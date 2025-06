Horwin EK3 : ce scooter électrique équivalent 125 cm3 perd 3 500 € de son prix pour finalement chuter sous les 1 500 €

Taillé pour les déplacements urbains, le Horwin EK3 est un scooter électrique qui offre maniabilité et puissance au quotidien. En ce moment, Go2Roues le propose à 1 499 euros au lieu de 4 990 euros. Un prix assez rare sur le marché !

Pensé pour la ville et le périurbain, le scooter électrique Horwin EK3 délivre une belle puissance sur la route et offre une autonomie assez confortable. Son plus gros atout est sans conteste son rapport qualité-prix assez impressionnant : en ce moment, son prix ne dépasse pas les 1 500 euros grâce à une grosse promo.

Les points essentiels du Horwin EK3

Un moteur de 3 500 W

Trois modes de conduite

Une batterie amovible

Initialement proposé à 4 990 euros, le scooter électrique Horwin EK3 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros chez Go2Roues.

Un scooter pratique et bien équipé

Le Horwin EK3 est un scooter électrique conçu pour la conduite en ville. Il se doit donc d’être facile à manier pour que son utilisateur se faufile avec aisance sur la route. C’est bien le cas ici, notamment parce que la longueur de ce modèle ne dépasse pas les 1 900 mm. Le confort est de plus assuré par sa grande selle, suffisamment longue pour accueillir deux personnes. Le Horwin EK3 dispose aussi d’une roue avant de 14 pouces et d’une roue arrière de 13 pouces.

Ce scooter bénéficie également d’un équipement complet, avec ses trois puissantes LEDS à l’avant, une double bande LED à l’arrière pour le feu stop, sa béquille latérale et centrale, son écran de bord lisible ou encore sa prise USB pour recharger un smartphone, par exemple. On regrette d’ailleurs que ce scooter ne soit pas connecté. Il a beau être équipé d’une alarme, impossible de le géolocaliser. Enfin, n’oublions pas la présence d’un régulateur de vitesse et de warnings.

La puissance est là

Le Horwin EK3 renferme un moteur développant une puissance de 3 500 W en nominal et 6 200 W en pic. Ce qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 95 km/h avec le dernier mode proposé, lequel apporte de fortes accélérations sur l’autoroute, par exemple. D’autres modes sont disponibles, dont un « marche arrière » plutôt pratique pour faciliter les manœuvres de parking. Les freins avant et arrière sont à disque, couplés via le système CBS qui assure un freinage confortable et précis. Notez aussi que le freinage est régénératif. Autrement, n’oubliez pas que la transmission par chaîne nécessite un graissage régulier.

Enfin, côté autonomie, ce scooter électrique peut recevoir jusqu’à deux batteries, qui sont amovibles, sous la selle. D’une capacité de 72V, elles sont compatibles avec les prises 220V domestiques. Avec une seule batterie, comme sur le modèle présenté ici, le scooter peut parcourir environ 55 km en ville, et 35 km sur la voie rapide. Avec les deux batteries, l’autonomie peut grimper jusqu’à 110 km en ville. Enfin, le chargeur, assez massif, ne recharge qu’une batterie à la fois et passe de 0 % à 100 % en 4h.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs scooters électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.