Pendant les soldes, ce laptop Dell 16″ avec Ryzen 5 série 8000 voit son prix chuter sous les 560 €

Les soldes d’hiver sont une bonne occasion pour changer son équipement de travail. Si vous cherchiez un nouveau PC portable pour vos tâches de bureautique, vous pourriez par exemple vous diriger vers le Dell Inspiron 16, proposé à 559,82 euros au lieu de 682,98 euros sur le site officiel.

Sur le marché des PC portables, Dell est évidemment une marque de confiance réputée pour ses laptops aux fiches techniques équilibrées. Les modèles de sa gamme Inspiron font d’ailleurs partie des plus plébiscités par celles et ceux qui cherchent un laptop efficace pour la bureautique ou du montage vidéo léger. Pendant ces soldes d’hiver, c’est le Dell Inspiron 16 avec un Ryzen 5 8540U qui nous intéresse tout particulièrement : on le trouve en ce moment à moins de 560 euros.

Les points essentiels du Dell Inspiron 16

Une grande dalle IPS Full HD+ de 16 pouces

Un combo Ryzen 5 8540U + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 682,98, puis réduit à 582,98 euros, le Dell Inspiron 16 est aujourd’hui proposé à 559,82 euros sur le site de Dell grâce au code promo FRINSPIRONNB4, valable jusqu’au 31 janvier 2025.

Le prix réduit du Dell Inspiron 16 après application du code promo sur le site de Dell.

Une grande dalle pour travailler confortablement

Le Dell Inspiron 16 est tout d’abord un modèle plutôt élégant et classique avec son châssis gris mat qui reste suffisamment léger (environ 2 kg) pour être transporté partout. Et avec sa hauteur maximale de 19,05 mm, il devrait être assez pratique à glisser dans un sac sans qu’il n’y occupe trop de place. Sur ce même châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutôt étendue, avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, une prise jack, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte SD.

Côté écran, on a droit à une dalle FHD+ (1 920 x 1 200 pixels) IPS de 16 pouces, qui promet non seulement des images bien détaillées, mais aussi des angles de vision bien ouverts. L’écran est également rafraîchi à 60 Hz, ce qui permet de profiter d’une navigation bien fluide et de visionnages de vidéos agréables.

La configuration parfaite pour le quotidien

À l’intérieur de la bête, se niche un CPU à six cœurs, l’AMD Ryzen 5 8540U, cadencé à 3,2 GHz et capable d’atteindre les 4,9 GHz en mode Turbo boost. Il est épaulé par 16 Go de RAM, idéal pour gérer le multitâche sans ralentissement et travailler avec bien plus de rapidité. Pour de la bureautique, du visionnage de vidéos ou encore du montage vidéo, le Dell Inspiron 16 se comporte très bien, mais pour le gaming, il se révèle plus limité en l’absence d’une carte graphique vraiment dédiée.

Le Dell Inspiron 16 embarque par ailleurs un SSD NVMe de 512 Go, qui offre des temps de chargement très réduits et des lancements rapides de la machine, en plus de mettre à disposition un large espace de stockage pour vos travaux de montage et logiciels lourds. Enfin, côté autonomie, la marque promet jusqu’à 11 heures et 20 minutes d’utilisation sur une charge, mais retenez que tout dépend évidemment de la nature de vos usages.

