Android 13 va (enfin) permettre le support des gros fichiers pour tous

Android 13 permet à présent aux appareils Pixel de prendre en charge le système de fichier exFAT. Une première qui offre aux smartphones de Google le support des fichiers de plus de 4 Go contenus sur du stockage externe, par exemple.

Grâce à Android 13, et pour la première fois, les smartphones Google Pixel vont être en mesure de prendre en charge le système de fichier exFAT, conçu par Microsoft. Celui-ci permet la gestion des fichiers de plus de 4 Go sur les périphériques de stockage flash, notamment. Cette gestion tardive sur les appareils Pixel est la résultante d’un parcours long et laborieux pour Google… alors que d’autres constructeurs, comme Samsung, proposent déjà ce support sur leurs smartphones.

Comme l’explique Android Police, qui revient à la genèse de l’affaire, certains constructeurs avaient choisi de payer, dès 2006, Microsoft pour pouvoir proposer le support de l’exFAT sur leurs produits. L’idée était ainsi de permettre aux utilisateurs d’employer librement l’ensemble des périphériques formatés en exFAT. L’arrivée de ce système de fichiers sur Android 13 et sur les Google Pixel intervient trois ans après que Microsoft a choisi de pousser en avant l’intégration de la technologie exFAT au kernel Linux.

L’exFAT sur les Pixel… une longue histoire

Il a toutefois fallu attendre que les développeurs œuvrant sur le kernel Android se penchent sur la question et intègrent, sur le tard, cette fonctionnalité ajoutée préalablement au kernel Linux. Il restait néanmoins un problème à régler pour que l’exFAT se concrétise sur les appareils Pixel. Supporté avec Android 12 (basé sur le Kernel Linux 5.10), le système de fichiers n’était toujours pas compatible avec les Pixel 6, notamment, en raison d’une absence présumée de binaires « d’aide » spécifiques, note Android Police. Il semble que cette lacune a depuis été comblée avec Android 13.

Les Pixel 6 / 6 Pro équipés de la bêta d’Android 13 peuvent donc enfin gérer le système de fichiers exFAT. Cette « nouveauté » devrait par la suite s’étendre aux appareils des constructeurs qui n’avaient pas non plus misé sur la technologie de Microsoft jusqu’à présent.

