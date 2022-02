Android 13 Developer Preview est là : premier aperçu officiel et nouveautés dévoilées

Google a officiellement présenté la Developer Preview 1 d'Android 13. La firme en profite pour dévoiler quelques nouveautés et livrer de premiers aperçus du futur OS.

La mise à jour vers Android 13 a progressivement fait de plus en plus parler d’elle au cours des dernières semaines. À chaque fois, une nouveauté potentielle de l’OS mobile attirait l’attention. Cette fois-ci, les choses deviennent un peu plus officielles puisque Google a lancé la Developer Preview 1 d’Android 13.

Comme son nom l’indique, une Developer Preview est une version à un stade très avancé d’une version d’Android. Celle-ci est dédiée aux développeurs afin qu’ils puissent commencer à découvrir et tester la nouvelle mouture et adapter leurs applications en fonction. Cette étape précède la phase beta un peu plus ouverte au grand public.

Pour Google, c’est Developer Preview 1 est aussi l’occasion de faire une première présentation officielle d’Android 13 (avec quelques images) et de ses fonctionnalités.

Les nouveautés d’Android 13 Developer Preview 1

Voici ce que nous apprend Android 13 Developer Preview 1.

Personnaliser la couleur des icônes

Avec Android 12, nous avons goûté à Material You qui a introduit la fonction « Monet ». Avec cette dernière, la couleur d’accentuation de l’interface change en fonction du fond d’écran pour s’harmoniser avec lui. Android 13 va pousser la personnalisation encore plus loin en appliquant ce principe aux icônes d’applications.

« À partir d’Android 13, les utilisateurs peuvent opter pour des icônes d’applications à thème. Grâce à cette fonctionnalité, les icônes dans les lanceurs d’applications Android compatibles sont teintées pour hériter de la couleur du fond d’écran et des autres thèmes choisis par l’utilisateur », écrivent les équipes de Google tout en donnant quelques instructions aux développeurs pour proposer cette fonction.

Ajouter des paramètres rapides

Dans le panneau des paramètres rapides, on troue des options classiques comme les réglages du Bluetooth, du Wi-Fi, du NFC ou du mode avion. Cependant, il existe aussi des applications tierces qui proposent d’intégrer une nouvelle tuile dans le panneau en question.

Android 13 vient faciliter ce processus. « Pour les applications qui proposent des tuiles personnalisées, nous facilitons la découverte et l’ajout de vos tuiles aux paramètres rapides », lit-on dans la présentation. Concrètement, les plateformes concernées vont pouvoir afficher un message invitant les utilisateurs à ajouter une tuile dédiée, sans même avoir à quitter l’app.

Android 13 pour les polyglottes

Assez logiquement, vous ne pouvez paramétrer qu’une seule langue sur votre smartphone. Cela dit, si vous vous bilingue, trilingue ou polyglotte, peut-être avez-vous envie d’utiliser telle ou telle application dans une langue spécifique.

Android 13 rend cela possible. Vous pourrez changer la langue sur les applications de votre choix. Notez par ailleurs que le nouvel OS promet aussi une meilleure gestion de la césure dans les textes pour qu’ils soient toujours plus agréables à lire.

Plus de confidentialité sur les photos

Plusieurs applications permettent de partager des photos du smartphone. Cependant, pour faire cela, il faut accorder à ladite app un accès à l’ensemble de sa bibliothèque d’images. Sur Android 13, le sélecteur de photos permettra à l’utilisateur de n’autoriser l’accès qu’à certains fichiers spécifiques pour une meilleure confidentialité.

Tablettes, smartphones pliables et Chromebook

À l’instar d’un Android 12L, Android 13 ne veut pas oublier les tablettes et les smartphones pliables. Google invite ainsi les développeurs à suivre les conseils de ses équipes « sur l’optimisation pour les tablettes, puis apprendre à créer des applications pour les grands écrans et à développer des applications pour les appareils pliables ». Et cela vaut aussi pour les Chromebook.

Smartphones compatibles avec Android 13 Developer Preview 1

Plusieurs smartphones Pixel sont compatibles avec Android 13 DP 1 :

Google explique le processus d’installation (images système à flasher) sur une page dédiée, mais attention, il faut rappeler que seuls les développeurs sont invités à tester Android 13 pour le moment. La mouture n’est pas encore apte à proposer une expérience utilisateur digne de ce nom pour le grand public.

Le calendrier à retenir pour Android 13

Android 13 va connaître plusieurs phases avant d’arriver à la version finalisée.

Une deuxième Developer Preview est prévue pour le mois de mars. Dès avril, on aura à la première version beta d’Android 13. La bonne stabilité de la plateforme est à prévoir dans le courant du mois de juin. La présentation en bonne et due forme de l’OS dans sa mouture finalisée devrait probablement arriver à la rentrée.

