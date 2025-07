La DNRED a découvert un réseau de contrebande de vélos électriques chinois importés en France, contournant les droits de douane et la TVA, et destinés à la vente sur des « grandes plateformes de commerce en ligne ».

Source : Evercross

L’industrie française et européenne s’en inquiète depuis les années 1990. Les vélos chinois sont l’objet de droits de douane afin de protéger la production locale de pratiques déloyales, avec une extension concernant les vélos électriques depuis 2019. Cela n’empêche pas certaines entreprises d’importer des VAE de façon illégale, ce que révèlent les autorités, via Franceinfo.

Un mode opératoire digne « du trafic de stupéfiants »

La DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières) mène depuis l’automne dernier « une action coup de poing » contre les réseaux de contrebande de vélos à assistance électrique. Selon le communiqué de presse, « ces organisations criminelles cherchent à éviter le paiement des droits antidumping […] ainsi que la TVA ».

Source : DNRED

Les enquêteurs ont décelé plusieurs filières d’importation frauduleuse, qui opèrent en France. Ils viennent même comparer le mode opératoire « fonctionnant sur le même principe que les ‘mules’ dans le trafic de stupéfiants ».

« La marchandise est importée par différents ports européens, via des sociétés-écrans et des faux documents », explique la DNRED, « les entrepôts changent régulièrement d’adresse et ne disposent d’aucune information sur la provenance des produits et sur leurs propriétaires ».

7 000 vélos saisis

Après leurs découvertes, les services douaniers ont saisi 7 020 vélos électriques dans 6 entrepôts en France, et ont ouvert plusieurs enquêtes. Ces engins,« destinés à la vente sur les grandes plateformes de commerce en ligne« , représentent environ 6 millions d’euros de droits et de taxes fraudés.

Source : Capture Aliexpress.com

En effet, les sites comme Amazon, Aliexpress ou Cdiscount vendent de nombreux vélos électriques chinois, dont certains à très bas prix. Cependant, il est impossible de dire pour le moment quelles marques et quelles plateformes sont concernées.

Une fraude à l’échelle européenne ?

L’affaire pourrait toucher l’ensemble de l‘Union européenne, puisque les enquêteurs ont également identifié d’autres entrepôts « en Allemagne, Pays-Bas et Pologne« .

L’Office de lutte antifraude européen (OLAF) et la douane française ont ainsi communiqué leurs informations à leurs homologues européens. A suivre : une fraude à l’échelle de l’UE ?

En tous cas, l’étau se resserre après d’autres opérations, comme en en Irlande avec 4 000 vélos électriques saisis, tandis qu’un importateur portugais est dans le viseur après 16 perquisitions en mai dernier.