nouvelle solution d’entrée de gamme du géant coréen. La marque a souvent eu du mal dans sur cette tranche tarifaire mais le Galaxy A10 nous prouve désormais le contraire avec ce terminal.

Il est équipé d’un SoC Exynos 7884 qui lui permettra de faire tourner sans ralentissement Android 9 Pie et même de jouer à quelques jeux 3D. L’un de ses meilleurs atouts est son capteur de 13 mégapixels qui lui permet sans aucun doute de réaliser les meilleurs clichés sur ce segment tarifaire. De plus, on retrouve la même interface que sur les Galaxy S10 : One UI. Cette dernière est un vrai plaisir à utiliser et un exemple à suivre.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’excellente interface One UI

Bonne autonomie

L’appareil photo très bon pour son prix

On retrouve aujourd’hui le Samsung Galaxy A10 aux alentours des 160 euros. Retrouvez plus d’informations dans notre test complet du Samsung Galaxy A10.

Xiaomi Redmi 7 : le petit prix

Avec le Xiaomi Redmi 7, le célèbre constructeur chinois propose encore une fois un rapport performances/prix imbattable. Pour 130 euros environ désormais, on retrouve tout de même un smartphone équipé d’une puce Snapdragon 632, ce qui est assez rare sur ce segment tarifaire pour être souligné. De ce fait, il propose une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI, mais offre également la possibilité de jouer à quelques jeux 3D.

Le design reste très similaire au Xiaomi Redmi Note 7, avec néanmoins des bordures et un menton légèrement plus prononcés. Il intègre un écran IPS LCD de 6,26 pouces avec une définition HD+ de 1520 x 720 pixels, ce dernier et de bonne facture, même si l’on regrette son manque flagrant de luminosité qui le rend difficilement consultable en plein soleil. Toutefois, l’autonomie est là pour faire pencher la balance. Avec une batterie de 4 000 mAh, le nouveau smartphone d’entrée de gamme du constructeur chinois peut facilement tenir pendant plus de deux jours sur une même charge.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Redmi 7 ?

Son excellent rapport performances/prix

Son design similaire au Redmi Note 7

Son autonomie très confortable

Le Xiaomi Redmi 7 est aujourd’hui disponible à moins de 140 euros. Retrouvez plus d’informations dans notre test complet du Xiaomi Redmi 7.

Xiaomi Mi A2 : l’expérience Android One

Le Xiaomi Mi A2 est le fier représentant du label Android One du constructeur chinois. Au niveau des performances, il s’en sort très bien avec un SoC Snapdragon 660 cadencé à 2,2 GHz et propose une expérience parfaitement fluide sous Android 9 Pie. Outre profiter d’une interface épurée et simplifiée avec Android One, il promet surtout des mises à jour régulières.

Il intègre un écran Full HD+ de 5,99 pouces qui profite d’un ratio 18:9, mais contrairement à son petit frère (la version Lite), il ne propose pas d’encoche sur la partie supérieure. En ce qui concerne la partie photo, il propose un double capteur principal de 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels, tous deux dotés d’une IA permettant d’embellir le résultat. Son autonomie n’est pas impressionnante, mais elle reste satisfaisante avec sa batterie de 3 000 mAh.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Mi A2 ?

Android One pour une expérience épurée

Des performances élevées pour son prix

le reste est bien équilibré

En fonction des différentes offres des revendeurs, il est possible de dénicher le Xiaomi Mi A2 à moins de 200 euros. Retrouvez plus d’informations dans notre test complet du Xiaomi Mi A2.

