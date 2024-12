Google offre 2 ans de rab logiciel aux Pixel 6 et Pixel 7

Si vous avez un Pixel 6 ou un Pixel 7, Google a une bonne surprise pour vous : le géant de la recherche va offrir 2 ans de mise à jour supplémentaires à ses Pixel 6 et Pixel 7.

C’est un peu Noël avant l’heure pour les propriétaires de téléphone Pixel. En plus de la grosse mise à jour de décembre tout fraîchement déployé par Google, le géant de la recherche a timidement annoncé une autre nouveauté majeure repérée par Android Police : la prise en charge logiciel pendant 5 ans de ses Pixel 6 et Pixel 7, contre trois auparavant.

Au moment de leurs sorties, la 6e et 7e génération de téléphone Pixel était en effet garanties de recevoir seulement trois ans de mise à jour de sécurité et deux ans de mise à jour de fonctionnalités. Un engagement qui a fini par faire pâle figure face aux promesses d’autres fabricants qui promettaient 5 voir 7 ans de mise à jour, Google en tête.

Même engagement sur les Pixel 6a et 7a

Histoire de faire bonne figure, Google a donc offert un peu de rab logiciels aux Pixel 6 et Pixel 7 qui recevront désormais des mises à jour jusqu’à 2026 et 2027 respectivement. Notons d’ailleurs que, si Google séparait les périodes de mise à jour de sécurité et celles concernant les mises à jour de fonctionnalités, cette fois-ci, la formulation employée par l’entreprise (« bénéficient de cinq ans de mises à jour de sécurité et de l’OS ») semble confondre les deux. Il se pourrait donc que les Pixel 6 voient la couleur d’Android 17.

Cela concerne d’ailleurs toute la lignée des Pixel 6 et 7. Les modèles Pro ainsi que les Pixel 6a et 7a ont le droit au même traitement. Un fait rare pour des téléphones vendus aux alentours de 500 €. On est pas encore au niveau de la prise en charge logiciel des Pixel 8 et Pixel 9, mais la nouvelle est toujours bonne à prendre.

Plus de suivi, moins de CO2

Cette nouvelle n’est pas totalement une surprise en réalité. L’éligibilité du Pixel 6 à la bêta d’Android 16 laissait entrevoir un avenir logiciel un peu plus radieux pour les Pixel 6. L’information est désormais officielle et confirmée et c’est tant mieux pour la planète.

Un téléphone gardé à jour plus longtemps et un téléphone qu’il est possible de conserver sur une plus longue durée et, puisque 80 % de l’empreinte carbone de nos mobiles est généré lors de leur fabrication, chaque occasion de ne pas renouveler ses appareils est autant de Kg de CO2 évités.